Oroscopo: come i 12 Segni si prendono cura della propria bellezza

Quando si parla di cure di bellezza , nessuna donna rimane indifferente. Tuttavia, c’è qualcuna che spende più tempo di altre per sentirsi più bella e attraente . Qualche altra opta invece per look sobri o acqua e sapone. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela quali sono le abitudini delle donne nella cura della propria bellezza . Scopriamo come poter essere in armonia con le Stelle !

ARIETE - Il tuo aspetto fisico non è sempre in cima ai tuoi pensieri e può capitarti di uscire senza esserti truccata o senza aver pettinato i capelli in maniera accurata. Questo non significa che tu non tenga alla tua bellezza. Tu, infatti, ti senti bella ugualmente! Anche quando indossi dei comodi jeans, una t-shirt e le scarpe da tennis. Nelle occasioni giuste, sai come essere davvero molto sexy.



TORO - Sei figlia di Venere e perciò la cura della bellezza per te è di casa. Sei un’assidua frequentatrice di centri estetici, dove il più delle volte acquisti pacchetti per fare massaggi drenanti, rassodanti o provare alcuni macchinari contro la cellulite. In nome della tua bellezza, non sei disposta a rinunciare alla pizza o ad un cornetto alla crema per colazione. Trovi altre modalità per stare in forma.



GEMELLI - Hai la fortuna di sembrare sempre molto più giovane di quello che sei e, per farlo, non hai nemmeno bisogno di ricorrere a un trucco eccessivo. Ci tieni alla tua bellezza, ma in modo discreto. Ti piace indossare qualche capo alla moda e scegli sempre gli accessori giusti, che sappiano mettere in risalto ciò che di te ti piace di più. Stando sempre in movimento, il tuo corpo diventa tonico.



CANCRO - Solitamente sei molto più bella di quanto tu abbia idea. Non ti rendi assolutamente conto di essere sensuale e femminile e le tue insicurezze prendono spesso il sopravvento. Ti rechi così nei centri estetici con un po’ di riserbo e col timore di essere giudicata anche dalle estetiste. Curando la tua autostima, puoi scoprire di possedere la bellezza più grande che c’è: quella delle tue emozioni.



LEONE - Sei fermamente convinta di essere bella, affascinante e sexy. Non temi rivali. Questa tua sicurezza in te stessa attira spesso anche i complimenti di tante persone che vedono in te un modello da seguire. Tu cerchi sempre di valorizzarti al massimo, scegliendo i capi d’abbigliamento che ti stanno meglio e lasciando che estetiste e parrucchiere svolgano egregiamente il loro lavoro su di te.



VERGINE - Per te la bellezza è sinonimo della cura del tuo corpo, per mantenerlo il più possibile in salute. Cerchi sempre di prestare attenzione alle tue imperfezioni, in modo da poterle correggere con qualche rimedio specifico e non necessariamente grazie all’intervento dell’estetista. È praticamente impossibile vederti con un capello fuori posto, anche dopo che ti dedichi alle minuziose pulizie di casa.



BILANCIA - Appartieni al Segno più esteta per eccellenza. Per te la cura della bellezza è di vitale importanza. Non potresti mai uscire di casa senza la manicure fatta o senza un fondotinta che riesca a nascondere le tue occhiaie. A casa tua si possono trovare prodotti di ogni sorta, efficaci e costosi. Frequenti spesso anche i centri estetici e sei una cliente talmente fedele che ti regalano qualche trattamento.



SCORPIONE - La cura della propria bellezza dovrebbe essere una scelta personale e non ritieni di doverne parlare con nessuno, nemmeno con le tue amiche. Quando ne hai voglia, fissi appuntamento dall’estetista per qualche trattamento di routine. Sei perfettamente in grado di prenderti cura di te anche a casa e sai truccare i tuoi occhi in maniera impeccabile, rendendo lo sguardo ancora più penetrante e magnetico.



SAGITTARIO - Sei una persona abbastanza sportiva e ti piace tenerti in forma fisicamente facendo spesso sport e seguendo un’alimentazione salutare. La tua pelle è tonica e tante persone invidiano le tue gambe o i tuoi glutei. Quando ti devi truccare, però, vai in tilt e spesso utilizzi la matita per gli occhi in maniera irregolare, creando degli effetti poco desiderabili. Conquisterai qualcuno lo stesso!



CAPRICORNO - Sei una donna in carriera, lavori troppo e non hai tempo per stare a pensare continuamente ai trattamenti estetici che potresti fare per sentirti più bella. Non sei vanitosa. Quando vai in ufficio, scegli di indossare abiti sobri e di adottare un look acqua e sapone, optando per prodotti dai colori neutri. La tua è una bellezza austera e sono in tanti a restare piacevolmente colpiti da essa.



ACQUARIO - Tu sei abbastanza incostante nella cura del tuo corpo e della tua bellezza. Ci sono giorni in cui sembri una modella o un’attrice hollywoodiana per come sei vestita, truccata e pettinata. E ce ne sono altri in cui riesci addirittura ad imbruttirti con abbinamenti pessimi dei tuoi vestiti. Ti piace frequentare i centri estetici e non disdegni qualche ritocchino chirurgico con l’avanzare dell’età.



PESCI - La tua bellezza è naturale e non hai bisogno di cura eccessive per esaltarla. Hai un fascino irresistibile e puoi indossare qualsiasi cosa perché la tua sensualità rimane invariata. Una delle cose che colpisce maggiormente le persone che ti incontrano è la scia di profumo che lasci quando ti allontani. Il profumo da portare lo scegli accuratamente, lasciandoti ispirare dal tuo intuito magico.