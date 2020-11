Oroscopo: quale Segno ti strappa un sorriso? 

ARIETE - Non è difficile strapparti un sorriso. Sei una persona allegra e vivace e, anche se a volte ti arrabbi, basta veramente poco per farti tornare il buonumore. Anche un Segno come tenebroso e cupo come lo Scorpione può riuscire a farti sorridere con le sue batture sarcastiche. Ed è probabilmente anche l’unico Segno in grado di capire veramente i tuoi notevoli e memorabili scatti d’ira improvvisi.



TORO - Sei una persona solitamente tranquilla e serena. Sei paziente e ti piace gustare la vita in ogni sua sfaccettatura. Il Cancro, con la sua dolce ironia e la sua sottile intelligenza riesce spesso a farti sorridere. Per farlo, non ha bisogno di fare tanti giri parole. Sa benissimo che può essere sufficiente una carezza o un pizzicotto nel punto giusto per illuminare il tuo viso per tutta la giornata.



GEMELLI - La tua vivacità e la tua allegria sono spesso contagiose e solitamente ridi e ti diverti in compagnia dei tuoi amici o di qualche nuovo conoscente. Ci sono però anche momenti in cui la serietà ti pervade e, allora, per strapparti un sorriso diventa necessaria l’intelligenza di un Segno come quello della Bilancia che, con eleganza e leggerezza, riesce sempre a fare battute che ti conquistano.



CANCRO - Spesso vieni travolta dalla nostalgia e dalla malinconia, che portano un velo di tristezza nel tuo viso. Per ritrovare il sorriso ci vuole la dolcezza del Segno dei Pesci, l’unico in gradi di comprendere la tua sensibilità. La sua tenerezza vibra in sintonia con la tua e non puoi fare a meno di gioire tutte le volte che ti sussurra una parola carina per farti ritrovare il buonumore e l’allegria.



LEONE - Molto spesso sei talmente presa da te stessa e dalle tue cose da non renderti conto nemmeno di essere circondata da persone che desiderano trascorrere un po’ di tempo in tua compagnia. Sei sempre solare ed entusiasta, ma non bisognerebbe mai dare per scontato il tuo buonumore. Quando sei un po’ nervosa, il Sagittario riesce sempre a strapparti un sorriso con la sua simpatia naturale e spontanea.



VERGINE - Una persona ironica e pungente come te non sorride tanto facilmente. Anzi, solitamente tendi a smorzare l’entusiasmo anche delle persone che ti stanno vicino. Per rubarti un sorriso è assolutamente necessario fare breccia nella tua mente e accendere la tua curiosità: soltanto il Segno dei Gemelli ci riesce con l’intelligenza e l’astuzia che lo contraddistinguono da tutto il resto dello Zodiaco.



BILANCIA - Sei una persona composta ed elegante. Solitamente mantieni un atteggiamento neutrale anche nelle situazioni in cui tutti gli altri ridono a crepapelle, in modo che per te sarebbe assolutamente imbarazzante. Sei intelligente e vieni raggiunta dalle battute ironiche e sarcastiche di chi riesce a cogliere alcune sfumature interessanti e curiose della vita. È la Vergine che ti fa sorridere.



SCORPIONE - Strapparti un sorriso è un’impresa veramente difficile e, quando sei di malumore, è praticamente impossibile vederti curvare le labbra. Per fare centro e riuscire anche nell’impossibile ci vuole una persona che sappia comprendere il motivo dei tuoi bronci e allo stesso tempo sappia costruirci sopra una battura ironica e non necessariamente simpatica: è così che l’Acquario ci riesce con successo.



SAGITTARIO - Non c’è bisogno di grandi escamotage per farti sorridere. Sei una persona positiva e ottimista. Anche nei momenti più tristi e difficili della vita, tu riesci a mantenere viva in te la speranza. Sicuramente può agevolare il sorriso il comportamento di alcune persone che rubano la tua attenzione per mostrarti quanto sono belle, brave e intelligenti. Il Leone lo fa seriamente, anche quando tu scherzi.



CAPRICORNO - Non si sa se sia più facile far sorridere te o un nativo dello Scorpione. Nel tuo caso ci vuole un’infinita pazienza perché, per riuscire a far trapelare una piccola emozione dal tuo volto, tante persone arrivano sul punto di far sparire la gioia e l’entusiasmo dal loro. Soltanto un nativo del Toro può riuscire, con la sua tenacia e perseveranza, a farti sorridere parlandoti di lavoro o di denaro.



ACQUARIO - La tua intelligenza ama le provocazioni e non è facile comprendere il modo giusto per farti sorridere. Le barzellette molto spesso ti lasciano indifferente e il sarcasmo lo trovi di cattivo gusto quando viene utilizzato in contesti inappropriati. Eppure, ci dev’essere un segreto. Il Segno dell’Ariete lo sa e, con la sua spontaneità, riesce a farti sorridere coinvolgendoti nelle sue entusiasmanti avventure.



PESCI - Tutti conoscono i tuoi languidi sorridi e spesso sei proprio tu, con la tua dolcezza e le tue azioni gentili, a portare il buonumore nell’ambiente in cui ti trovi. Quando sei triste o di cattivo umore, tutti se ne accorgono e persino il Capricorno si sente in dovere di fare qualcosa pur di veder nuovamente la luce sul tuo volto. Non si capisce, di conseguenza, se il merito sia suo oppure tuo.