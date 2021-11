Oroscopo: un tatuaggio per ogni Segno Zodiacale

Capita sempre più spesso di incontrare persone che hanno scelto di usare il proprio corpo come la tela di un pittore , pronta per essere disegnata e colorata. In giro si vedono tanti tatuaggi , con forme diverse e particolari. Spesso ci si chiede cosa rappresentino, ma solo chi si è fatto tatuare può saperlo. L’Oroscopo e le Stelle ci svelano quale può essere il tatuaggio ideale per ciascun Segno Zodiacale.

ARIETE - Sei uno dei Segni che amano particolarmente i tatuaggi e solitamente inizi a fartene qualcuno piccolo e sobrio sin dalla adolescenza, anche di nascosto dalla famiglia. Quale potrebbe essere l’immagine più adatta al tuo temperamento? Probabilmente un teschio, con delle spade e delle rose, oppure delle immagini che simboleggino la battaglia e il combattimento, come la figura di un guerriero.



TORO - Prima di tatuare la tua pelle, ci pensi a lungo. Devi avere un motivo particolarmente significativo per decidere di incidere qualcosa sul tuo corpo, in modo spesso permanente. Quali immagini scegli più frequentemente? Il simbolo dell’infinito è fonte di grande ispirazione oppure potresti scegliere qualsiasi simbolo collegato a persone importanti per la tua vita, come le iniziali dei loro nomi.



GEMELLI - L’idea di colorare il tuo corpo con tante immagini che, in qualche modo ti rappresentino, ti piace tantissimo. Opti spesso per tatuaggi colorati, ma la tua scelta preferita spesso ricade su qualche scritta con un aforisma o una parola che possa simboleggiare il tuo motto di vita. A volte ti lasci guidare dall’istinto e dopo qualche anno ti stanchi e ti informi su come eliminare quel che hai fatto tatuare.



CANCRO - Spesso ti convinci del fatto che un tatuaggio sia per tutta la vita e non prendi in considerazione che esistano dei modi anche per eliminarli. Scegli quindi di farti tatuare simboli o immagini che consideri veramente importanti per te. Un esempio potrebbe essere la data di una ricorrenza importante per la tua vita, come il giorno della nascita di tuo figlio o il giorno del tuo matrimonio.



LEONE - I tatuaggi sono un modo come un altro per attirare l’attenzione degli altri e farti sentire ancora più bella. Prima di scegliere le immagini da tatuare, ti consulti con gli amici e col partner e poi prendi la tua decisione, tenendo in considerazione ciò che ti entusiasma di più. Solitamente scegli di farti tatuare almeno l’immagine di un cuore stilizzato o un piccolo cuoricino nell’angolo di una mano.



VERGINE - Il tuo atteggiamento nei confronti dei tatuaggi è spesso scettico. Non vuoi dare l’impressione di essere una persona poco curata o troppo frivola. Quando, dopo un lungo pensare, ti decidi, le immagini che preferisci sono figure realistiche come il volto di una donna o un paesaggio ricco di dettagli che simboleggino qualcosa per la tua vita. Prediligi i tatuaggi nei punti nascosti del tuo corpo.



BILANCIA - Il tuo Segno viene spesso associato all’arte, in ogni sua forma. Anche i tatuaggi possono essere considerati un’espressione artistica e sul tuo corpo fanno sempre una bella figura. Tra i simboli e le immagini che preferisci ci sono quelle floreali. Fai sempre in modo che ogni forma sia armoniosa in base al punto del corpo in cui scegli di tatuarti. Forse è anche per questo che ricevi tanti complimenti.



SCORPIONE - Non sei una persona particolarmente esuberante ed esibizionista e solitamente preferisci stare all’ombra, senza che nessuno si preoccupi troppo di analizzarti e studiarti in base a quello che dici, quello che fai o come ti vesti. Se scegli di fare un tatuaggio, preferisci punti poco visibili del corpo o, meglio ancora, visibili solo al partner. Cosa potresti tatuare? Il simbolo del tuo Segno Zodiacale.



SAGITTARIO - Ti chiedi sempre che cosa abbia spinto tante persone a farsi tanti tatuaggi perché, secondo te, ci dovrebbe sempre essere un significato che vada oltre al “mi piaceva quell’immagine”. Quando sei tu a doverti tatuare, le scelte ricadono quasi sempre su simboli delle tradizioni egiziana o maya, che accendono la curiosità tua e degli altri, rievocando quesiti spirituali che ti accompagnano da tempo.



CAPRICORNO - Alcune persone scommetterebbero sul fatto che tu non ti faresti mai tatuare perché sei una persona troppo seria. Ma, cosa hanno a che fare i tatuaggi con la serietà! Se ti piacciono, non ti fai tanti problemi nel riempire il corpo di diverse immagini. Una di queste potrebbe essere un paesaggio fantasy, che ti trasporti in una dimensione del tutto diversa da quella in cui vivi normalmente.



ACQUARIO - In un periodo storico in cui i tatuaggi sono diventati di uso comune, tu potresti decidere di non averne per uscire fuori dalle righe e diversificarti dagli altri. Quando però arriva l’ispirazione, non ci vuole molto tempo prima che ti rechi da qualche famoso tatuatore che disegni sul tuo corpo un mandala o il simbolo di un Pianeta, oppure delle stelle, il sole e la luna, il simbolo di Saturno.



PESCI - Spesso ti fai condizionare dalle persone che frequenti più spesso e, se tutte loro sono tatuate, tu non puoi sicuramente fare a meno di farti disegnare qualcosa, possibilmente sui piedi o sulla caviglia (punti del corpo associati al tuo Segno Zodiacale. Per te ci vorrebbe qualche immagine dolce e romantica, come una coppia di persone o di animali che si baciano o che si scambiano effusioni.