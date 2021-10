Oroscopo: a cosa pensano i 12 Segni mentre fanno la doccia

ARIETE - Quando sei sotto la doccia, è tua consuetudine pensare a qualche lite immaginaria con qualcuno che, probabilmente, ti ha fatto innervosire durante la giornata. Pensi proprio a tutto quello che diresti, alle sue risposte, al suo atteggiamento e al suo tono di voce. In alcuni casi, a questa immaginazione seguono anche fatti concreti e reali. Per te è normale andare a caccia dello scontro diretto.



TORO - Chi ti conosce sa benissimo che, anche quando ti trovi sotto la doccia, i tuoi pensieri vanno a finire verso quello che mangerai a colazione, merenda, pranzo o cena. Spesso riesci addirittura a visualizzare gli ingredienti che servono per realizzare le ricette che ti fanno gola. Il profumo dello shampoo o del bagnoschiuma che usi diventa molto spesso una fonte d’ispirazione, soprattutto per i dolci.



GEMELLI - A te piace ridere, scherzare e divertirti, anche quando fai la doccia. Solitamente metti un po’ di musica come sottofondo e canticchi a voce alta le tue canzoni preferite (cosa che fai anche senza musica di accompagnamento). In ogni caso, è tua abitudine pensare a qualcosa che ti faccia ridere, come un evento che si è verificato durante la giornata o le battute che hai scambiato con un amico.



CANCRO - Più che la doccia, tu preferisci fare un bagno caldo nella vasca e solitamente impieghi molto più tempo di tutti i tuoi familiari per farlo. Le prime cose che ti vengono in mente, appena ti rilassi, sono i tuoi amici pelosi, il tuo cane o il tuo gatto. Mentre l’acqua scorre, inizia a pensare a dove portarli a passeggio quel pomeriggio o quella sera o l’indomani mattina. Li ami troppo per fare altrimenti.



LEONE - Mentre ti fai la doccia e ti spalmi i tuoi saponi profumati per tutto il corpo, non puoi far altro che pensare a quanto sia bella e setosa la tua pelle, a quanto siano fantastici i tuoi capelli e a quanto tu sia stata brava a scegliere uno shampoo o balsamo in grado di esaltare la tua folta chioma. Non aspetti che siano gli altri a farti i complimenti, ma sei perfettamente in grado di autoelogiarti da sola.



VERGINE - Non sei una persona che ama perdere tempo in frivolezze o fantasie strane. Quando sei sotto la doccia, pensi a come fare in modo di lavarti accuratamente, senza consumare troppa acqua e troppo sapone. Sei troppo impegnata nella cura minuziosa di ogni angolo del tuo corpo per poter pensare ad altro. Prima di uscire dalla doccia, hai la premura di verificare se qualche prodotto sia finito.



BILANCIA - Anche quando sei sotto la doccia, il tuo chiodo fisso è sempre lo stesso: la tua vita sentimentale oppure quella delle persone a te più care. E così i tuoi pensieri si perdono tra le delusioni del passato, le relazioni in corso e le speranze per il futuro. Riesci benissimo a fantasticare su cosa ti diranno i tuoi spasimanti quando sentiranno il tuo profumo o quando potranno ammirare il tuo look elegante.



SCORPIONE - Il tuo Segno è associato alla sfera dell’eros e del sesso: è esattamente a questo che pensi, anche quando ti trovi sotto la doccia. Nella tua mente ti fai dei veri e propri film, che spesso coinvolgono anche persone con cui in realtà non avrai mai nessun tipo di approccio. Ti piace fantasticare che possano accadere le situazioni più bizzarre e assurde. Difficilmente condividi con qualcuno queste fantasie.



SAGITTARIO - Il tempo che trascorri sotto la doccia è sicuramente indicato per pensare al tuo prossimo viaggio. Mentre senti il rumore dell’acqua, con la tua testa ti ritrovi già al mare dei Caraibi o in un ruscello in alta montagna. E così inizi a pensare anche alle date in cui sarai disponibile per organizzare questo viaggio, a quali amici rivolgerti e a quale agenzia di viaggio puoi iniziare a chiedere un preventivo.



CAPRICORNO - Nessuno rimarrebbe stupito del fatto che, anche quando ti trovi sotto la doccia, tu pensi ininterrottamente al tuo lavoro. Per te è veramente difficile staccare la spina e rilassarti. I pensieri ricorrenti riguardano principalmente i tuoi guadagni economici e i rischi di alcune attività di cui ti stai occupando. Qualche volta ti vengono in mente anche i colleghi, quando ti dicono che non sorridi abbastanza.



ACQUARIO - La tua mente è costantemente in movimento, ma non è mai focalizzata su eventi della vita ordinaria, che tu reputi troppo scontati o banali. Quando sei sotto la doccia, pensi a qualcosa di stravagante come alla possibilità di incontrare gli alieni o a qualche modo per metterti in contatto con Elon Musk e chiederti di portarti in qualche spedizione su Marte. Quando chiudi il rubinetto, ritorni alla realtà.



PESCI - Per te una doccia calda è sicuramente uno dei momenti più rilassanti dell’intera giornata. Mentre ti insaponi, fai lo scrub o lasci agire la maschera nei capelli, fai pensieri felici, a volte piangi. E poi rifletti sul significato della vita e ti fai delle domande sulla tua vita spirituale, sull’esistenza dell’anima, sui fenomeni paranormali e su tutto ciò che non ha ancora trovato spiegazioni scientifiche.