Oroscopo: il guardaroba dei 12 Segni 

Se curiosassimo del guardaroba delle persone che conosciamo, potremmo scoprire tante cose interessanti sul loro carattere . Spesso i vestiti che indossiamo raccontano la nostra storia. L’Oroscopo ci svela cosa possiamo trovare nel guardaroba di ciascun Segno Zodiacale. Per apprendere qualcosa in più dalle Stelle , potremmo leggere anche il Segno del nostro Ascendente .

ARIETE - Lui - Sei il macho dello Zodiaco e, in quanto tale, ami indossare abiti che esaltino i tuoi muscoli e la tua viralità. Il verde militare è un colore ricorrente per pantaloni e magliette che indossi con gran piacere. Nel tuo guardaroba son invece bandite le cravatte.

Lei - Nonostante tu sia una donna, nel tuo guardaroba non possono mancare dei capi dal taglio maschile, che spesso indossi insieme ad accessori che ti rendono molto sexy. Hai un grande guardaroba di vestiti casual, da indossare e cambiare con frequenza.



TORO - Lui - Solitamente hai uno stile classico e nel tuo guardaroba è difficile trovare camicie diverse dal bianco o dal celeste (di cui però sfrutti tutte le tonalità). Scegli sempre capi di alta qualità perché non vuoi avere materiali scadenti sulla tua pelle.

Lei - Il tuo guardaroba straripa di vestiti di diverso tipo, che alterni a seconda dell’occasione. Prediligi i tessuti morbidi e pregiati, che ti scivolino addosso senza segnarti troppo. Tendi a conservare tutto, anche jeans che non ti entrano più da anni.



GEMELLI - Lui - Il tuo stile varia dal casual allo sportivo, dal country al classico elegante, a seconda del tuo lavoro o degli eventi mondani a cui scegli di partecipare. Ti piace indossare capi griffati e alla moda, ma non ti piace ostentarlo con loghi troppo evidenti.

Lei - Il tuo guardaroba presenta una varietà di colori inimmaginabile. Hai vestiti di tutti i colori, di tutti i tessuti e di tutti gli stili. Quando fai shopping, non hai limiti. Trovi capi che ti piacciono sia nelle boutique di alta moda che nei mercatini di rione.



CANCRO - Lui - Hai un look abbastanza sobrio e il tuo guardaroba è sempre abbastanza ordinato. Tendi a conservare tutto, anche i capi di tuo padre o di tuo nonno, che a volte indossi con grande disinvoltura. Non ti piacciono i colori troppo accesi e sgargianti.

Lei - Il tuo guardaroba è suddiviso in due sezioni: da una parte si trovano abiti sbarazzini, dai colori tenui, che indossi per andare in ufficio o per uscire con le tue amiche o il partner. Dall’altra si trovano gli abiti per portare a passeggio il tuo cagnolino.



LEONE - Lui - Sei un uomo vanitoso e chi ti osserva attentamente se ne accorge molto presto. Il tuo guardaroba a prima vista può sembrare un semplice guardaroba, ma in realtà possiedi sempre dei capi “particolari”, che servono a metterti al centro dell’attenzione.

Lei - Il tuo è un guardaroba degno della regina dello Zodiaco. Non sai cosa sia la sobrietà e ti trovi in difficoltà quando ti chiedono di vestirti di nero, a meno che siano concesse delle paillettes. I tuoi vestiti sono appariscenti e sontuosi, proprio come te.



VERGINE - Lui - Nel tuo guardaroba è possibile trovare i vestiti in ordine cromatico. Gli scaffali sono ben divisi in settori specifici a seconda del capo che cerchi. Hai un look casual ed elegante, pulito e curato, sempre adatto al contesto in cui ti trovi.

Lei - Per te l’ordine e l’igiene sono capisaldi fondamentali per avere un guardaroba decente. È raro trovare qualche capo che hai dimenticato di stirare e appendere o piegare nel modo giusto. Hai anche un piccolo reparto dedicato ad abiti sexy e sofisticati.



BILANCIA - Lui - Re di eleganza, il tuo guardaroba contiene esattamente tutto quello che un uomo dovrebbe indossare per avere sempre un look impeccabile. Trovi che le camicie bianche siano adatte in ogni circostanza e per questo ne possiedi almeno una decina.

Lei - Raffinata ed elegante, il tuo guardaroba fa invidia alle tue amiche. Hai uno stile elegante, ma non troppo, sempre al passo coi tempi. Non ti piace mescolare colori o tessuti e tendi sempre ad abbinare i tuoi capi (e le tue scarpe) in modo originale.



SCORPIONE - Lui - È possibile che in un guardaroba siano presenti soltanto capi scuri? Sì, se si parla di quello di uno Scorpione. Ad eccezione di alcune camicie bianche perché anche i contrasti hanno il loro fascino. Non ti piace che qualcuno curiosi tra i tuoi vestiti.

Lei - Sembra quasi impossibile trovare nel tuo guardaroba capi che non siano sexy o provocanti. Adori le scollature profonde, il pizzo e i tacchi altissimi. La sezione dedicata alla biancheria intima potrebbe essere più vasta di quella dedicata agli altri abiti.



SAGITTARIO - Lui - Se gli impegni lavorativi te lo consentissero, ti piacerebbe indossare sempre una tuta da ginnastica o, al massimo, un paio di jeans (anche con gli strappi) ed una polo sportiva. Il tuo guardaroba è molto vario, ma c’è una netta prevalenza di capi sportivi.

Lei - Nel tuo guardaroba c’è molta confusione e spesso capita che non trovi quello che cerchi perché si trova nascosto dietro a qualcos’altro. Hai un look casual, che si fonde spesso con uno stile sportivo oppure etnico. Ti piace indossare materiali naturali.



CAPRICORNO – Lui - Sobrio e classico, il tuo guardaroba non è mai troppo pieno e contiene l’essenziale. Difficilmente indossi t-shirt con disegni e scritte simpatiche e raramente camicie con le maniche corte. Sei uno dei pochi uomini dello Zodiaco che indossa le cravatte.

Lei - Il tuo è il guardaroba della donna in carriera. Si possono trovare tailleur di colori sobri, da indossare per gli impegni lavorativi, e vestiti dal taglio classico e raffinato, da indossare in ogni occasione. Talvolta ti concedi di indossare i jeans.



ACQUARIO - Lui - Chi guarda il tuo guardaroba potrebbe restare disorientato perché non si capisce la logica con cui siano disposti i tuoi abiti e probabilmente non esiste nemmeno. Ti piacciono le righe colorate e le abbini serenamente a qualsiasi altra fantasia.

Lei - Il tuo guardaroba potrebbe essere un buco nero e nemmeno tu sai cosa ci troverai ogni volta che vai a cercare qualcosa. Hai capi eleganti e sofisticati e altri semplici e modesti. Li abbini serenamente tra di loro. Sicuramente non ti piace stirare.



PESCI - Lui - Il tuo è un guardaroba colorato. Ti piace giocare con i tuoi abiti e creare degli abbinamenti vivaci, ma allo stesso tempo eleganti e affascinanti. Hai un piccolo scaffale dove conservi le magliette spiritose e simpatiche che ti regalano i tuoi amici.

Lei - Sei una donna di classe e il tuo guardaroba contiene il capo giusto per fare bella figura in qualsiasi occasione. Non sei mai fuori posto. Ma ciò che ti rende veramente insuperabile è la tua scarpiera: hai la scarpa adatta per qualsiasi vestito.