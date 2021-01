Oroscopo del sesso: come sarà gennaio sotto le lenzuola 

Il mese di gennaio sarà caratterizzato da tanti transiti astrologic i che avverranno nei primi giorni del mese e rimescoleranno le carte per quel che riguarda la soddisfazione erotica nei dodici Segni dello Zodiaco. Marte e Lilith in Toro, insieme a Venere e Plutone in Capricorno, porteranno una forte passione carnale in tante relazioni che si tengono in piedi proprio grazie ad una formidabile intesa sessuale. Saranno sicuramente i Segni di Terra a trarre maggior gioia da questi transiti. Segno per Segno, scopriamo come sarà il mese di gennaio sotto le lenzuola!

ARIETE – LUI - Con Venere in Capricorno, non sarà facile separare il sesso dalle faccende sentimentali e ti ritroverai impelagato in relazioni dove ti senti costretto a ricoprire un ruolo che non vorresti. Sembra che le maggiori soddisfazioni sessuali possano arrivare da una storia clandestina molto intrigante, che non prevede nessun altro tipo di impegno da parte tua.

LEI - Marte e Lilith ti rendono molto esigente sotto le lenzuola. Non ti accontenti delle chiacchiere, ma vuoi che il tuo partner metta in pratica tutto ciò che ti ha sempre detto o lasciato intendere. Il rischio di restare delusa è molto alto. Con Venere in Capricorno, rischi anche che qualcuno ignori le tue provocazioni più spinte e maliziose.



TORO – LUI - Forse non lo sei in ambito lavorativo, ma sicuramente sei uno dei Segni più fortunati nel sesso per il mese di gennaio. Marte nel tuo Segno accende la tua libidine e ti fa andare a caccia di partner che desiderino sperimentare forti emozioni insieme a te sotto le lenzuola. Con Venere in Capricorno potresti innamorarti di un’amante disinibita.

LEI - Marte e Lilith nel tuo Segno promettono fuochi d’artificio sotto le lenzuola. Il partner sembra essere particolarmente attento a quelle che sono le tue richieste sessuali più esplicite. Se sei single, preparati ad incontrare qualcuno che ti travolgerà con la sua passione, facendoti raggiungere il piacere con modalità del tutto inaspettate.



GEMELLI – LUI - Venere e Plutone fanno nascere in te il desiderio di rivivere una notte di passione con una ex amante con cui hai sempre avuto un’intesa sessuale pazzesca. L’unico problema potrebbe essere che poi diventerebbe difficile per entrambi separarvi e rinunciare a tanto piacere. Potrebbe essere l’occasione giusta per fidanzarvi ufficialmente, una volta per tutte.

LEI - Le stelle questo mese ti ripropongono una serie di vecchi amori tra cui dovrai scegliere l’unico in grado di soddisfarti almeno dal punto di vista sessuale. Non ti senti prova per vivere una storia troppo impegnativa ed eventualmente preferiresti metterti in gioco con qualcuno di nuovo. Per te è sempre eccitante fare l’amore con partner giovanissimi.



CANCRO – LUI - Con Marte e Lilith in Capricorno, dopo una serata particolarmente allegra, potresti finire a letto con una cara amica e sperimentare insieme a lei sensazioni che mai avevi provato prima. L’unico vero problema potrebbe essere che siete entrambi impegnati con altri partner e, se vi scoprissero, si potrebbe scatenare la fine del mondo. Sii prudente.

LEI - L’idea che un caro amico provi a stuzzicarti con battute maliziose ti eccita tantissimo e non escludi la possibilità di trascorrere insieme a lui una notte folle, fatta di sesso, allegria e puro divertimento. Dovresti però mettere in chiaro dal principio se desideri che si tratti di un evento isolato o se nutri dei sentimenti di natura amorosa per lui.



LEONE – LUI - Con Marte in Toro, non ti sentirai particolarmente in forma e il rischio di deludere qualche amante particolarmente esigente è molto alto. Dovresti cercare di riposare di più ed evitare di bere troppi alcolici se hai intenzione di proseguire le tue serate facendo sesso. I Pianeti in Capricorno fanno nascere attrazioni fatali in ambito lavorativo.

LEI - Se hai una storia col tuo capo, dovresti evitare di raccontarlo ai quattro venti perché, seppur involontariamente, potresti rovinare la tua e la sua reputazione. Sei sicura di voler portare avanti una relazione dove il sesso è diventato tiepido e poco soddisfacente? Puoi ambire a partner molto più intraprendenti e goderecci. Non essere timida.



VERGINE – LUI - Con tanti Pianeti in Toro e in Capricorno, la tua vita sessuale nel mese di gennaio sembra essere particolarmente ricca e appagante. Ti risveglierai molto spesso con la felicità di avere una compagnia in grado di stuzzicarti in modi eccitanti e piacevoli. Lilith ti spingerà a sperimentare nuove posizioni che hai appreso in un libro di kamasutra.

