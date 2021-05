Oroscopo: le abitudini dei 12 segni prima di andare a dormire

Prima di andare a dormire tutti hanno delle abitudini diverse. C’è chi ha una propria routine da seguire, per addormentarsi più serenamente, e chi invece arriva talmente stanca alla sera da crollare addirittura sul divano. In base al nostro Segno Zodiacale , l’ Oroscopo e le Stelle ci svelano quali sono le abitudini più comuni di ciascuno. Lasciamoci sorprendere dallo Zodiaco che ci descrive!

ARIETE - Sei una persona abbastanza semplice e, prima di andare a letto, non ci sono particolari rituali da seguire nella tua routine. Molto spesso arrivi alla sera talmente stanca da avere giusto il tempo di struccarti, fare una velocissima doccia e infilarti nel letto (sempre che non crolli prima sul divano). Prima di addormentarti, può capitare di scegliere qualche film o qualche serie tv che ti faccia compagnia.



TORO - Le tue abitudini sono sacre e nessuno dovrebbe mai osare infrangerle. Prima di andare a dormire, scegli accuratamente il pigiama da indossare, in base alla temperatura della giornata. Poi ti accerti che le lenzuola siano profumate e prepari una tisana rilassante con le erbe acquistate nella tua erboristeria di fiducia. Applichi le tue creme per il viso e per il corpo e sei pronta per dormire serenamente.



GEMELLI - Non te ne rendi conto, ma anche tu hai le tue abitudini prima di andare a dormire, sia che tu vada a letto alle 21 o alle 3 del mattino. Non badi alle formalità, ma hai la tua collezione di pigiami da indossare e spesso nella tua camera da letto si trovano lucine colorate e proiettori stellari. Ti addormenti quasi ogni giorno con il telefono in mano e le chat aperte, insieme a qualche sito di shopping online.



CANCRO - La tua routine prima di andare a letto prevede che la tua famiglia sia al corrente del fatto che tu stia andando a riposare, in modo da garantirti un’atmosfera più quieta e silenziosa in casa. Se hai degli animali, molto spesso li porti con te in camera da letto e, dopo qualche coccola, sistemi il tuo cuscino diverse volte prima di trovare la posizione giusta, e ti addormenti pacificamente.



LEONE - La notte non è decisamente la parte della giornata che preferisci. Dopo una giornata intensa, non hai voglia di badare a nessuna routine, e a volte ti capita di andare a letto senza togliere il rossetto o il trucco dagli occhi. Indossi uno dei tuoi pigiami preferiti (ne hai tanti che rimangono negli scaffali inutilizzati), aspetti che il partner ti dia la buonanotte e ti infili con gioia sotto le coperte.



VERGINE - Prima di andare a letto, tu hai dei rituali ben specifici da seguire, una sorta di regolamento che dai a te stessa. Prima di tutto verifichi che tutte le luci in casa siano spente, e pure il gas. Se qualcuno è ancora sveglio in casa, gli ricordi di farlo al tuo posto. Poi lavi i denti, fai una doccia veloce e applichi le creme antirughe della sera. Imposti il cellulare sul silenzioso e sei pronta per dormire.



BILANCIA - Le tue giornate si dovrebbero concludere sempre con qualcosa di positivo. Ti piace accendere candele profumate, per creare un’atmosfera soft e spegnerle delicatamente poco prima di addormentarti. Solitamente, prima di andare a dormire, indossi un pigiama profumato, ascolti un po’ di musica classica oppure leggi un romanzo d’amore o sfogli un giornale per scoprire le ultime tendenze della moda.



SCORPIONE - Tu hai l’abitudine di andare a letto molto tardi e a volte confondi proprio il giorno con la notte. Il tuo Segno viene spesso associato al sesso e ogni tua giornata ideale per te dovrebbe concludersi proprio così, sperimentando nuove posizioni con il partner del momento. Se non puoi farlo, ti capita di ricorrere a qualche video porno o alla lettura di racconti erotici selezionati accuratamente.



SAGITTARIO - I tuoi ritmi sono abbastanza regolari e solitamente non fai fatica ad addormentarti. Prima di andare a letto, però, ti piace prendere delle tisane per conciliare il sonno oppure usare degli oli essenziali per massaggiare i muscoli. Ti piace restare aggiornata sulle abitudini salutari del momento, che includono sempre anche un buon riposo. A volte cerchi anche di monitorare il sonno con qualche applicazione.



CAPRICORNO - A te piace programmare minuziosamente le giornate e hai sempre degli orari prestabiliti per fare ogni cosa. Se hai deciso di andare a letto prima di mezzanotte, nessuno può impedirtelo, nemmeno uno dei tuoi film preferiti in onda in tardo orario. La tua sveglia è già impostata per l’intera settimana, ma verifichi che gli orari siano corretti e, prima di dormire, controlli in agenda gli impegni del giorno dopo.



ACQUARIO - Tu non hai orari e a volte hai addirittura paura di sprecare il tuo tempo andando a dormire troppo presto. Usi pigiami scoordinati, ma cerchi di avere un aspetto curato nel caso in cui qualche amico ti volesse videochiamare a notte inoltrata. A volte porti anche il computer nel letto con te per completare alcune attività. Nella tua casa non manca mai un letto per eventuali ospiti dell’ultimo momento.



PESCI - Non hai tantissime abitudini prima di dormire, ma tra queste c’è sicuramente il bacio della buonanotte. E, se proprio non puoi darlo dal vivo al partner o ad altre persone a cui vuoi bene, mandi sempre un messaggio dolce e gentile, facendo sentire speciali i destinatari. Non ti piace dormire al buio e spesso mantieni una lampada di sale o qualche piccola lucetta accesa per tutta la notte.