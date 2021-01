Oroscopo: i 12 Segni e i buoni propositi per il 2021

L’anno nuovo è iniziato da pochissimi giorni e per tante persone è naturale iniziare a dettagliare quelli che saranno i propositi per rendere soddisfacenti i mesi che verranno. Non tutti ambiscono alle stesse cose, in vari ambiti della vita. L’Oroscopo ci rivela quali saranno i buoni propositi di ciascun Segno Zodiacale per vivere un anno in armonia con le Stelle!

ARIETE - Con Giove e Saturno in Acquario, il tuo proposito più grande per il 2021 potrebbe essere quello di ampliare la cerchia delle tue amicizie, ma allo stesso tempo diventare più selettiva. Questo significa che ti impegnerai per fare nuove conoscenze, sfruttando molto spesso anche i social network, ma imparerai a non dare troppa importanza a chi non condivide i tuoi stessi valori e i tuoi stessi ideali.



TORO - I tuoi propositi nel 2021 saranno principalmente legati alla sfera del lavoro, dove incontrerai diverse difficoltà. Hai deciso di sfruttare questo momento per crescere, per imparare a sacrificarti e a fare qualche rinuncia in nome di un obiettivo più grande e più importante per la tua vita. Un buon proposito potrebbe essere anche quello di cessare una collaborazione che non ti rende veramente felice.



GEMELLI - Hai un proposito molto nobile per il 2021, ossia quello di approfondire alcune tematiche spirituali o esoteriche o filosofiche o religiose che possano aiutarti a trovare un senso alla tua esistenza. Con lo zampino di Giove, potresti darti anche il proposito di andare alla ricerca di un maestro o di una guida che ti faccia intraprendere un percorso evolutivo che ti cambierà per sempre la vita.



CANCRO - Dopo aver trascorso due anni molto pesanti, il tuo proposito per il 2021 è quello di mettere ordine nel tuo cuore e nei tuoi pensieri, cercando di raccontarti nel modo giusto le esperienze che hai vissuto, in modo da trasformale in grandi insegnanti. Un buon proposito potrebbe essere anche quello di impegnarsi per recuperare agli errori che si son fatti, rinunciando agli inutili sensi di colpa.



LEONE - Il tuo proposito per il 2021 sarà sicuramente quello di fare ordine nelle tue relazioni. Ti vuoi impegnare per comprendere quali di queste siano veramente utili per la tua vita e quali invece rappresentino un freno. Il proposito di tagliare i rami secchi e porre fine a ciò che non ti fa bene ti fa onore, ma non è semplice da portare avanti. Dovrai lasciarti guidare da persone più sagge e mature di te.



VERGINE - Nel 2021 non ti vuoi dare un grande proposito da perseguire, ma preferisci averne tanti e piccoli. Hai deciso di cambiare alcune piccole abitudini che caratterizzano la tua quotidianità. Non ti interessa mettere in atto dei cambiamenti sconvolgenti, ma soltanto di sostituire alcune piccole attività che possano consentirti uno stile di vita più sano. L’alimentazione sarà uno dei campi su cui lavorare.



BILANCIA - Il tuo più grande proposito nel 2021 sarà quello di innamorarti e vivere un grande amore. Per farlo sei disposta ad aprire il tuo cuore a persone che hai conosciuto da pochissimo tempo oppure a rinunciare al tuo harem per dedicarti solo ed esclusivamente ad un partner a cui dedicare ogni tua attenzione. Un altro buon proposito potrebbe essere quello di riprendere un hobby artistico e creativo.



SCORPIONE - Il 2021 sarà un anno molto insidioso per te e, visto che a volte ti piace complicarti la vita, il tuo più grande proposito (nonché il più difficile) potrebbe essere quello di mantenere la pace in ambito domestico e familiare, rinunciando agli aspetti più crudeli del tuo carattere. Tra gli altri propositi che balenano per la tua mente c’è anche quello di cambiar casa o di ristrutturare quella in cui vivi.



SAGITTARIO - Dopo un 2020 un po’ insolito, in cui hai viaggiato meno che in qualsiasi altro anno della tua vita, il proposito per il 2021 potrebbe essere quello di fare più viaggi di breve durata per scoprire nuove località non troppo distanti dal luogo in cui vivi. Hai deciso di studiare la storia del tuo paese o della tua regione, in modo da accrescere anche la tua cultura. La curiosità è innata, non è un proposito.



CAPRICORNO - I tuoi propositi principali per il 2021, quelli su cui hai deciso di investire le tue forze e le tue energie, riguardano la sfera economico/finanziaria. Vuoi assolutamente far crescere il tuo conto in banca e, per farlo, sei disposta a fare degli investimenti che un tempo ti sarebbero sembrati azzardati. Un altro proposito potrebbe essere quello di dimagrire o di ingrassare (dipende dal punto di partenza).



ACQUARIO - Hai tanti grandi propositi per il 2021 e sai benissimo che le stelle possono aiutarti a perseguirli tutti e in breve tempo. Vuoi realizzarti sul lavoro e hai deciso di investire di più su te stessa e la tua crescita personale oltre che professionale. Vuoi anche sentirti libera di scegliere se stare da sola o in coppia, dandoti il proposito di scoprire quali sono le emozioni che abitano il tuo cuore.



PESCI - Preferiresti non parlare con nessuno dei tuoi propositi per il 2021 perché, molto probabilmente, hai in mente dei progetti che non si potranno realizzare nell’immediato, ma richiederanno un po’ di tempo in più. Ti sei sicuramente data il proposito di costruire le basi per un futuro sereno e stabile, dove ti potrai rendere utile per gli altri oltre che per te stessa, senza trascurare l’ambiente dove vivi