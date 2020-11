Oroscopo: un piatto vegetariano per ogni Segno Zodiacale

È davvero tanto difficile scegliere un’alimentazione vegetariana? Son sempre più numerose le persone che, per motivi principalmente etici, scelgono di eliminare la carne e il pesce dalla loro dieta. In realtà ci sono tantissime ricette, anche comunemente diffuse, che rientrano nelle caratteristiche di ciò che richiede una dieta di questo tipo. L’Oroscopo ci suggerisce una ricetta vegetariana per ogni Segno Zodiacal e, per mangiare in armonia con le stelle!

ARIETE - L’idea di seguire un’alimentazione priva di carne e di pesce non ti entusiasma affatto, ma se ci pensi attentamente, puoi scoprire che spesso segui questo tipo di dieta anche se non sei vegetariana. La pasta col pomodoro è uno dei piatti più semplici e più comuni da trovare nella tua tavola e spesso, per insaporirla, aggiungi del peperoncino che hai coltivato su un vaso nella tua terrazza. Per un piatto salutare, potresti scegliere una pasta fatta con delle farine integrali e pregiate.



TORO - Seguire una dieta vegetariana non significa rinunciare ai piaceri della tavola o mangiare soltanto pietanze ipocaloriche e a base di verdure. Esclusi la carne e il pesce, ci sono tantissimi piatti succulenti che possono soddisfare il tuo esigente palato. Uno di questi sono senza ombra di dubbio le melanzane alla parmigiana, nella loro classica ricetta, fritte e poi condite col sugo di pomodoro al basilico e il parmigiano grattugiato. Tu solitamente aggiungi anche la mozzarella prima di metterle al forno.



GEMELLI - Capita spesso che tu scelga di seguire un’alimentazione vegetariana per qualche periodo più o meno lungo della tua vita. Ti piace sperimentare piatti che solitamente non vengono consumati, come il seitan o il tofu. Ti sei fatta insegnare delle ricette eccezionali, che proponi ai tuoi amici ogni volta che vengono a trovarti. Tra le tue preferite ci sono gli hamburger di seitan, che solitamente prepari con l’aggiunta di carote, cipolla e uno spicchio d’aglio. Piacciono anche ai bambini.



CANCRO - I dolci sono ammessi anche nella dieta vegetariana e, qualche volta, ti piace addirittura sperimentare dei dolci vegani, che non contengano né uova né lattici. E così sperimenti le diverse tipologie di latte vegetale presenti in commercio per preparare golose creme o budini a base di cocco o di riso, aromatizzati con gli agrumi o con i frutti di bosco. Il budino col latte di riso è una delle ricette che ti riescono meglio anche quando devi preparare un dolce all’ultimo momento per i tuoi ospiti.



LEONE - Non ami che ti venga imposto uno stile alimentare che non hai scelto quindi sei disposta a cucinare delle ricette vegetariane soltanto quando quest’idea è nata da e non arriva dall’insistenza di qualcuno che giudica negativamente il tuo modo di mangiare. In ogni caso, la pizza margherita con mozzarella di bufala non contiene nulla che non possa essere mangiato anche da chi sceglie di eliminare la carne e il pesce dal proprio menù. E non puoi gustarla senza accompagnarla ad una birra bionda.



VERGINE - Sei sempre molto attenta alla linea ed è difficile vederti mangiare piatti ipercalorici. Se devi scegliere un piatto vegetariano, hai l’imbarazzo della scelta e solitamente opti per una super insalata a base di iceberg, lattuga, rucola, pomodoro, radicchio e del formaggio primo-sale tagliato a cubetti. Solitamente la condisci con poco olio e con un cucchiaio di aceto oppure con la spremuta di mezzo limone. Tendi ad evitare di aggiungere le carote perché sono troppo zuccherine per la tua dieta.



BILANCIA - Per te è indispensabile che i tuoi piatti, oltre ad avere un gusto e un profumo gradevole, abbiano un aspetto invitante ed elegante. Tra i tanti piatti vegetariani che hai sperimentato, uno dei preferiti è sicuramente a base di riso Venere, una varietà pregiata di riso nero che è stata creata in Italia. Ha tante proprietà benefiche e antiossidante. L’ideale è condirlo con le verdure di stagione tagliate a cubetti e un filo di olio extra vergine d’oliva acquistato nel tuo frantoio di fiducia.



SCORPIONE - In cucina solitamente hai tanti vizi, che però non hanno nulla a che fare con la scelta di mangiare soltanto prodotti biologici oppure evitare la carne e il pesce. Ti piacciono le pietanze cucinate soltanto in determinati modi, non gradisci tutte le spezie e non ti piacciono alcuni abbinamenti spesso molto comuni. Se ti viene richiesta una ricetta vegetariana, opti quasi sempre per delle verdure cotte oppure una frittata a base di cipolla e una verdura a scelta tra carciofi, asparagi o spinaci.



SAGITTARIO - Nei tuoi lunghi viaggi in giro per il mondo hai spesso sperimentato ricette esotiche e originali, che nessuno ti ha mai più proposto una volta tornata a casa. Tra queste ce ne son state tante anche vegetariane, ma sicuramente non riesci a riprodurle. I miglior piatto vegetariano che conosci per te sono le patatine fritte con la maionese o il ketchup. Per non sporcare i fornelli della tua cucina, solitamente le ordini o le compri nella rosticceria più vicina a casa tua, dove ormai sei una di famiglia.



CAPRICORNO - Per te seguire una dieta vegetariana è abbastanza semplice perché sei una grande amante dei legumi e ti piace preparare delle zuppe colorate che sappiano riempirti lo stomaco e darti un senso di sazietà per gran parte della giornata. Tra le tue preferite c’è sicuramente la zuppa di lenticchie, che prepari aggiungendo qualche ciuffetto di bietola biologica, acquistata dal tuo contadino di fiducia e un filo di olio a crudo. Se non devi cucinare anche per altre persone, puoi serenamente rinunciare al sale.



ACQUARIO - Molto spesso tu scegli una dieta vegetariana sin dalla tua giovane età per motivi principalmente etici e morali. Conosci tantissime ricette che non includono la carne e il pesce e ti piace sperimentare quelle che escludono anche i derivati degli animali e quindi senza latte e senza uova. Una delle tue preferite, nonché tra le più semplici e diffuse, è la caponata di verdure con melanzane, zucchine e peperoni biologici. Se hai tempo, la accompagni con dei crostini di pane preparato in casa.



PESCI - In cucina ti piace giocare con la fantasia e spesso fai degli abbinamenti stravaganti e non particolarmente gustosi al palato. Un piatto vegetariano che potrebbe soddisfare i tuoi gusti sono le polpette di verdura, che solitamente prepari con le patate e con le verdure che ti sono rimaste da altre preparazioni: melanzane, cavolfiore, olive, radicchio, tutto ciò che capita. Ti piace insaporirle con le spezie e, per renderle ancora più golose, molto spesso scegli di friggerle anzi che cuocerle al forno.