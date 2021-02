Oroscopo del sesso: come sarà febbraio sotto le lenzuola

Venere in Acquario e Marte in Toro renderanno il mese di febbraio particolarmente movimentato per quel che riguarda la sfera dell’ Eros. Venere avrà Mercurio e Giove dalla sua parte e porterà tante chiacchiere sotto le lenzuola. A Marte, invece, darà una mano Lilith e insieme porteranno fuoco e fiamme di passion e nelle relazioni più stravaganti e bizzarre, dove il sesso sarà l’unico collante. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per ciascuno di noi…

ARIETE – LUI - Non si capisce se tu finga o se non te ne sia accorto per davvero: la tua migliore amica vorrebbe tanto fare l’amore con te. Non lo vedi come ti guarda tutte le volte che restate da soli e vi confidate i vostri segreti più intimi? Non aver paura di impegnarti perché il vostro rapporto non verrebbe in nessun modo compromesso da una singola serata bollente.

LEI - Venere in Acquario ti rende più libertina del solito per quel che riguarda la sfera dell’eros. Se non è tua abitudine andare a letto con qualcuno la prima sera che vedete, ricordati che col coprifuoco le regole cambiano e bisogna adattarsi. Marte ti manda alla ricerca di amanti che ti sappiano far sentire protetta tra le loro forti braccia.



TORO – LUI - Marte nel tuo Segno potrebbe renderti l’amante più performante del momento. Lilith ti suggerirà anche nuove posizioni molto stimolanti per te e le tue fortunate amanti. Il problema sarà che, con tanti Pianeti in Acquario, correrai spesso il rischio di bloccarti a livello psicologico a causa dei tanti pensieri che invaderanno la tua mente.

LEI - Lo stress e gli impegni lavorativi ti lasceranno pochissimo tempo da dedicare alla tua vita amorosa e sessuale. Ti piacerebbe incontrare un uomo molto virile, in grado di saperti sedurre e conquistare con il suo vigore, non offrendoti altre possibilità se non quella di concederti con grande passione alle sue voglie più ardenti. Tutto è possibile.



GEMELLI – LUI - Chi l’avrebbe mai detto che un uomo come te sarebbe andato prima a caccia di sentimenti che di sesso? Sono questi i miracoli che, di tanto in tanto, porta Venere. Col suo transito in Acquario, ti porterà un’amante con cui sentirai di vibrare sulla stessa lunghezza d’onda, soprattutto quando raggiungerete l’orgasmo contemporaneamente. Eros magico.

LEI - Venere accontenterà qualsiasi tuo desiderio o capriccio dettato dal tuo ultimo cambiamento d’umore. Del resto, sei tu a dettare le regole, anche sotto le lenzuola. Dopo tante notti indimenticabili con un nuovo amante, non ti sorprendere se ti chiederà di vedervi più frequentemente. I tuoi baci (e non soltanto quelli) saranno indimenticabili.



CANCRO – LUI - Sei davvero convinto che ritornare a letto insieme ad una tua ex sia il tuo sogno erotico più frequente del momento? Pensaci bene perché ti si presenteranno tantissime occasioni goderecce sul fronte erotico e sarebbe un peccato rinunciare ad una nuova conoscenza per stare con qualcuna che ha già dimostrato di non tenere abbastanza al vostro rapporto.

LEI - Marte e Lilith nell’undicesimo campo faranno sorgere in te strani desideri e non si dovrebbe escludere l’ipotesi di un manage a trois molto divertente ed eccitante. Venere ti renderà un’amante particolarmente attenta ai segnali del corpo di chi avrà la fortuna di sentire le tue labbra dappertutto. Non sottovalutare il tuo potere di seduzione.



LEONE - LUI - Se potessi, elimineresti il mese di febbraio dal calendario e passeresti direttamente a quello di marzo. Le tue relazioni saranno un campo da battaglia e non sarà facile evitare di litigare con chiunque. Il sesso potrebbe sicuramente placarti, ma difficilmente troverai qualcuna disposta a stare con te dopo averla fatta sentire inadeguata al tuo fianco.

LEI - Questo mese non sarà affatto facile trovare un amante in grado di soddisfarti dal punto di vista sessuale. Non solo hai la sensazione che i tuoi sentimenti non vengano corrisposti dal partner, ma ti dispiace constatare che, anche a letto, qualcuno pensi prima al suo piacere e poi al tuo (che, nella maggior parte dei casi, nemmeno arriverà).



VERGINE – LUI - Un uomo razionale e brillante come te riserva grandi sorprese sotto le lenzuola. L’amante o le amanti del mese saranno molto felici di sentirsi sedotte prima mentalmente e poi fisicamente. Non ti sfuggirà nessun piccolo dettaglio che possa essere utile per essere riconosciuto come un partner impeccabile nell’eros. Marte porterà grandi conquiste.

