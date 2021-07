Oroscopo: quale Segno Zodiacale assomiglia al tuo?

Ogni Segno Zodiacale ha delle caratteristiche che lo rendono unico e speciale, ma questo non significa che non possa avere dei lati in comune anche con gli altri Segni . Ci sono addirittura alcuni Segni che ci assomigliano e in cui ci rivediamo sotto tanti aspetti. Con l’Oroscopo possiamo scoprire con quale Segno abbiamo maggiori similitudini. Le Stelle ci aiutano a comprendere meglio le nostre caratteristiche.

ARIETE - Sei una persona coraggiosa e impavida. Non ti lasci abbattere dalle difficoltà della vita e sei sempre pronta a combattere per raggiungere i tuoi obiettivi. Quale altro Segno condivide queste caratteristiche? Naturalmente il Segno del Leone, che come te non si lascia intimorire da nulla. Siete entrambi generosi, passionali e impulsivi. L’elemento Fuoco che vi accomuna vi rende anche molto calorosi e protettivi con le persone a cui volete bene. Voi nella vita ambite ad essere sempre i numeri uno!



TORO - La tua perseveranza non è semplice da trovare in altri Segni dello Zodiaco. Sei una persona determinata, tenace, che senza fretta raggiunge tutti i suoi obiettivi, anche quelli più complessi. La pianificazione e l’organizzazione sono due caratteristiche indispensabili per il tuo successo e in questo ti assomiglia sicuramente il Segno del Capricorno. Entrambi siete anche abbastanza legati al denaro e ai beni materiali. Quando si parla di investimenti finanziari, tra di voi vi capite benissimo.



GEMELLI - La tua curiosità, l’intelligenza, l’ironia, la genialità, la capacità di tirar fuori soluzioni originali e creative anche in mezzo alle difficoltà ti rendono simile soltanto ad un altro Segno dello Zodiaco, che condivide il tuo stesso elemento: l’aria. Stiamo parlando del libero e indipendente Segno dell’Acquario. Vi accomunano anche gli ideali di fratellanza e uguaglianza. Entrambi avete difficoltà ad impegnarvi seriamente nelle relazioni e non vi piace rispettare le regole imposte da altri.



CANCRO - La tua sensibilità, il tuo intuito e il tuo sesto senso sono caratteristiche magiche che ti accomunano ad un altro Segno con cui spesso vai molto d’accordo: lo Scorpione. Entrambi non avete bisogno di tante parole per comprendere i pensieri e lo stato d’animo delle persone che vi stanno vicino. La vostra sensibilità spesso si trasforma in suscettibilità o permalosità. In quanto a paranoie, non c’è nessuno in grado di battervi. Siete sempre convinti che qualcuno provi grande invidia per voi.



LEONE - Il tuo egocentrismo può incontrare similitudini soltanto in un altro Segno dello Zodiaco, quello dei Gemelli. Entrambi avete una immensa dose di amor proprio, che a volte tende ad ignorare gli eventuali vantaggi o benefici che potrebbero avere le persone che vi stanno vicino. Nessuno dei due ama la sobrietà e optate sempre per un look vistoso. Potreste gareggiare per scoprire chi dei due indossa più accessori. Entrambi siete persone carismatiche e fate perdere la testa ai vostri spasimanti.



VERGINE - Quale Segno è sempre tanto disponibile come te nel prendersi cura delle persone che stanno male o che si trovano in difficoltà? Il tuo opposto: il Segno dei Pesci. Siete i crocerossini dello Zodiaco e non vi tirate mai indietro quando qualcuno chiede il vostro pronto intervento. Siete premurosi e qualche volta ansiosi. Quando si parla di salute, emerge il vostro lato ipocondriaco, assai noto soprattutto dai vostri farmacisti di fiducia. Avete in comune anche la tendenza a lamentarvi eccessivamente.



BILANCIA - Il tuo Segno è governato da Venere, Pianeta dell’Amore, ed è proprio questo che lo accomuna al Segno del Toro. Avete lo stesso Pianeta governatore. Entrambi siete amanti della vita, di ciò che è bello e che vi permette di creare un’atmosfera armonica intorno a voi. Amate l’arte, la musica, la poesia. Avete dei modi di fare sensuali e seducenti e non potreste mai vivere senza pensare alla vostra vita sentimentale. La vita di coppia permette a entrambi di tirar fuori amorevolezza e bontà.



SCORPIONE - Probabilmente nessun Segno vorrebbe sentirsi dire di essere in qualche modo simili a te, che spesso intimorisci gli altri. Sei una persona che non conosce mezze misure: o tutto bianco o tutto nero. Non apprezzi chi opta per le vie di mezzo e non si schiera mai in caso di disputa. Hai l’abitudine di combattere e litigare spesso in nome dei tuoi ideali. Ecco perché il Segno che maggiormente ti assomiglia è quello dell’Ariete. Marte, il Pianeta della guerra, ha grande influenza su entrambi.



SAGITTARIO - Tendenzialmente sei una persona allegra, socievole e hai tanti amici sparsi in giro per il mondo. Non ti piacciono le situazioni cupe e cerchi sempre di evitare chi si concentra sul lato negativo della vita. Il Segno che ti assomiglia è quello della Bilancia. La vita sociale di entrambi è ricca e appagante. Entrambi siete vanitosi e vi piace seguire i dettami della moda. Siete dei grandissimi chiacchieroni e non vi tirate mai indietro di fronte alla proposta di un aperitivo o di un viaggio.



CAPRICORNO - Precisione, puntualità e ordine sono caratteristiche che ti accomunano soltanto ad un altro Segno dello Zodiaco: la Vergine. Entrambi Segni di Terra, siete persone concrete e pratiche. Avete bisogno di sentire il terreno sotto ai piedi e vi impegnate per svolgere le vostre attività seguendo degli schemi predefiniti. Entrambi avete a cuore la vostra carriera e non vi tirate mai indietro di fronte alla richiesta di trascorrere qualche ora in più in ufficio. Nessuno dei due ha la fama di essere generoso.



ACQUARIO - Libertà e indipendenza sono caratteristiche di vitale importanza per te. Sei sempre in prima linea per la tutela dell’ambiente e cerchi di limitare i danni dell’inquinamento scegliendo mezzi di trasporto ecologici e limitando l’uso della plastica o altre sostanze inquinanti. In queste tue avventure sociali potresti trovare similitudini con il Segno del Sagittario, con cui infatti stringi amicizia molto facilmente. Spiriti avventurosi, vi accomuna anche una forte spiritualità e l’amore per la meditazione.



PESCI - Il tuo romanticismo, la tua dolcezza e la tua sensibilità possono essere paragonabili soltanto ad un altro Segno dello Zodiaco: il Cancro. Entrambi appartenete all’elemento Acqua, che vi rende emotivi ed empatici nei confronti delle persone che vi stanno vicino. Vi commuovete di fronte ai film drammatici e vi appassionate alle storie d’amore di persone che nemmeno conoscete. Il sentimentalismo è evidente anche nella musica che ascoltate. Siete abituati a dedicare canzoni ai vostri partner.