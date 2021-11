Oroscopo: quale Segno riesce a sedurti sui social network?

Nei tempi moderni capita sempre più spesso di fare nuove conoscenze attraverso i social network. Ci sono persone un po’ diffidenti, che temono sia impossibile il passaggio da relazione virtuale a relazione reale, ma più o meno tutti vengono conquistati o sedotti da qualcuno. L’Oroscopo ci rivela il Segno Zodiacale ideale per fare nuovi incontri in chat. Lasciamo che le Stelle ci guidino verso nuovi orizzonti…

ARIETE - Non ami trascorrere il tuo tempo sui social network e sei del parere che le relazioni debbano nascere e svilupparsi incontrandosi dal vivo con le persone a cui vuoi dare spazio nella tua vita. Vieni comunque catturata da personalità forti, energiche ed esuberanti, che non sprechino tempo a mandarti immagini inutili. Il Leone è sicuramente in grado di catturare la tua attenzione con la sua maestosità.



TORO - I social network per te sono sempre stati un mistero e rimani sempre sorpresa quando vieni contattata da qualcuno in chat. Tendi a rispondere dopo un po’ di tempo e vieni colpita principalmente da chi si pone con te in maniera dolce e delicata. Il Segno del Cancro riesce a conquistarti con la sua tenerezza e con le sue domande che riguardano la tua famiglia e i tuoi progetti concreti per il futuro.



GEMELLI - Trascorri gran parte del tuo tempo sui social network e ne conosci tutti i segreti. Ti diverte il fatto di poter chattare con persone che non conosci e che hai visto soltanto in foto. Però, ti stanchi e ti annoi facilmente, soprattutto quando si parla del più e del meno. Un Segno che riesce a tenerti testa, anche in chat, potrebbe essere l’Ariete. La sua spavalderia ti spinge a proseguirne la conoscenza.



CANCRO - Quando chatti con qualcuno sui social network hai sempre paura di essere presa in giro e non apprezzi che ti si facciano subito domande personali o intime. Ti tieni alla larga soprattutto da chi propone incontri erotici senza nemmeno averti mai visto. Potresti invece decidere di proseguire la conoscenza di un Capricorno, che parte sempre con molta lentezza, senza esporsi con complimenti eccessivi.



LEONE - Sei una persona solare ed esuberante. Sicuramente preferisci gli incontri dal vivo che sui social network, ma ogni tanto capita pure a te di chattare con qualcuno. La prima impressione te la fai guardando le sue foto e non puoi non restare colpita dalla raffinatezza e dall’eleganza del Segno della Bilancia. I suoi complimenti non si limiteranno a restare scritti e ti proporrà presto di uscire insieme.



VERGINE - Non ti dispiace chattare con nuove persone sui social network, ma bisogna ammettere quanto tu sia critica e puntigliosa. Analizzi completamente la grammatica dei messaggi che ti vengono scritti e cerchi sempre di capire se, dietro lo schermo, ci sia qualcuno con una cultura adeguata alla tua conoscenza. Il Sagittario ti colpirà parlando un po’ di tutto, ma dal vivo potrebbe essere deludente.



BILANCIA - Appartieni ad un Segno d’Aria e la leggerezza per te è fondamentale in qualsiasi tipo di relazione, anche virtuale. Stai alla larga da chi ti parla di fare progetti lavorativi o familiari insieme dopo averci chattato due volte. Apprezzi invece la discrezione di chi prova a conoscerti con modi semplici e gentili, come il Segno della Vergine. Il problema sarà che, dal vivo, la leggerezza svanirà del tutto.



SCORPIONE - Ritieni che sui social network sia possibile fare delle conoscenze interessanti. Il problema è che tu tendi ad utilizzarti soltanto nelle tarde ore della notte, quando tante persone stanno già dormendo. Chi potrà conquistare la tua attenzione se non il Segno dell’Acquario. Ti sembrerà di aver finalmente incontrato la persona giusta… finché dal vivo non inizierete a litigare per ogni cosa!



SAGITTARIO - Hai sempre pensato che sia divertente conoscere nuove persone sui social network, ma non sempre ne hai il tempo. Inoltre, spesso ti accade che alcuni profili di persone con cui avevi chattato spariscano misteriosamente. Chi riuscirà a conquistare la tua simpatia? Probabilmente il Segno dei Pesci, che come te riesce sempre a trovare il lato buono di ogni circostanza. Non fartelo sfuggire.



CAPRICORNO - Sei sempre di poche parole e, anche quando chatti con qualcuno, tendi a dare risposte concise e a fare domande essenziali. C’è un Segno che apprezza questa tua discrezione ed è quello dello Scorpione. La vostra conoscenza inizierà con grande diffidenza da parte di entrambi, ma col passare del tempo l’interesse di un approfondimento crescerà da entrambe le parti. Son possibili fiamme e scintille!



ACQUARIO - Lo ripeti sempre: i social network sono un luogo come un altro per conoscere nuove persone. E le più “strane” tu le hai conosciuto tramite amici o in qualche locale. È facile trovarti al pc o al cellulare mentre chatti con persone che condividono i tuoi interessi e ti fanno tante domande, incuriosite dal tuo stile di vita. Con il Segno dei Gemelli nasce subito una forte attrazione reciproca, anche dal vivo.



PESCI - Sei consapevole di essere un po’ ingenua ed è proprio per questo motivo che tendi ad evitare di chattare con gli sconosciuti. Hai paura che ti raccontino menzogne sulla loro vita. Uno dei pochi Segni in grado di darti qualche sicurezza, anche virtualmente, è quello del Toro. Non ti inviterà subito ad uscire, ma manterrà fede alle sue parole e non rinuncerà a farti sapere quanto gli piaci.