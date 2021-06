Oroscopo: i Segni che ci faranno innamorare quest’estate

Il 21 giugno, col solstizio , ha inizio la stagione estiva e tantissime persone associano l’estate alla possibilità di vivere nuove storie amorose intriganti e intense. Ma, con chi nasceranno le attrazioni più forti? In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo ci rivela quali sono i Segni che ci faranno perdere la testa e con cui ci sarà la possibilità di vivere nuove emozioni in armonia con le Stelle !

ARIETE - Al mare o in montagna, quest’estate le occasioni di svago e di divertimento si moltiplicheranno. Nasceranno facilmente amicizie amorose con il Segno dei Gemelli, con cui non ti annoierai mai, nemmeno se vi troverete da soli in un luogo deserto. Un altro Segno con cui potrai vivere esperienze emozionanti e coinvolgenti è il Segno del Leone: entrambi amanti del caldo, vi concederete attimi di passione indimenticabili. Non sarà facile scordare un’estate così, goditi ciò che il destino ha in serbo per te.



TORO - L’estate non si preannuncia particolarmente spensierata, ma questo non significa che anche tu non possa vivere nuove avventure o storie in grado di farti emozionare ed eccitare. Uno dei Segni che ti trasmetterà più sicurezza e affidabilità sarà quello del Capricorno, in grado di sorprenderti anche sotto le lenzuola. Riscoprirai poi delle grandissime affinità con il Segno del Cancro, che sarà un sostegno prezioso in tutti quei momenti in cui ti sembrerà di avere l’intero universo contro.



GEMELLI - Ti aspetta un’estate entusiasmante e sicuramente ci saranno numerose occasioni di incontri piccanti con persone a cui non sempre chiederai il Segno Zodiacale di appartenenza. Potrebbe trattarsi di qualche simpatico Ariete o qualche divertente e loquace Sagittario. Non riuscirai a resistere alle provocazioni maliziose, soprattutto quando all’attrazione fisica si unirà quella intellettuale. Loro però non sanno che tu potresti sparire improvvisamente per rilassarti e giocare con qualcun altro.



CANCRO - L’estate è sempre stata una delle tue stagioni preferite e sicuramente incidono positivamente sul tuo umore anche eventuali flirt e avventure amorose che danno un tocco di romanticismo alle tue giornate. Le attrazioni più forti nasceranno con il Segno del Toro e con il Segno dei Pesci. Il Toro ti farà riscoprire i piaceri dell’eros e, nonostante le sue vacanze un po’ stressanti, ti farà sentire importante. Col Pesci potrai vivere momenti da favola, senza porre limiti ad uno sfrenato romanticismo.



LEONE - L’estate è decisamente la tua stagione, ma quest’anno dovrai fare i conti con un cielo astrologico un po’ dispettoso. Il desiderio di vivere nuove avventure amorose non svanirà e potrai trascorrere dei piacevolissimi momenti in compagnia dell’Ariete, che ti travolgerà con la sua passione e la sua allegria. Il suo fuoco alimenterà anche il tuo, dando vita a momenti straordinari. Sentirai inoltre una forte attrazione per chi, come te, sta vivendo un periodo un po’ complesso: lo Scorpione.



VERGINE - Anche tu in estate diventi più socievole ed espansiva e ti apri alle nuove conoscenze. Ma, quali sono i Segni con cui potranno nascere le attrazioni più forti? Tra questi sicuramente va citato lo Scorpione, che riesce sempre a scaldarti e ad accendere i tuoi desideri più nascosti. Potrebbe essere il compagno di molte notti, mentre di giorno è più probabile che resterai piacevolmente sedotta dal Segno della Bilancia e dai suoi modi tanto raffinati ed eleganti. Si prenderà cura di te con dolci massaggi.



BILANCIA - L’estate che ti aspetta sarà particolarmente entusiasmante e potrai vivere tante avventure amorose che porteranno gioia e spensieratezza nelle tue giornate. Uno dei Segni che riuscirà a conquistarti con i suoi modi di fare galanti e simpatici sarà sicuramente il Sagittario. L’unico rischio è che le telefonate siano più lunghe dei momenti trascorsi insieme. Ti sentirai inoltre irresistibilmente attratta dal Segno della Vergine, che non disdegnerà la proposta di fare la doccia insieme per risparmiare acqua.



SCORPIONE - L’estate non è mai stata la tua stagione preferita e, con Giove e Saturno che ti fanno i dispetti, sarai spesso scontrosa e allontanerai perfino alcune persone da cui ti sentirai attratta. Ma c’è chi non molla, e parliamo del Segno del Leone che, seppur immerso nei tuoi guai, farà di tutto per vivere intensamente la passione che vi unisce. Ti sentirai fortemente attratta anche dal Segno della Vergine, che ti aiuterà prima a fare ordine in casa o in ufficio e poi ti coccolerà sotto le lenzuola.



SAGITTARIO - Per te i flirt estivi sono un’abitudine a cui non rinuncerai mai. Ti diverti a scherzare e socializzare coi vicini di ombrellone al mare oppure giochi con lo sguardo di chi incontri durante un aperitivo o una cena in un locale. Uno dei Segni con cui ti troverai più a tuo agio sarà quello del Gemelli: dopo innumerevoli chiacchiere, passerete con molta disinvoltura dalle parole ai fatti. Anche il Segno della Bilancia ti stuzzicherà e ti proporrà di vivere insieme esperienze divertenti e piccanti.



CAPRICORNO - Il caldo dell’estate riesce a sciogliere anche te e potrai finalmente lasciarti un po’ andare tra le braccia di qualche partner che ti conquisterà con molta astuzia. L’attrazione nascerà spontaneamente con il Segno del Toro, che cucinerà per te gustose cenette, accompagnate da vini spettacolari. Ci sarà un altro Segno che ti attirerà incredibilmente, lasciandoti spesso senza parole: si tratta dell’Acquario. Non ci sarà bisogno che parliate di sentimenti, perché passerete direttamente all’azione.



ACQUARIO - Con Giove (da fine luglio) e Saturno nel tuo Segno, in estate si alterneranno momenti in cui vorrai stare da sola e altri in cui desidererai condividere le tue emozioni con tutti coloro che incontri. Le attrazioni più intense potrebbero nascere col Segno del Capricorno, con cui tutto potrebbe iniziare parlando di criptovalute mentre passeggiate sulla spiaggia. L’altro Segno che accenderà i tuoi desideri sarà quello dei Pesci: ti sedurrà, ti confonderà e infine ti farà capitolare al suo fianco.



PESCI - Per te ogni occasione è buona per vivere nuove esperienze romantiche e piacevoli. I tramonti estivi saranno lo scenario perfetto per vivere nuove storie amorose che ti coinvolgeranno sia fisicamente che mentalmente e spiritualmente. Col Segno del Cancro troverai quella sintonia che spesso si crea tra persone affini, dolci e sensibili. A catturare totalmente la tua attenzione sarà però il Segno dell’Acquario, che ti mostrerà luoghi fantastici del tuo mondo interiore di cui non eri a conoscenza.