LEI - Se desideri vivere una passione travolgente, preparati ad essere accontentata dalle stelle. Ogni tuo desiderio erotico diventa un ordine per il tuo amante del momento. Amore e sesso viaggeranno lungo la stessa strada e ti sentirai a tuo agio a sperimentare qualcosa di nuovo con un partner che ti tratta con dolcezza e delicatezza. Il piacere è garantito.



BILANCIA – LUI - Con Venere e Plutone in Capricorno, diventerà quasi impossibile fare l’amore serenamente con la tua partner dentro casa: ci sarà sempre qualcuno pronto a disturbarvi, inclusi i vicini di casa che desiderano chiacchierare con voi. Eppure, se riuscirai a creare l’atmosfera giusta, senza preoccupazioni, Marte ti farà provare i brividi di piacere.

LEI - Se è da tanto tempo che non fai sesso con qualcuno e non ce la fai più ad aspettare che qualcuno faccia la prima mossa con te, le stelle ti consigliano di cedere alle provocazioni di un vecchio amante. Anche se soltanto per una o per poche sere, potrebbe farti raggiungere un’estasi che non hai mai provato prima con nessun altro dei tuoi amanti.



SCORPIONE – LUI - Marte e Lilith in opposizione non ti rendono un amante particolarmente prestante e, proprio nel momento in cui la tua partner si aspetterà il massimo da te, il tuo corpo non reagirà più agli impulsi dell’eccitazione, con grande delusione di entrambi. Venere ti consiglia di esplorare meglio il corpo delle tue amanti prima di passare direttamente al clou.

LEI - Con Marte e Lilith in Toro potresti restare delusa dalle performance di un partner che ti ha fatto credere di essere super dotato e super esperto in materia sessuale. Effettivamente, le dimensioni non contano e se vengono saltati i preliminari è veramente difficile che chiunque ti faccia raggiungere l’apice del piacere. Ci vuole pazienza anche nel sesso.



SAGITTARIO – LUI - Per te è normare fare il farfallone con tante donne, anche se sei già impegnato, ma dovresti capire che per loro non sia particolarmente entusiasmante che tu vada a letto ogni settimana con un’amante diversa. Forse è proprio questo il motivo per cui questo mese potresti ricevere, sul più bello, un bellissimo due di picche da una donna molto bella.

LEI - Ti stai prendendo una cotta per un tuo collega e, con la scusa dello smartworking, potresti decidere di invitarlo a casa tua per gestire al meglio i vostri task sotto le lenzuola. Prima di fare delle mosse azzardate, accertati che le tue voglie siano corrisposte e che lui non vada a raccontarlo a tutti gli altri colleghi due minuti dopo l’accaduto.



CAPRICORNO – LUI - Marte in Toro ti rende possente, vigoroso e passionale. Nessuna donna potrebbe resistere ai tuoi modi di fare così virili e seducenti. Con Venere nel tuo Segno sei anche insolitamente galante e potresti decidere di perderti in mille baci con la tua amante prima di fare l’amore con forza e intensità. Sei tu che hai in mano il comando della situazione.

LEI - Dovresti fare un elenco di quelle che sono le caratteristiche del tuo amante ideale perché, con tanti Pianeti in Toro e in Capricorno, potresti imbatterti in un uomo che le incarna tutte. Preparati a vivere una grande passione, che ti farà dimenticare qualsiasi altra faccenda della tua giornata. Finalmente i tuoi sensi verranno appagati con passione.



ACQUARIO – LUI - Marte in Toro non ti rende un amante particolarmente passione. Se durante tutto il giorno e tutta la sera non dedichi la minima attenzione romantica alla tua compagna, come puoi pretendere che lei sia disinvolta con te quando vi ritrovate sotto le lenzuola? Così facendo, corri anche il rischio che si consoli tra le braccia di un altro amante.

LEI - Marte e Lilith in aspetto dissonante tendono a spegnere il tuo desiderio sessuale, soprattutto in compagnia di uomini che non si rivelano essere alla tua altezza emotivamente e intellettualmente. Con Venere in Capricorno, stai covando un interesse particolare per un uomo impegnato. Non è escluso che ti proponga una serata di pura e folle passione.



PESCI – LUI - Con Venere e Plutone in Capricorno, è inutile negare che ti stai lentamente innamorando della tua migliore amica e potrebbe essere proprio lei l’unica donna in grado di tirar fuori il meglio di te in campo sessuale. Con le amanti passeggere sei molto incostante e non riesci a garantire una lunga durata delle tue performances. Sii più selettivo!

LEI - Con tanti Pianeti in Capricorno e in Toro, questo mese potrebbe capitarti di fare l’amore nei luoghi più insoliti. È proprio la novità che ti cattura, ti affascina e ti seduce. Un caro amico potrebbe proporti di trascorrere una serata intima insieme: e se fosse l’inizio di una passione destinata a durare per tutta la vita? Sei la solita romantica.