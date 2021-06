Oroscopo: l'estate 2021 dei 12 Segni Zodiacali

In tanti aspettavano l’estate per concedersi una piccola vacanza o dedicarsi a qualche ambito della vita trascurato nei mesi precedenti. Ma cosa accadrà quest’estate ai dodici Segni Zodiacali? Segno per segno, analizziamo quale sarà il trend per l’amore, il lavoro e il benessere . Lasciamoci ispirare dalle Stelle per trascorrere giornate magiche e indimenticabili!

ARIETE – Amore - La prima parte dell’estate sarà sicuramente la più eccitante dal punto di vista amoroso. Non tutte le storie però avranno modo di proseguire fino a settembre…

Lavoro -Se vuoi avere più tempo libero, impegnati nella prima parte dell’estate, in modo da portare a termine tante attività che daranno frutto anche le settimane dopo.

Benessere - Marte in Leone ti farà sentire in splendida forma per gran parte dell’estate. Avrai energia da vendere e otterrai ottimi risultati nello sport.



TORO – Amore - Affinché qualcosa si sblocchi in campo affettivo, dovrai aspettare Venere in Vergine nell’ultima settimana di luglio. Prima di allora, ci vorrà tanta pazienza.

Lavoro - Saturno in Acquario non ti consentirà di rilassarti e, anche quando andrai in vacanza, potrebbe essere necessario portar dietro il computer aziendale.

Benessere - Marte in Leone ti darà del filo da torcere fino alla fine di luglio. Poi avrai modo di riprenderti e di recuperare energia. Non trascurare i tuoi malesseri.



GEMELLI – Amore - L’estate si aprirà con Venere in Leone, che ti rende maliziosa e provocante. Evita la superficialità perché qualcuno potrebbe prendersela e fartela pagare.

Lavoro - Che estate divertente! Lavorare sarà un passatempo a cui ti dedicherai con gioia nei momenti in cui deciderai di farlo. Parola d’ordine: libertà!

Benessere - Attenzione a come utilizzerai le tue energie nella prima parte dell’estate perché a settembre potresti ritrovarti completamente scarica. Sii prudente.



CANCRO – Amore - Se hai iniziato una storia da poco, l’inizio dell’estate sarà il momento ideale per ufficializzarla. Successivamente ti verrà richiesta maggiore leggerezza.

Lavoro - Finalmente a luglio potrai dare il via ad un progetto su cui hai lavorato nelle settimane (o mesi) precedenti. Sarà una grande soddisfazione.

Benessere - La tua pigrizia si farà sentire soprattutto nella prima parte dell’estate. Poi si accenderà in te la voglia di muoverti e di rigenerare energia.



LEONE – Amore - L’estate si aprirà con Venere nel tuo Segno, che favorirà nuovi incontri felici. Tuttavia, i tuoi pensieri potrebbero essere catturati da altre situazioni.

Lavoro - Non fidarti di chiunque perché Saturno potrebbe portare alleanze pericolose. Ascolta i consigli di tanti amici con grande esperienza professionale.

Benessere - Marte nel tuo Segno ti darà la carica fino alla fine di luglio: sfrutta queste energie per rimetterti in sesto e ritrovare una forma fisica eccellente.



VERGINE – Amore - Non preoccuparti se all’inizio dell’estate una storia dovrà rimanere all’ombra: agosto sarà un mese meraviglioso e realizzerai grandissimi sogni.

Lavoro - I problemi lavorativi di inizio estate avranno vita breve e ad agosto riuscirai sicuramente a trovare un po’ di pace e di equilibrio. Sei molto tenace.

Benessere - Fino alla fine di luglio potresti sentirti un po’ fiacca, ma con l’ingresso di Marte nel tuo Segno ritroverai un forte vigore fisico. Sii gentile col tuo corpo.



BILANCIA – Amore - Sarà un’estate strepitosa e, se hai puntato qualcuno ma non vuoi che si limiti ad un flirt, potrai partire da una dolce amicizia, che si trasformerà pian piano.

Lavoro - L’estate sarà una stagione di grandi successi per quel che riguarda la tua carriera. Saturno ti aiuterà a concretizzare qualcosa di davvero importante.

Benessere - L’entusiasmo e la gioia che metterai in tutto ciò che fai ti aiuterà a sentirti in gran forma per tutta l’estate. Con la pelle abbronzata sarai ancor più bella.



SCORPIONE – Amore - Non sarà facile catturarti quest’estate e fino alla fine di luglio sarebbe meglio lasciarti risolvere i tuoi problemi. Un amico potrebbe rubarti un bacio.

Lavoro - Il lavoro non ti preoccupa particolarmente, ma non sarà facile trovare un giusto compromesso tra carriera e vita familiare. Provaci e sperimenta.

Benessere - Non inizierai l’estate in gran forma, sarai molto nervosa e tesa sia mentalmente che fisicamente. Ma ad agosto qualcosa inizierà a migliorare.



SAGITTARIO – Amore - La tua allegria renderà la tua estate particolarmente vivace. I flirt non mancheranno e ad agosto corri anche il rischio di vivere una storia clandestina.

Lavoro - Perché sei tanto distratta? Fino a luglio ci saranno alte probabilità che tu possa commettere degli errori a cui successivamente dovrai porre rimedio.

Benessere - Se all’inizio dell’estate ti sembrerà di essere invincibile, rilassati e conserva le tue energie per quando i ritmi diventeranno più stressanti.



CAPRICORNO – Amore - Non sarà facile lasciarsi totalmente andare alla magia dell’amore, ma con Venere in Vergine tra luglio e agosto, anche i miracoli diventano possibili.

Lavoro - Se vuoi migliorare i tuoi guadagni, non c’è bisogno di lavorare per più ore, senza goderti le vacanze. È semplicemente necessario lavorare meglio.

Benessere - Il clima caldo e avvolgente farà bene al corpo e allo spirito. Marte in Vergine, dalla fine di luglio, ti farà sentire più forte e potente che mai.



ACQUARIO – Amore - La prima parte dell’estate sarà un po’ turbolenta per quel che riguarda gli affari di cuore. Ma tutto si concluderà in bellezza e a settembre sarai felice.

Lavoro - La tua carriera raggiungerà vette insperate durante l’estate e ti sentirai soddisfatta dei risultati raggiunti e delle strategie che avrai messo in atto.

Benessere - Con Marte in opposizione, fino alla fine di luglio, tenderai a trascurare i tuoi malesseri. Se sei stanca, rilassati e sorseggia un buon drink.



PESCI – Amore - Se vuoi vivere nuove avventure, evita di essere troppo capricciosa. La fine dell’estate sarà particolarmente coinvolgente anche dal punto di vista erotico.

Lavoro - Fino alla fine di luglio, Giove offrirà nuove occasioni per dare una svolta alla carriera. Non aver fretta di tagliare traguardi ancora troppo lontani.

Benessere - Non trascurare i momenti di stress e cerca di prevenire alcuni malesseri che, a lungo andare, potrebbero diventare più fastidiosi del previsto.