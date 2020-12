Oroscopo, salute e benessere: come sarà il 2021?

Quando si parla di benessere , si intende sia quello del corpo che quello della mente. Il 2020 non è stato un anno equilibrato per nessun Segno dello Zodiaco , ma qualcuno ha reagito meglio degli altri agli inevitabili cambiamenti della vita. Nel 2021 Mercurio transiterà a lungo nei Segni d’Aria e ricorderà a tutti che la mente ha grande potere e influenza anche sul fisico. Segno per Segno, leggiamo i consigli dell ’Oroscopo per vivere un anno in perfetto equilibrio con le Stelle !

ARIETE - Nonostante il 2020 sia stato un anno impegnativo sotto diversi punti di vista, Marte ti ha lasciato una buona carica addosso e non sarà difficile recuperare lo stato d’animo giusto per rendere il 2021 un anno memorabile e piacevole. I Pianeti in Acquario ti spingeranno a sperimentare macchinari altamente innovativi per rendere la pelle più giovane o più tonica e non è escluso che, su consiglio di qualche cara amica, tu decida di fare qualche piccolo intervento di chirurgia estetica.



TORO - I primi due mesi dell’anno sarai accompagnata dal transito di Marte nel tuo Segno e sarebbe opportuno che tu facessi scorta di quell’energia che ti servirà per gestire al meglio lo stress durante tutto l’anno. Le attività lavorative assorbiranno tanto del tuo tempo e ti faranno sentire spesso stanca e affaticata. La meditazione e lo yoga saranno sicuramente due validi rimedi per ritrovare un po’ di pace e di equilibrio durante le tue giornate. Sarà importante anche non trascurare l’alimentazione.



GEMELLI - Con tanti Pianeti in aspetto favorevole per te durante l’anno, il 2021 sarà un anno favoloso anche per quel che riguarda il tuo benessere psichico e fisico. Se fai sport a livello agonistico, potresti avere degli ottimi riscontri. La tua pace interiore sarà anche il frutto di una ritrovata serenità d’animo, legata probabilmente alla conoscenza di un guru che ti farà luce su tanti aspetti spirituali della tua vita. Con Nettuno in Pesci, dovresti fare attenzione ad eventuali intolleranze alimentari.



CANCRO - Se vuoi sentirti veramente in pace e in armonia con te stessa e con l’universo, il 2021 dovrà essere l’anno di una ritrovata autostima. È importantissimo che tu riprenda a credere in te stessa e ad inseguire i tuoi sogni: Nettuno in Pesci potrà sicuramente sostenerti in questa direzione. La religione e la spiritualità ti potrebbero aiutare, ma potrebbe essere efficiente anche un corso per sviluppare le tue potenzialità e tirare fuori la parte migliore di te. Impara a volerti bene così come sei.



LEONE - Non sei sicuramente una persona che ama piangersi addosso, ma nel 2021 saranno tanti i momenti in cui ti sentirai fragile e avrai bisogno di avere vicino a te qualcuno con cui sfogarti e confrontarti. Dovresti scegliere la figura di un terapeuta o di un insegnante sportivo, che ti sappiano dare una guida e un orientamento per sentirti in forma e in equilibrio con te stessa. I pensieri negativi vanno assolutamente allontanati per lasciar spazio alla progettazione di un futuro luminoso e felice.



VERGINE - Sei sempre stata una persona particolarmente attenta alla salute e nel 2021 la metterai costantemente al primo posto. Non sei disposta a mettere a rischio il tuo benessere per le dimenticanze o gli errori di nessuno e rischi di diventare antipatica agli occhi di tante persone con cui trascorrerai la tua quotidianità. Con Nettuno in opposizione dal Segno dei Pesci, potresti cercare di rafforzare il sistema immunitario con degli integratori alimentari scelti insieme alla tua naturopata di fiducia.



BILANCIA - Dopo che nella seconda metà del 2020 Marte in Ariete ti ha fatto metaforicamente a pezzi, nel 2021 ci sarà una grande ripresa e sentirai crescere in te una nuova energia, che aumenterà di giorno in giorno. Non ti accontenterai di essere più bella, ma vorrai apparire anche più giovane e sceglierai dunque di fare dei trattamenti di bellezza che eliminino le rughe, la cellulite o le imperfezioni del tuo corpo. Se desideri avere un figlio, pensaci bene prima di iniziare una dieta troppo ferrea.



SCORPIONE - Con Giove, Saturno e Urano in aspetto dissonante per tutto il 2021, il tuo sistema nervoso rischierà di andare in tilt e, proprio per questo, sarà necessario intervenire preventivamente per evitare crisi d’ansia o tensioni che potrebbero indebolire anche il tuo corpo. Potresti sperimentare i fiori di Bach e lavorare sulla respirazione. Un bravo insegnante di meditazione potrà guidarti in luoghi della tua mente dove sarà possibile ritrovare il silenzio e la pace. Non sottovalutare i segnali del corpo.



SAGITTARIO - Giove e Saturno in Acquario ti faranno sentire euforica e frizzante durante tutto l’anno. Non mancherà qualche malessere passeggero e perlopiù stagionale, ma la cosa più importante sarà il tuo stato d’animo positivo e allegro, che ti consentirà di non disperdere energie anche nei momenti di difficoltà. Con Nettuno in aspetto disarmonico dal Segno dei Pesci, dovresti cercare di riposare più a lungo ed evitare di lasciarti andare eccessivamente ad alcuni vizi legati all’alcol oppure al fumo.



CAPRICORNO - Giove, nel suo transito in Acquario fino agli ultimi giorni del 2021, occuperà il tuo secondo campo astrologico e ti chiederà di prestare attenzione a tutto ciò di cui ti nutri. Non si tratta soltanto del cibo che mangi, ma anche dell’aria che respiri. Se vivi in zone particolarmente inquinate, prendi in considerazione l’idea di un trasferimento in luoghi più verdi e a contatto con la natura. Un documentario in tv potrebbe far nascere in te il pallino di provare ad essere vegetariana o vegana.



ACQUARIO - Nel 2020 ti sei presa cura di te e del tuo corpo e nel 2021 puoi vederne i risultati in una pelle del viso più luminosa, un corpo più tonico o una folta chioma di capelli brillanti. Giove nel tuo Segno promette una buona forma fisica anche per il nuovo anno, ma poiché è il Pianeta dell’abbondanza e dell’espansione, potresti mettere su qualche chiletto. Saturno interverrà con qualche dieta o trattamento dimagrante molto efficace. Spiritualmente raggiungerai uno stato a cui ambivi da tanto tempo.



PESCI - Giove e Saturno in Acquario nel 2021 ti sproneranno a fare un lavoro di introspezione su di te. Hai bisogno di ritrovare il tuo equilibrio psichico e, per farlo, devi imparare a dedicarti prima a te stessa e poi agli altri. Se non sei in pace con te stessa, come pensi di poter trasmettere pace e serenità alle persone che ti stanno vicino? Il tuo fisico ti dà chiari segnali di tutto ciò che funziona o meno nei vari settori della tua vita. I tuoi presentimenti e le tue intuizioni partono proprio dal corpo.