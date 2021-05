Oroscopo: quale dei 12 Segni non riesci a capire?

Per avere delle buone relazioni con gli altri , è necessario sviluppare empatia e sensibilità, caratteristiche che non sono scontate per tutti. Tuttavia, nonostante spesso ci sforziamo di capire chi abbiamo al nostro fianco, non riusciamo nel nostro intento. In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo e le Stelle ci rivelano quale altro Segno non riusciamo a capire e perché.

ARIETE - Non sei una persona particolarmente paziente e non è facile per te capire il comportamento di persone che hanno un carattere troppo diverso dal tuo. Ecco perché difficilmente riesci a comprendere il Segno del Toro. La lentezza con cui affronta ogni evento della sua vita ti infastidisce. E pensi che sia troppo accomodante anche in momenti in cui chiunque altro perderebbe la testa (soprattutto tu).



TORO - Solitamente cerchi di essere una persona tollerante e comprensiva, ma non riesci proprio ad accettare che ci siano persone che non fanno promesse e non vogliono prendere impegni nemmeno per andare a prendere un caffè. Fai quindi molta fatica a capire il Segno dell’Acquario, che per i tuoi canoni è troppo sfuggente e imprevedibile. La sua leggerezza urta profondamente il tuo sistema nervoso.



GEMELLI - Tu hai la convinzione di riuscire a capire tutti. Effettivamente sei una persona molto intelligente, ma per comprendere chi hai di fronte è necessaria anche una buona dose di empatia. Forse è proprio per questo motivo che non riesci ad entrare sulla stessa lunghezza d’onda del Segno dei Pesci e scambi la sua sensibilità per debolezza. Ti sembra improbabile che qualcuno sia davvero tanto ingenuo!



CANCRO - Non sempre ti sforzi di capire davvero le persone che hai di fronte: il tuo impegno è commisurato al tuo umore lunatico. Sicuramente però fai molta fatica a comprendere il comportamento di chi non hai i tuoi stessi valori e affronta i problemi con una leggerezza che per te è inusuale. Il Segno che ti mette maggiormente in difficoltà è quello della Bilancia. Ti sembra che non si emozioni mai!



LEONE - Solare, egocentrica e appariscente, non ti interessa tanto capire le persone che ti stanno vicino, a meno che ricoprano un ruolo importante o significativo nella tua vita. Non riesci mai ad entrare in empatia con persone con un carattere troppo diverso dal tuo. Ne è un esempio il Segno dello Scorpione, sempre schivo e tenebroso. E non capisci proprio che bisogno abbia di avere così tanti segreti!



VERGINE - Ogni tanto ti capita di studiare e analizzare le persone con cui hai a che fare, ma molto spesso lo fai usando soltanto la logica e non il cuore. Probabilmente è questo il motivo per cui non riesci a capire il comportamento del Sagittario: non puoi credere che esistano persone sempre ottimiste e positive nei confronti della vita. Eppure, è proprio così! Inoltre, parla veramente troppo per i tuoi gusti.



BILANCIA - Nonostante tu sia una persona molto diplomatica, sempre pronta a trovare compromessi per andare d’accordo con tutti, c’è qualcuno che riesce a metterti in difficoltà. Stiamo parlando del Segno dell’Ariete. Non capisci perché non riesca a trattenere le sue reazioni eccessive e iraconde. Sarebbe tutto più semplice se evitasse di dire tutto quello che pensa e raccontasse qualche bugia a fin di bene.



SCORPIONE - Con il Segno del Leone l’incomprensione è reciproca. Per te è veramente assurdo che esistano persone che hanno bisogno di mettersi costantemente in mostra per dimostrare quanto sono brave, buon e belle. Non riesci a capire come sia possibile mettere in piazza la propria vita, senza temere che qualcuno possa violare la sua privacy. Eppure, il Leone continua a farlo e, nel frattempo, ti sorride anche.



SAGITTARIO - Sei un’amante dell’avventura e per te la vita non avrebbe senso se non ci fosse la possibilità di viaggiare ed esplorare nuovi mondi e culture, diversi da quelli a cui sei abituata dalla tua infanzia. Per te non è facile capire il costante bisogno di ricevere l’approvazione della propria famiglia, tipico del Segno del Cancro. Alcune tradizioni che per te sono “roba d’altri tempi”, per il Cancro sono sacre.



CAPRICORNO - Hai la fama di essere una persona metodica, organizzata, in grado di pianificare egregiamente le proprie giornate ed eventualmente anche quelle di tante altre persone. Non riesci a capire chi non riesce a stare nelle indicazioni che gli vengono date. Il Segno dei Gemelli sembra non voler rispettare le regole per attirare l’attenzione. E poi chiacchiera in continuazione e ti riempie di domande sciocche.



ACQUARIO - Il tuo è il Segno della libertà. Per te è naturale analizzare qualsiasi situazione tenendo conto del contesto più ampio in cui si svolge. Ogni tanto, però, ti perdi in tutto ciò che c’è intorno e ti lasci sfuggire alcuni dettagli importanti che riguardano il lavoro o la vita privata. Perché non capisci il Segno della Vergine? Perché, a differenza tua, si sofferma sui dettagli e non bada a ciò che c’è intorno.



PESCI - Sei una persona dolce e sensibile, sempre pronta a confortare le persone che ti stanno vicino, anche quando non hai un rapporto particolarmente intimo con loro. La tua empatia ti porta a capire facilmente tutti, tranne il Segno del Capricorno. Non riesci proprio a comprendere come possa essere così freddo e austero anche in situazioni che farebbero emozionare le pietre. È troppo arido per te.