Astrologia: i transiti di Venere e la fortuna in amore

Una delle domande più frequenti che si sentono porre gli astrologi riguarda sicuramente la vita sentimentale dei propri consultanti. Capita a tutti, in determinati periodi, di desiderare scoprire se si avrà fortuna in amore. L’astrologia non rivela certezze, ma può indicare quali sono i momenti più favorevoli per l’amore e per la vita sentimentale. Uno dei fattori astrologici che viene maggiormente preso in considerazione in questi casi è il transito di Venere, Pianeta dell’amore, rispetto al proprio Tema Natale.