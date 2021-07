Oroscopo: l’aperitivo ideale per ogni Segno Zodiacale

Oramai gli aperitivi sono diventati parte integrante delle tradizioni popolari e nessuno riesce più a farne a meno. C’è chi addirittura li sostituisce ai pasti principali della giornata ed è così che prendono il nome di “apericena”. Non tutti però apprezzano le stesse cose. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela qual è l’ aperitivo ideale per divertirci e gustare qualcosa di buono in armonia con le Stelle .

ARIETE - L’aperitivo per te è una fantastica invenzione per passare un po’ di tempo insieme ai tuoi amici senza dovervi necessariamente abbuffare con pranzi o cene da tre o più portate. Sei grande amante dei cocktail superalcolici e tendenzialmente prediligi il Negroni, ma quando vuoi mantenere un buon livello di sobrietà opti volentieri per uno Spritz. Il rosso è sempre stato il tuo colore preferito.



TORO - Parliamoci chiaro, per te l’aperitivo può andar bene soltanto per stuzzicare qualcosa prima di pranzo o prima di cena, ma non vuoi assolutamente sentir parlare di “apericena”. Gradisci stuzzichini a base di salumi, formaggi da abbinare a composte di frutta o verdura. Non sei particolarmente amante dei cocktail e preferisci gustare uno o più calici di vino provenienti da cantine di alta qualità.



GEMELLI - Molto probabilmente gli aperitivi sono stati inventati da qualcuno appartenente al tuo Segno Zodiacale. Per te è meglio mangiare tante piccole monoporzioni di pietanze diverse che un unico piatto. E ti piace anche l’idea di accompagnare i pasti con qualche cocktail colorato e gustoso. Conosci tutti i locali più fashion della città e spesso ti diverti anche a recensirli in qualche pagina sul web.



CANCRO - L’idea dell’aperitivo non ti dispiace, ma preferisci decisamente organizzarlo in casa invece che andare alla ricerca di qualche locale super affollato, dove non sempre hai la certezza che il cibo che mangi sia di alta qualità. E così, dopo aver accolto amici e parenti a casa, ti diletti a sfornare pizzette e stuzzichini da gustare insieme. Il vino e gli alcolici li lasci scegliere e portare dagli invitati.



LEONE - Per te ogni occasione è giusta per fare festa e un aperitivo può sicuramente essere la scelta migliore per ravvivare una giornata un po’ spenta. Ti piacciono i locali super affollati, dove puoi socializzare con i clienti o con i gestori e i camerieri. Preferisci il servizio al tavolo rispetto a quello al buffet. Per quanto riguarda il vino o i cocktail, non hai problemi a bere prima uno e poi l’altro.



VERGINE - Gli aperitivi sono molto pericolosi per chi vuole cercare di avere uno stile di vita salutare come il tuo. A volte ci rinunci, altre volte invece scegli locali che siano in grado di proporti menù sofisticati, biologici o vegetariani. Anche i superalcolici non sono sempre di tuo gradimento e molto spesso li sostituisci con centrifugati di frutta ricca di vitamine e altre sostanze nutrienti.



BILANCIA - Rinunciare ad un aperitivo con gli amici per te potrebbe essere considerato un peccato mortale. Se dipendesse da te, ogni sera prima di rientrare a casa ti fermeresti in qualche locale per fare un brindisi e stuzzicare qualcosa. Non sei particolarmente golosa degli stuzzichini, ma sarebbe scortese non condividerli con le persone che sono al tavolo con te. Ti piacciono i cocktail raffinati e sofisticati.



SCORPIONE - Non disdegni gli aperitivi, ma uscire di casa prima delle 20.30 per te è veramente scomodo e così, molto spesso, arrivi nei locali prescelti quando è già ora di cena. Preferisci i menù alla carta rispetto ai menù fissi e solitamente leggi attentamente gli ingredienti di quello che ordini perché sono tanti gli alimenti che non ti piacciono. Ti piacciono i cocktail fortissimi e i vini dal sapore intenso.



SAGITTARIO - Uno dei tuoi sogni potrebbe essere quello di fare ogni giorno l’aperitivo in una città diversa. Ti piace infatti assaporare nuove ricette e la formula dell’aperitivo ti consente di assaggiarne tante di diverso di tipo. Per quanto riguarda le bevande, raramente scegli il vino e solitamente opti per qualche cocktail esotico servito direttamente dentro supporti di frutta oppure un semplice boccale di birra.



CAPRICORNO - Trovi che gli aperitivi siano una perdita di tempo e non riesci a capire perché i tuoi colleghi si ostinino ad invitarti quasi ogni giorno, pur sapendo che tu ti trattieni in ufficio oltre l’orario standard. In alcuni casi, però, è possibile stringere accordi interessanti anche di fronte ad un calice di vino. In alcuni casi rimani piacevolmente stupita dal fatto di poter cenare spendendo pochissimo.



ACQUARIO - Se dipendesse da te, aboliresti pranzi e cene formali e renderesti l’aperitivo il pasto principale della giornata. Ti piace scoprire sempre nuovi locali della tua città, sorseggiare qualche cocktail o un calice di vino in compagnia dei tuoi amici o dei tuoi colleghi e assaporare nuove ricette che potrai riproporre in modo bizzarro a casa. Eviti i locali che usano ancora le cannucce di plastica.



PESCI - Gli aperitivi per te sono occasioni eccezionali in cui poter scoprire nuovi cocktail. Ti piacciono i sapori dolci, ma allo stesso tempo sofisticati. L’unica cosa che tendi ad evitare sono gli amari alla fine dei pasti, ma solitamente questa opzione non si presenta quando vai a fare un aperitivo. Adori quando le pietanze che ordini vengono servite su supporti etnici, colorati e particolarissimi.