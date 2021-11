Oroscopo: sai tenere un segreto?

A tutti è capitato almeno una volta nella vita di confidare un segreto a qualcuno. E a tutti sarà capitato di ricevere anche delle confidenze e di fare la promessa di non rivelare nulla a nessuno. Ma quanti sono veramente in grado di mantenere un segreto? L’Oroscopo ci svela quanto ogni Segno Zodiacale sia in grado di tenere un segreto. Lasciamo che le Stelle ci aiutino a conoscerci meglio!

ARIETE - Se giuri a qualcuno di mantenere un segreto in merito ad una confidenza che ti è stata fatta, tu sicuramente lo custodirai con grande serietà. Non ti piace assolutamente prenderti gioco delle persone che frequenti e, se dai la parola, non ci sono dubbi che la manterrai. È proprio per questo che i tuoi amici non si vergognano di raccontarti anche eventi abbastanza inconsueti e imbarazzanti della loro vita.



TORO - Sei considerata una persona affidabile perché mantieni sempre le tue promesse, anche se a volte ci vuole tanto tempo affinché questo accada. Anche quando ti viene rivelato un segreto, non ci sono dubbi che tu non ne farai parola con nessuno. A volte gli altri hanno proprio la sensazione che tu non sappia nulla in merito ad alcune faccende di cui, magari, conosci i dettagli più scottanti.



GEMELLI - Non sei sicuramente la persona ideale a cui confidare un segreto. Non si capisce mai quando stai scherzando o quando ti stai comportando con serietà. E così può capitare che qualcuno, molto ingenuamente, ti confidi dei segreti di cui tu poi parlerai molto apertamente con altre persone. Non dare per scontato che gli altri ti perdoneranno sempre. Qualcuno, infatti, te la farà pagare aspramente.



CANCRO - Quando ti viene rivelato un segreto, per te è fuori da ogni dubbio che lo manterrai con te senza divulgarlo con le persone che conosci. Eppure, questo non sempre avviene. Infatti, ti lasci molto frequentemente coinvolgere da pettegolezzi incessanti e, senza nemmeno rendertene conto, potresti lasciar trapelare qualcosa che ti è stato confidato. Tu perdoneresti questo comportamento agli altri? No.



LEONE - La lealtà e la fiducia sono tra le caratteristiche predominanti del tuo Segno Zodiacale ed è proprio per questo motivo che tante persone si confidano con te, con la certezza che darai valore a quanto ti hanno raccontato. Non potresti mai tradire chi ha avuto il coraggio e la bontà di aprirti il suo cuore. Viceversa, sei felice di poter raccontare i tuoi segreti più intimi a tanti amici fedelissimi.



VERGINE - Se dipendesse soltanto da te, preferiresti che nessuno ti raccontasse dei segreti sulla sua vita perché lo vivi come un peso importante, una responsabilità a cui non poter venir meno. Quando diventi custode dei segreti di qualcuno, vai in ansia quando qualcuno intorno a te inizia a parlare di eventi strettamente legati a quelli di cui tu sei più a conoscenza. Vivila con più serenità e non aver paura.



BILANCIA - Non hai la fama di essere una persona particolarmente sincera ed è per questo motivo che qualcuno non si fida di te. Eppure, la tua capacità di saper mentire tanto abilmente ti consente di mantenere segreti importanti, anche quando le condizioni esteriori ti spingerebbero a confessare tutto quello che sai. Se vuoi veramente tenere un segreto, tu racconti serenamente e allegramente una bugia a fin di bene.



SCORPIONE - Il tuo è sicuramente il Segno meno cristallino dello Zodiaco. È difficile che tu riveli i tuoi segreti a qualcuno e, prima che questo accada, devono essere superate diverse prove. Quando sono gli altri a confidarsi con te, non è detto che tu mantenga il riserbo e la discrezione. Tutto dipende dal rapporto che hai con la persona che ti ha confessato il suo segreto. Insomma, regna la diffidenza.



SAGITTARIO - Non lo fai per malignità o con cattive intenzioni, ma può spesso capitare che dalle tue labbra sfuggano delle parole che fanno riferimento a segreti che ti sono stati confidati dalle persone care. Si tratta di una forma di sbadataggine: per te non c’è nulla di male in quello che dici in quel momento e non ti rendi conto di mettere in difficoltà qualcuno. Chiacchieri troppo per essere una buona confidente.



CAPRICORNO - Il motivo per cui tu non rivelerai mai i segreti che ti sono stati confessati da qualcuno è molto semplice: non sei particolarmente interessato o, peggio ancora, non hai ascoltato con attenzione la persona che si è confidata con te. Preferisci evitare di parlare della tua vita personale e non sei particolarmente felice quando amici o conoscenti ti rivelano particolari intimi della loro vita. Preferisci la privacy.



ACQUARIO - Non si capisce né il come né il perché, ma sei il Segno Zodiacale a cui vengono raccontati più segreti in assoluto. Probabilmente il motivo è che tante persone si sentono libere di poter parlare di qualsiasi cosa con te. Non si sentono giudicate e sanno di poter ricevere da parte tua dei consigli oggettivi. Ma tu, invece, riesci a confidare i tuoi segreti a qualcuno? Perché fingi sempre di non averne?



PESCI - La tua ingenuità innata non ti rende una confidente eccellente. Sei sicuramente una persona estremamente sensibile e ami prenderti cura delle persone che si trovano in difficoltà. Non sempre, però, riesci a mantenere i segreti che ti vengono fatti e li riveli senza nemmeno accorgertene a persone che tentano di estorcerli con astuzia dalle tue labbra. Dovresti cercare di essere più previdente.