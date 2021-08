Oroscopo: il gioiello ideale per ogni Segno zodiacale

Anelli, bracciali, collane, orecchini e cavigliere : non esistono donne che non indossino almeno un gioiello ! Alcune preferiscono oggetti sobri che non diano nell’occhio, altre invece scelgono appositamente gioielli che sappiano attirare l’attenzione con la loro forma e i loro colori. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci rivelano quale sia il gioiello ideale per chiunque!

ARIETE - I gioielli non ti dispiacciono, a patto che non siano eccessivamente sottili e raffinati. A te piace indossare accessori che abbiano carattere e che mettano in risalto la tua forte personalità. Il gioiello giusto, da indossare in diverse circostanze, potrebbe essere un bracciale rigido e largo color bronzo o color rame. Non ti dispiacerebbe nemmeno se vi fossero incastonate delle pietre rosse.



TORO - Uno dei punti del corpo collegato al tuo Segno Zodiacale è il collo. È perciò facile intuire che, se si parla di gioielli, nel tuo portagioie non può sicuramente mancare qualche lunga collana di pietre preziose acquistata in una gioielleria rinomata della tua città. Ti piace sfoggiare colori vivaci, che richiamino i toni dei vestiti che indossi. Le pietre verdi, associate a Venere, sono tra le tue preferite.



GEMELLI - Gli accessori sono una parte rilevante del tuo look e ti sei vede sempre in giro con collane, anelli, bracciali e orecchini di diverso stile e diversa qualità. Tra tutti questi, però, i gioielli che preferisci e che non puoi fare a meno di indossare sono gli orecchini. Ne hai di tutti i colori e di tutte le qualità. Non li abbini soltanto ai tuoi vestiti, ma anche alla capigliatura del momento.



CANCRO - I gioielli ti piacciono tanto, soprattutto indossati dagli altri. Tu, infatti, preferisci solitamente adottare un look sobrio, senza troppi accessori. Non puoi però rinunciare a qualche ciondolo portafortuna che probabilmente hai ricevuto come regalo per uno dei tuoi compleanni quando eri ancora adolescente o bambina. Il valore di un gioiello per te dipende dalle emozioni che richiama in te.



LEONE - Non potresti mai fare a meno di indossare qualche gioiello. Del resto, tu sei la regina dello Zodiaco! Ami l’oro, specialmente quello giallo e lo indossi con molta disinvoltura, anche in maniera eccessiva. Adori ricevere gioielli in regalo. Nelle tue mani non si può sicuramente fare a meno di notare un anello massiccio e vistoso, che probabilmente ti è stato regalato da uno dei tuoi tantissimi ammiratori.



VERGINE - Tu faresti volentieri a meno di indossare dei gioielli e solitamente ti limiti a farne uso in occasioni speciali. Sei una persona abbastanza sofisticata e, se proprio devi scegliere un gioiello da sfoggiare, opti quasi sempre per qualche anello che sappia esaltare la bellezza delle tue mani. Preferisci l’oro bianco a quello giallo, ma opti molto più facilmente per articoli di alta bigiotteria.



BILANCIA - Sei una maestra di eleganza e di raffinatezza. Per te i gioielli devono essere sempre scelti e abbinati con estrema cura, per non dare un’immagine di te troppo pacchiana o volgare. Solitamente prediligi le catenine sottili tempestate di pietre brillante, che illuminino il tuo viso e ti facciano apparire ancor più bella. Non indosseresti mai un gioiello scadente o acquistato in qualche bancarella.



SCORPIONE - Tu solitamente passi da un estremo all’altro e perciò ti si può vedere in giro con addosso gioielli di ogni tipo oppure senza nessun accessorio che possa dare nell’occhio. Il gioiello che più si addice alla tua personalità potrebbe essere una collana, abbastanza lunga e pesante, con un ciondolo o un pendente che vada a finire nella scollatura, rendendoti ancora più sexy di quanto tu sia già per natura.



SAGITTARIO - Non sei particolarmente interessata a possedere o indossare tanti gioielli. Probabilmente nei tuoi cassetti se ne può trovare anche qualcuno di alto valore, ma tu preferisci indossarne altri legati a qualche viaggio o a qualche ricordo. Spesso, durante i tuoi tanti spostamenti, collezioni braccialetti colorati e simpatici, che indossi in entrambe le braccia senza verificare che siano in tinta col tuo look.



CAPRICORNO - Tu sei un’amante della semplicità e solitamente scegli di indossare abiti classici, che quasi mai abbini a qualche gioiello particolarmente vistoso. In alcuni casi, quando ti viene richiesto di essere elegante, cerchi di rispolverare dai cassetti bracciali o collane sobrie e possibilmente realizzate con materiali organici. Una collana di caucciù con una conchiglia potrebbe essere il tuo accessorio preferito.



ACQUARIO - Secondo il tuo punto di vista, difficilmente umile e modesto, anche i piercing dovrebbero essere considerati come dei veri e propri gioielli. Del resto, sono i tuoi preferiti: nel naso, nella lingua, nell’ombelico o in qualsiasi altra parte del corpo. L’importante è che sappiano dare un’immagine di te anticonvenzionale ed eccentrica. Vuoi distinguerti dalla massa e ci riesci sempre alla grande.



PESCI - Ci sono alcune situazioni in cui adori indossare dei gioielli perché ti fanno sentire come la protagonista di qualche favola incantata. Il gioiello più facile da trovare in mezzo alle tue tante cianfrusaglie potrebbe sicuramente essere una cavigliera acquistata durante una delle tue tante vacanze. Ti piace l’idea di mettere in risalto i tuoi pieni, che sono sempre ben curati e smaltati di tanti colori.