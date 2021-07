Oroscopo: I 12 Segni e il bagnoschiuma, qual è il loro ideale? 

Può sembrare banale, ma non lo è. Stiamo parlando della scelta del bagnoschiuma , la cui fragranza ci accompagna spesso per gran parte delle nostre giornate. C’è chi preferisce le fragranze esotiche e chi invece presta maggiore attenzione ai componenti naturali o chimici. L’Oroscopo ci svela qual è il bagnoschiuma preferito di ogni Segno Zodiacale . Le Stelle riescono sempre a sorprenderci!

ARIETE - Un bagnoschiuma vale l’altro? Probabilmente no, ma tu non hai tantissimo tempo a disposizione per scegliere quello più adatto alla tua pelle, alle tue esigenze o al tuo stile di vita. Quando termini quelli che ti vengono regalati in varie occasioni dalle tue amiche, compri formati abbastanza tradizionali, con profumazioni gradevoli e intense, ma non eccessivamente sofisticate o particolari.



TORO - L’olfatto è sicuramente uno dei tuoi sensi più sviluppati e la scelta di un bagnoschiuma per te si può trasformare in una piacevole esperienza di risveglio dei sensi. Scegli sempre prodotti di alta qualità, che sappiano rispettare le caratteristiche della tua pelle e prediligi le fragranze eleganti, delicate ma persistenti. Ti piace anche usare la crema per il corpo della stessa linea del bagnoschiuma.



GEMELLI - Nella scelta del bagnoschiuma, ti lasci facilmente influenzare dalla confezione e scegli quasi sempre le più colorate e particolari, studiate appositamente per incuriosire i consumatori. Puoi utilizzare marchi di alta qualità dal costo elevato così come altre linee acquistate in qualche discount o supermercato. Una delle fragranze che ti piace di più è lo zenzero mischiato insieme al limone.



CANCRO - Per te il bagnoschiuma è sinonimo di dolcezza e scegli sempre qualità cremose e avvolgenti, che sappiano rendere istantaneamente più morbida e vellutata la tua pelle. Adori le fragranze del latte, del talco o della vaniglia. Solitamente lo acquisti in formati molto grandi perché sei consapevole che verrà utilizzato da tutta la famiglia. Ti piace alternare la rapida doccia con il bagno nella vasca.



LEONE - Sia che tu abbia la doccia o la vasca da bagno, chiunque può notare che possiedi almeno tre tipologie di bagnoschiuma diverso, da scegliere in base alle emozioni della giornata. Hai quello energizzante da usare al mattino e quello alla lavanda per la sera. Le confezioni sono sempre colorate e vistose. Impazzisci per le perle da bagno e le lasci esposte in qualche cestino, sopra un mobiletto elegante.



VERGINE - L’igiene e la cura del corpo per te sono di vitale importanza e, nonostante tu sia una persona sempre attenta al risparmio, quando si parla di bagnoschiuma cerchi di prestare attenzione agli ingredienti che contengono e ad eventuali allergeni. Per evitare problemi, spesso li acquisti direttamente in farmacia, dopo un’accurata valutazione di eventuali reazioni avverse insieme ad un consulente di fiducia.



BILANCIA - Tutto ciò che ha a che fare con la cura del corpo e della bellezza per te ha grande priorità nella vita. La scelta del bagnoschiuma non viene mai banalizzata. Cerchi sempre di abbinarli ad altri prodotti come scrub o olii che ti aiutino ad eliminare le cellule morte, contrastare la cellulite o favorire la circolazione. In alternativa, non disdegni il bagnoschiuma della stessa fragranza del tuo profumo.



SCORPIONE - Anche se tante volte sembra che tu sia indifferente, non è mai casuale la scelta del bagnoschiuma e ci sono delle fragranze che eviti come la peste perché ti trasmettono emozioni negative. Ti piacciono i profumi intensi e hai le tue marche preferite di ogni prodotto. Sembra buffo, ma sei molto gelosa del tuo bagnoschiuma e vai su tutte le furie quando qualcuno della famiglia lo finisce senza avvisarti.



SAGITTARIO - Sandalo, patchouli o profumi dell’oriente: ecco le fragranze preferite per il tuo bagnoschiuma. Ti piace l’idea di immergerti in profumi che ti diano la sensazione di essere in giro per il mondo. Ti piacciono anche le fragranze esotiche, come il cocco, l’ananas e il monoi e tendi a prediligerle soprattutto nei mesi estivi. Ovviamente fai sempre scorta di bagnoschiuma anche nei formati da viaggio.



CAPRICORNO - Sei una persona dai gusti neutri e classici e, anche nel bagnoschiuma, opti quasi sempre per fragranze neutre. Non stai particolarmente attenta a quanto siano carine e colorate le confezioni, ma presti sicuramente attenzione al prezzo di ciò che compri. Questo non significa che tu rinunci alla qualità. Infatti, vai sempre alla ricerca di prodotti che rispettino con delicatezza il ph della tua pelle.



ACQUARIO - Il tuo amore per la natura e per l’ambiente ti spinge a cercare prodotti ecosostenibili, realizzati con sostanze naturali e con confezioni biodegradabili (vietato l’uso della plastica). Ti piace scovare negozietti poco conosciuti che vendano prodotti biologici di alta qualità e, quando trovi un prodotto che ti piace, ne fai scorta anche per le tue amiche. Ti piacciono le fragranze più insolite.



PESCI - Tu adori l’acqua e solitamente preferisci la vasca da bagno alla doccia perché ti dà la possibilità di rilassarti più a lungo, immersa nell’acqua schiumosa e profumata. Più che il bagnoschiuma, ciò che non può assolutamente mancare sono i sali da bagni. Ti piace sperimentarli in diverse fragranze, ma alla fine scegli quelli che profumano di frutta, come il mango. Ti verrebbe voglia di mangiarli.