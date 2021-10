Oroscopo: come andrà il sesso nel mese di novembre per i 12 Segni

Dopo i primi giorni del mese nel Segno del Sagittario, Venere si sposterà nel Segno del Capricorno , dove rimarrà a lungo e porterà serietà e disciplina nelle relazioni amorose. Non è una Venere fredda, ma portatrice di passioni in cui la pianificazione giocherà un ruolo fondamentale. Anche Plutone sarà in Capricorno ! Marte , invece, transiterà per tutto il mese nel Segno dello Scorpione e creerà atmosfere incandescenti in tutte le camere da letto. Con Lilith in Gemelli, i l divertimento non mancherà mai per nessuno. Segno per Segno, scopriamo che evoluzioni avrà l’Eros per il mese di Novembre!

ARIETE – LUI - Marte in Scorpione accenderà con vigore il tuo desiderio sessuale e ti manderà a caccia di nuove prede per tutto il mese. Con Venere in Capricorno, però, rischierai di trovare amanti poco disposte a trascorrere notti infuocate con te, senza ricevere in cambio la promessa di una relazione duratura. Dovrai necessariamente cedere a qualche compromesso.

LEI - Con Venere in aspetto disarmonico per gran parte del mese, ti sentirai poco considerata dal partner e avvertirai una grande difficoltà nel trovare qualche partner che ti accontenti. Se ti accontenterai di una storia di sesso, non ci saranno grandi problemi. Se desideri una storia d’amore romantica, sarà invece meglio che guardi qualche commedia.



TORO – LUI - Venere in Capricorno ti renderà un amante premuroso e gentile, ma con Marte in opposizione per tutto il mese non è detto che ci saranno tante occasioni per trascorrere il tuo tempo con la partner di sempre o con l’amante del momento. Qualche volta sarai talmente stanco che non riuscirai nemmeno a pensare al sesso in modo serio e concreto.

LEI - Marte in Scorpione per tutto il mese ti farà provare una sorta di astio nei confronti dell’intero genere maschile e sarà proprio per questo motivo che ti rifiuterai di far sesso anche con uomini che ti attrarranno follemente. Con Venere in Capricorno, però, resterà viva la speranza di incontrare qualcuno che fonda insieme il sentimento e il sesso.



GEMELLI – LUI - Venere in Capricorno questo mese ti parlerà molto chiaramente: non troverai nessuna in grado di soddisfarti sessualmente quanto la tua ex. Se vuoi passare delle notti (ma anche mattinate o pomeriggio) incandescenti e indimenticabili, non esitare a mandarle un messaggino. Male che vada, ti rivedrà e poi ti manderà per l’ennesima volta al diavolo.

LEI - Con Marte in Scorpione, le più forti attrazioni questo mese potrebbero nascere nell’ambiente di lavoro. Esplora attentamente i locali del tuo ufficio e cerca il tuo angolo d’amore: lo sfrutterai presto con un collega molto passionale e intraprendente. Venere in Capricorno non esclude la possibilità di un ritorno di fiamma passeggero ma intenso.



CANCRO – LUI - Con Marte in Scorpione per tutto il mese, il sesso sarà sempre appagante e gratificante. Venere in Capricorno, però, porterà qualche ostacolo. Non ostinarti a corteggiare una donna che ti ha ripetuto più volte di essere impegnata o di non essere comunque interessata ad avere una storia con te. Concentrati su chi ti dedica attenzioni con malizia.

LEI - Venere in Capricorno ti farà sentire sentimentalmente affranta per gran parte del mese. Non sarà facile superare una delusione amorosa, ma una notte di sesso con un nuovo amante potrebbe aiutarti a dimenticare almeno per una sera la persona che ti ha fatto soffrire. Goditi la vita e ricordati che sesso e amore non vanno sempre a braccetto.



LEONE – LUI - Con tutti i problemi che ti ritrovi a dover affrontare a casa, l’umore non sarà spesso adatto per trascorrere dei momenti di intimità con la tua compagna o con la tua amante. Se vuoi sperimentare qualcosa di nuovo, Venere in Capricorno ti consiglia di intraprendere una relazione con una collega molto sexy, ma anche molto più grande di te.

