Oroscopo: un incontro del destino per ogni Segno Zodiacale

La vita di ciascuno di noi è un susseguirsi di incontri con persone diverse, ma non tutte lasciano lo stesso segno: ce ne sono alcune con cui si ha la sensazione di avere un legam e che va oltre ciò che è terreno e materiale. Si tratta di incontri del destino , che chiunque prima o poi vive. In base al nostro Segno Zodiacale, possiamo scoprire con quale Segno avverranno più facilmente questi incontri. Lasciamo che le Stelle ci orientino per vivere al meglio le nostre relazioni.

ARIETE - Sicuramente nella tua vita di sarà capitato di incontrare qualcuno del Leone per cui hai istantaneamente provato una fortissima attrazione. Siete entrambi due Segni di Fuoco, passionali, calorosi e travolgenti. Il vostro incontro dà vita ad un turbinio di emozioni che vi infiamma e vi fa sentire vivi. Non può essere un’unione casuale, ma vi sentite legati da una forza soprannaturale potentissima.



TORO - Ci credi nel destino? Tu a volte pensi che la vita si riduca a tutto ciò di materiale che i tuoi sensi possono toccare e sentire. Ma esistono anche delle energie sottili, che ogni tanto si palesano nella tua vita. Se non ti è già capitato, prima o poi lo potrai sperimentare con il Segno Sagittario che, con la sua spiritualità, ti travolgerà e ti farà provare delle sensazioni che ti lasceranno senza fiato.



GEMELLI - L’incontro tra il tuo Segno e quello della Bilancia e un incontro del destino ed è altamente improbabile che tu non abbia mai avuto a che fare in maniera intima e profonda con qualcuno di loro. Avete una profonda intesa mentale e avete lo stesso bisogno di leggerezza e spensieratezza: è proprio questo punto in comune che rende spesso indissolubili le vostre relazioni.



CANCRO - C’è soltanto un Segno che ti fa sentire sicura e protetta e stiamo parlando del Toro: quando lo incontri, la tua vita può cambiare sul serio e ti accorgi che il sentimento che vi unisce va aldilà di qualsiasi altra emozione tu abbia mai provato per qualcuno. La tua sensibilità e la tua accoglienza sono elementi chiave per questa relazione, che è destinata ad avere un percorso roseo e duraturo.



LEONE - Tu sei abbastanza abituata ad essere circondata da ammiratori e spasimanti che ti fanno sentire bella, desiderata e importante. Ma a te piacciono le sfide impegnative ed è per questo che spesso il destino pone sulla tua strada qualcuno del Segno dello Scorpione. Siete completamente diversi, come la luce e l’ombra, ed è proprio questo che vi rende indispensabili e complementari l’uno per l’altro.



VERGINE - Sei indubbiamente una persona razionale e non sei abituata ad incontri stravolgenti per la tua vita. L’incontro che il destino ti riserva è quello con il Segno dell’Acquario, che ti sorprende con la sua intelligenza e le sue idee originali, non ti chiede ad essere più dolce ed espansiva di quanto tu sia per tua natura, ma non si adatta alle tue regole. Avete tanto da imparare reciprocamente.



BILANCIA - Solitamente ti relazioni facilmente ai Segni d’Aria, ma gli incontri del destino solitamente avvengono con Segni che hanno una natura diversa dalla tua. Tra i Segni che possono essere più significativi per la tua vita c’è sicuramente quello dei Pesci. Vivete in due mondi completamente diversi e la tua razionalità si scontra con la sua emotività, facendo scoprire qualcosa di nuovo ad entrambi.



SCORPIONE - Per te ogni incontro della vita è un dono (o un dispetto) dell’universo, ma ti sei accorta che quando conosci qualcuno del Segno del Cancro dentro di te si muove qualcosa, interiormente, come se fossi di fronte ad un importante insegnamento per la tua vita. Entrambi sensibili, non avete bisogno di comunicare con le parole, ma lo fate con le emozioni, anche quando volete ferirvi reciprocamente.



SAGITTARIO - Hai un carattere allegro e socievole, stringi facilmente amicizia con chiunque e probabilmente hai avuto almeno un flirt con tutti i Segni dello Zodiaco, ma ce n’è uno che lascia sempre un segno più forte nella tua vita: si tratta dell’Ariete. La sua irruenza si sposa bene con il tuo spirito avventuriero e insieme potete vivere esperienze entusiasmanti, che ricorderete per tutta la vostra vita.



CAPRICORNO - Solitamente non sei attenta ai segnali del destino e ci sono degli incontri che passano inosservati e vengono vissuti come semplici casualità. Tuttavia, c’è un Segno che riesce ad insinuarsi nella tua vita in modo più sottile e profondo degli altri. Stiamo parlando della Vergine. Avete tanto in comune e forse è proprio grazie alle vostre affinità che riesce, con astuzia, a diventare insostituibile per te.



ACQUARIO - Se appartieni al Segno dell’Acquario, almeno una volta nella tua vita avrai avuto a che fare con qualcuno del Segno dei Gemelli e ti sei accorta che la vostra complicità non ha niente di paragonabile a tutte le altre relazioni che hai avuto. Entrambi sfuggenti, liberi e leggeri, vi sentite a vostro agio in compagnia e non avete bisogno di farvi promesse per sapere che resterete legati per sempre.



PESCI - È da una vita intera che attendi l’incontro del destino, quello in grado di stravolgere magicamente la tua vita. Forse questo incontro è già avvenuto, oppure potrebbe presto verificarsi con qualcuno del Segno del Capricorno. Tuttavia, potresti restare sorpresa dal fatto che questo Segno non si renda conto che siete uniti da qualcosa che va oltre la ragione. Soltanto tu puoi insegnargli cosa sia la magia.