LEI - Marte e Lilith in Toro accenderanno le tue voglie più proibite nel mese di febbraio e ti offriranno molteplici occasioni di soddisfarle tutte, anche quando meno te l’aspetti. Venere in Acquario farà nascere una particolare attrazione nei confronti di un collega che, con le parole, ti ha promesso notti magiche. Speri tanto di passare presto ai fatti.



BILANCIA – LUI - I Pianeti in Acquario attraversano il campo del sesso e dell’amore. Marte nell’ottavo campo amplificherà ogni situazione che possa essere collegata in qualche modo all’eros, facendoti vivere momenti indimenticabili con la tua compagna. Se non vuoi avere dei pargoletti tra nove mesi, ricordati di usare accuratamente le precauzioni necessarie.

LEI - Dal punto di vista dell’eros (e non solo), febbraio potrebbe essere il mese più eccitante dell’anno. I Pianeti in Acquario ti renderanno espansiva, intraprendente e passionale. Un nuovo partner potrebbe finalmente riuscire ad esaudire una piccola perversione sessuale senza che tu glielo chieda esplicitamente. Sarai molto corteggiata e desiderata.



SCORPIONE – LUI - La fama di essere il migliore amante dello Zodiaco potrebbe essere smentita nel mese di febbraio a causa di alcune circostanze avverse che faranno spegnere in te ogni bollente spirito. Non riesci a dedicarti con passione alla tua compagna o ad una nuova amante molto provocante se prima non trovi un po’ di pace fuori e, soprattutto, dentro di te.

LEI - Con tanti Pianeti in aspetto dissonante, il rischio di rimanere sessualmente delusa è molto alto nel mese di febbraio. Non ti concederai facilmente a nuovi amanti o a qualche ex riesumato da luoghi sperduti della tua vita e, quando deciderai di lasciarti andare, potresti restare basita di fronte alle incapacità amatorie del partner di turno. Tanta pazienza.



SAGITTARIO – LUI - In un periodo in cui gli spostamenti e la vita sociale si sono ridotti notevolmente, tu hai scelto una delle strade più facili per il raggiungimento del benessere erotico: il sesso virtuale. Le tue chat peccaminose sono soltanto l’anticamera di lunghe videochiamate con amanti che, nella maggior parte dei casi, vivono dall’altra parte del mondo.

LEI - Ti piace considerarti una donna moderna e all’avanguardia, sempre documentate sulle ultime tendenze del momento, anche in ambito sessuale. Recentemente hai letto su una rivista che il 2021 sarà l’anno del clitoride e che in commercio si possono trovare tanti nuovi sex toys. Non vedi l’ora di sperimentarli tutti (sia da sola che in compagnia).



CAPRICORNO – LUI - Marte in Toro questo mese garantirà prestazioni da urlo e ti renderà uno degli amanti più gettonati del momento. Con la complicità di Lilith e Plutone, riuscirai finalmente a sperimentare alcune pratiche che, in passato, le tue partner hanno sempre negato. Venere suggerisce di portare una crema spalmabile al cioccolato in camera da letto.

LEI - I Pianeti in Acquario questo mese ti porteranno a caccia di un partner che, oltre a voler fare sesso con te, sia disposto a costruire insieme una relazione stabile e concreta. Potresti essere accontentata dal destino e, con Marte in Toro, avrai la fortuna di trovare qualcuno che ti saprà stupire anche nell’eros. Non mettere mai limiti alle tue fantasie.



ACQUARIO – LUI - Con Venere nel tuo Segno, sostenuta da tanti altri Pianeti, avrai la tendenza ad ingigantire le tue promesse, soprattutto quelle che riguardano le tue prossime performances sessuali con la tua compagna o amante. Il rischio sarà che, con Marte in Toro, difficilmente riuscirai a mantenerle. Le vere performances indimenticabili richiedono tanta energia.

LEI - Se cerchi l’amore, Venere questo mese ti accontenterà e ti farà incontrare un partner premuroso, romantico e gentile. Sarebbe bello se fosse anche ben prestante sotto le lenzuola ma, prima di trovare una buona intesa sessuale con te, ti lascerà per qualche sera insoddisfatta. Ti divertirai ad istruirlo con la tua collezione di letteratura erotica.



PESCI – LUI - Uno dei dilemmi del mese, che potresti condividere anche con i tuoi amici, sarà questo: le dimensioni contano davvero? Nessuno risponderà sinceramente. La verità è che non sono essenziali, ma spesso possono essere d’aiuto, soprattutto se inizialmente sei un po’ impacciato. Ora rilassati e vai alla conquista di un’amante straordinaria. Ti sta aspettando.

LEI - Venere in Acquario questo mese ti farà perdere la testa (e non solo) per un uomo già impegnato. Il sesso tra di voi sarà sublime, ma questo non servirà a convincerlo a lasciare la sua compagna per stare con te. Una volta che queste parole saranno impresse nella tua mente, potrai divertirti con lui e tanti altri amanti passeggeri e galanti.