Oroscopo: le Stelle ti dicono quanto sei bio

Acquistare prodotti alimentari o per la cura del corpo biologici è ormai diventata un’abitudine assai diffusa. Alcune persone studiano proprio i benefici di questa scelta, altre invece si lasciano condizionare dalle mode del momento o dai consigli dei propri amici. In base al nostro Segno Zodiacale , l’ Oroscopo ci svela quanto siamo propensi al mondo “bio” . Lasciamoci ispirare dai consigli delle Stelle !

ARIETE - Tendenzialmente non stai molto attenta a quello che contengono i prodotti che usi o gli alimenti che mangi, però quando ti viene proposto di partecipare ad una challenge in favore dei prodotti biologici o ecosostenibili non ti tiri mai indietro. Hai un atteggiamento un po’ diffidente verso i fanatici del “bio” e ritieni che molto spesso si lascino ingannare da pubblicità finte e ingannevoli.



TORO - A te piace stare in mezzo alla natura e, se ne hai la possibilità, spesso coltivi qualcosa anche nel tuo giardino o nei vasi sul balcone di casa. Per te i veri alimenti biologici non si acquistano al supermercato, ma direttamente dai contadini, presso le loro aziende agricole o negli stand che hanno nei mercati rionali. Per te scegli prodotti di altissima qualità anche per quanto riguarda la cura del corpo.



GEMELLI - Non rinneghi il fatto di essere spesso condizionata dalle mode del momento. Ed è per questo che, quando vai a fare la spesa, tendi a scegliere prodotti contrassegnati dal marchio “bio”. Non hai tempo per accertarti della origine e ti fidi delle etichette pubblicitarie. Ti piace sperimentare spesso anche nuovi prodotti per l’igiene personale e ti affidi alle marche più commerciali che ci sono in giro.



CANCRO - Sei consapevole del fatto che gli alimenti e i prodotti biologici siano di una qualità nettamente superiore a quelli di cui spesso fai ancora uso. Hai la fortuna di avere tanti familiari che spesso ti regalano prodotti che hanno acquistato in aziende agricole di fiducia oppure raccolti nei loro piccoli orti. In cambio, tu sperimenti per loro nuove ricette dolci e salate che esaltino il gusto dei prodotti.



LEONE - La tua scelta per quanto riguarda gli alimentari o altri prodotti che usi per la cura del corpo non ricade spesso sui prodotti “bio”. Ci sono infatti delle marche a cui sei molto affezionata e non tutte propongono l’alternativa biologica ai prodotti che ti piacciono. Quando però ti affezioni ad una marca “bio”, difficilmente la abbandoni e la sponsorizzi anche con tutti i tuoi amici e familiari.



VERGINE - Tu leggi sempre molto attentamente le etichette di ogni prodotto che usi e non ti sfugge nulla. Sai riconoscere perfettamente un prodotto biologico da uno che viene spacciato per tale, anche quando non lo è. Sei consapevole che il costo di prodotti di alta qualità sia superiore degli altri, ma quando si tratta di alimentazione sana o di cura del corpo, non badi a spese (ma chiedi lo sconto).



BILANCIA - Grande esperta di bellezza e di benessere, ti sei resa conto che i prodotti biologici e naturali hanno un effetto migliore sulla tua pelle, sui tuoi capelli e anche sul tuo equilibrio intestinale. Prima di acquistare un prodotto “bio”, ti documenti sull’azienda che lo produce e spesso ti trovi in difficoltà nella scelta di uno al posto di un altro. Potresti fare la testimonial dei tuoi prodotti preferiti.



SCORPIONE - Sei molto diffidente e naturalmente lo sei anche nei confronti dei tanti prodotti biologici che vengono ormai venduti in tutti i supermercati. Ti sembra strano che alcuni vengano proposti a prezzi troppo bassi per garantirne una buona qualità. Ecco perché molto spesso la tua scelta non ricade su di loro. Quando un’azienda ti convince, però, diventi una fedelissima consumatrice e cliente.



SAGITTARIO - Nei tuoi viaggi in giro per il mondo, ti è capitato di assaggiare alimenti e sperimentare prodotti per il corpo di qualsiasi tipo. Pensi aver provato di tutto e ritieni di essere assolutamente in grado di distinguere un prodotto biologico di alta qualità da uno che viene venduto come tale senza rispettarne le caratteristiche. Potresti passare ore intere a parlare soltanto di questo, ostentando i tuoi saperi.



CAPRICORNO - Molto spesso i prodotti biologici sono quelli con il prezzo maggiore ed è per questo motivo che la tua scelta non ricade su di loro. Tuttavia, dopo esserti documentata sui loro tanti benefici per la tua salute e per il tuo benessere, potresti decidere di andare alla ricerca di quelli più convenienti in base alla qualità e al prezzo. Per spendere di meno, pensi sia meglio acquistarli direttamente dai contadini.



ACQUARIO - Tu sei sicuramente una grande promotrice di tutti i prodotti “bio” presenti nel mondo. Non ti limiti ad acquistare alimenti o bevande o prodotti per il corpo e per la bellezza biologici, ma cerchi sempre di scoprire qualche nuova azienda che produca tessuti o oggetti con materiali biologici, organici o riciclabili. Per te è importante che ciascuno si impegni per rendere il mondo un posto migliore.



PESCI - Solitamente ti lasci influenzare dai consigli di parenti o amici che ti suggeriscono di provare alcuni alimenti o altri prodotti biologici in vendita in qualche negozio vicino a casa tua. Ti piace l’idea di sperimentare qualcosa di nuovo e di buono per il tuo corpo e il tuo benessere. Tuttavia, a volte corri il rischio di diventare fanatica oppure ti lasci imbambolare da venditori poco leali e scorretti.