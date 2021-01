Oroscopo: il 2021 e la passione secondo i transiti di Lilith

Per scoprire cosa le Stelle riservano ai dodici Segni Zodiacali nel 2021 dal punto di vista dell’eros è interessante osservare il transito di Lilith , la Luna nera, durante i dodici mesi che verranno. Ci saranno Segni particolarmente fortunati dal punto di vista sessuale e altri che faranno fatica a sentirsi appagati per motivi di diversa natura. L’Oroscopo ci svelerà i segreti per vivere l’eros in armonia con le stelle!

ARIETE – Lui - Nel suo transito lungo il cerchio dello Zodiaco, Lilith di renderà affamato di relazioni in cui il sesso potrebbe essere l’unico elemento di intesa tra te e la tua compagna. Ti divertirai a giocare sotto le lenzuola, mettendo da parte qualsiasi tabù.

Lei - Non ci saranno mezze misure e nel 2021 non sei disposta a frequentare partner che non ti facciano sentire totalmente appagata anche dal punto di vista sessuale. Con Lilith in Gemelli, ti divertirai con amanti molto giovani e desiderosi di sorprenderti.



TORO – Lui - Per i primi mesi dell’anno Lilith transiterà nel tuo Segno e, nonostante i tuoi tanti impegni, ti renderà uno degli amanti più gettonati dello Zodiaco. Ti dedicherai alle tue amanti con grande passione, dando libero sfogo alla tua innata carnalità.

Lei - Con Lilith nel tuo Segno per la prima parte dell’anno sarai una delle donne più sensuali ed erotiche dello Zodiaco e sarà praticamente impossibile resistere alle tue tentazioni. Quando Lilith si sposterà in Gemelli, sarai ancora più golosa di baci.



GEMELLI – Lui - Questo sarà un anno strepitoso anche dal punto di vista sessuale. A volte il tuo godimento sarà legato a situazioni clandestine, che faranno crescere ancora di più l’eccitazione. Quando Lilith entrerà nel tuo Segno, sarai un amante impeccabile.

Lei - Hai grandi aspettative per il 2021 e tra queste c’è anche quella di sentirti totalmente appagata e gratificata dal punto di vista sessuale. Non hai paura di sedurre uomini impegnati, ma preferisci che i tuoi amanti ti diano l’esclusiva anche nel sesso.



CANCRO – Lui - Lilith nel 2021 ti aiuterà a coronare un sogno che ti porti dietro da diverso tempo: andare a letto con la tua migliore amica. Finalmente riuscirai a persuaderla, con grande dolcezza e naturalezza. Sarai un amante generoso e remissivo sotto le lenzuola.

Lei - Se non hai mai provato il sesso virtuale, il 2021 potrebbe essere l’anno giusto in cui sperimentarlo con qualche nuova amicizia nata sui social network. Lilith in Gemelli ti farà scoprire i segreti di tutti gli uomini con cui andrai a letto.



LEONE – Lui - Con Lilith in Toro ci potrebbero essere degli imprevisti che ti impediranno di vivere il sesso con la tua solita disinvoltura. L’ingresso di Lilith in Gemelli, a luglio, ti farà incontrare una giovane amante in grado di risvegliare tutti i tuoi sensi.

Lei - Nella prima metà dell’anno Lilith in Toro favorirà storie clandestine consumate negli ambienti di lavoro, col grosso rischio di essere scoperti. Con Lilith in Gemelli, invece, resterai piacevolmente stupita dalle doti amatorie del tuo migliore amico.



VERGINE – Lui - La prima parte dell’anno, dal punto di vista sessuale, sarà più appagante della seconda e potresti finalmente avere l’occasione di fare l’amore con una persona che vive lontano da te. Non mettere limiti ai desideri più proibiti delle tue amanti.

Lei - Con Lilith in Toro, la prima parte dell’anno sembra essere particolarmente eccitante dal punto di vista sessuale e sperimenterai sicuramente qualcosa di nuovo e piacevole. Con Lilith in Gemelli, invece, il tuo desiderio calerà notevolmente.



BILANCIA – Lui - Sei uno degli amanti più galanti dello Zodiaco e, con Lilith in Toro ci saranno tante ex che si renderanno disponibili per rivivere notti di passione con te. L’ingresso di Lilith in Gemelli, a luglio, ti renderà ancora più passionale e travolgente.

Lei - Finalmente nel 2021 riuscirai a realizzare i sogni erotici che ti porti dietro da una vita. Non avrai paura di confessarli al tuo amante, che sarà ben felice di accontentarti. La scenografia in cui si fa sesso per te è fondamentale, così come i profumi.



SCORPIONE – Lui - Con Lilith in Toro fino alla prima metà di Luglio, ci sarà qualcosa che ti impedirà di vivere il sesso con la dovuta leggerezza. Soltanto mettendo da parte i tuoi pensieri potrai riuscire a lasciarti andare del tutto con un’amante molto paziente.

Lei - Non aspettarti di vivere emozioni particolarmente intense nel sesso nella prima metà dell’anno. Lilith ti farà avere a che fare con amanti discontinui, che penseranno prima a se stessi che a te. Cerca qualcuno che ti faccia sentire desiderata.



SAGITTARIO – Lui - Con Lilith in Toro, l’idea di finire a letto con la tua capa potrebbe farti compagnia per la prima metà dell’anno, ma non è detto che si trasformi in realtà. Se vorrai veramente godere sotto le lenzuola, un tradimento sarà quasi inevitabile.

Lei - La prima parte dell’anno sarà abbastanza neutra per quel che riguarda la sfera. Il problema che sorgerà con Lilith in Gemelli sarà che ti innamorerai di qualcuno che, invece, desidera soltanto avere una storia di sesso (molto intensa) insieme a te.



CAPRICORNO – Lui - Lilith in Toro nei primi mesi dell’anno ti insegnerà a capire quali saranno i desideri sessuali della tua amante, in modo da poterli soddisfare in ordine, uno dopo l’altro. Sarà un anno molto ricco sotto le lenzuola. Il godimento è certo per entrambi.

Lei - Lilith in aspetto favorevole ti spingerà a confessare ai tuoi partner quali sono i segreti per farti giungere al piacere e avrai la fortuna di incontrare qualcuno disposto ad accontentarti, sperimentando spesso anche qualcosa di molto bizzarro.



ACQUARIO – Lui - Lilith in Toro non ti renderà particolarmente fantasioso nel sesso nella prima metà dell’anno, ma potrai riprenderti alla grande a Luglio, con l’ingresso di Lilith in Gemelli. Le occasioni si moltiplicheranno e il tuo piacere raggiungerà le stelle.

Lei - Con Lilith in Toro, nella prima parte dell’anno potresti restare delusa da un amante poco energico, ma lo perdonerai per via dei sentimenti che ti uniscono a lui. Con Lilith in Gemelli, invece, preparati a vivere momenti di passione estrema.



PESCI – Lui - Con Lilith in Toro, nei primi mesi dell’anno potresti divertirti a vivere numerose avventure o scappatelle con amanti destinate a non diventare punti fermi nella tua vita. Sei sicuro di non voler costruire una relazione più stabile e soddisfacente?

Lei - Con Lilith in Toro, fino alla prima metà di Luglio, potrai dare via libera ai tuoi desideri sessuali più segreti, soprattutto se avrai a che fare con partner giovanissimi. Con Lilith in Gemelli, invece, qualcuno potrebbe inaspettatamente deluderti.