LEI - Continuare a fare sempre le stesse cose col partner, anche sessualmente parlando, può essere molto pericoloso. Se non vuoi che il fuoco della passione si spenga, dovresti fare qualcosa per stupirlo. Proponigli di dormire almeno una notte fuori casa, indossa il tuo completino più sexy e lascia che Lilith ti suggerisca qualcosa di bizzarro per stupirlo.



VERGINE – LUI - Venere in Capricorno ti esortare a gustare i piaceri della vita senza esitazione. Il sesso può essere molto più appagante di quanto immagini. Con Marte in Scorpione, potresti riscoprire la trasgressione di fare l’amore in macchina con la tua compagna o con una giovane donna che hai iniziato a frequentare da pochi giorni. Non mettere limiti alla fantasia.

LEI - Non ti basta avere un’intesa sessuale appagante col partner: tu vuoi sentirti amata e desiderata anche fuori dalla camera da letto. Lo metterai spesso alla prova e lui non ti deluderà. Venere in Capricorno, infatti, ti farà vivere momenti romantici e, allo stesso tempo, ardenti di passione. Preparati a trascorrere tanto tempo sotto le lenzuola.



BILANCIA – LUI - Venere in Capricorno questo mese ti metterà alla prova con situazioni che manderebbero in crisi chiunque. Se hai un’amante, dovresti evitare di invitarla a casa tua, soprattutto se esiste la possibilità di essere scoperti. Le scorrettezze non sono ammesse questo mese. Eppure, le occasioni per godere dei piaceri del sesso non mancheranno mai.

LEI - Non ti sembra prematuro parlare di convivenza ad una persona con cui hai trascorso qualche sera a letto insieme? Con Venere in Capricorno, rischi di rovinare momenti sessualmente piacevoli con le tue pretese assurde. Ci sarà di buono che Lilith in Gemelli ti suggerirà nuovi stratagemmi per rendere le tue performance sessuali più appaganti.



SCORPIONE – LUI - Marte nel tuo Segno per tutto il mese ricorderà all’intero Zodiaco che sei tu il miglior amante, quello che qualsiasi donna vorrebbe incontrare almeno una volta nella sua vita. Avrai innumerevoli occasioni per realizzare i tuoi desideri erotici più nascosti. Qualsiasi cosa tu voglia, non devi far altro che chiederla alla tua fortunatissima compagna.

LEI - Marte in Scorpione per tutto il mese accontenterà qualsiasi tua voglia, anche quelle che ancora non sai di avere. Sarà un mese molto eccitante per tutto quel che ruoterà intorno al sesso. Con Venere nel terzo camp, inoltre, potresti conoscere il tuo prossimo amante in qualche social network. Non mettere limiti al tuo simpatico e malizioso destino.



SAGITTARIO – LUI - Non vergognarti di dire che sei stanco e che non te la senti di dedicarti ad una maratona del sesso dopo aver trascorso dodici ore in ufficio. Sei un essere umano! Novembre non sarà un mese particolarmente frenetico sotto le lenzuola, ma potrai approfittarne per capire una volta per tutte in che direzione vuoi che vada la tua vita sentimentale.

LEI - Venere in Capricorno chiederà concretezza per tutto il mese. Non ti fiderai facilmente di chi ti farà tante promesse, ma non ti darà garanzie sulla realizzazione di quel che dice. La diffidenza, però, potrebbe farti sfuggire qualche interessante occasione. In fondo, ti piacerebbe approfondire la conoscenza di un uomo tanto misterioso e intrigante!



CAPRICORNO – LUI - Venere nel tuo Segno per quasi tutto il mese ti farà sentire avvolto da un’atmosfera molto romantica. Ti farà piacere organizzare qualcosa per sorprendere la tua compagna e farle capire quanto la ami e la desideri, anche sessualmente. Se sei single, Marte in Scorpione ti propone di andare a letto con la tua migliore amica. Non ti deluderà.

LEI - Con Marte in Scorpione per tutto il mese, resterai sorpresa dal fatto che tanti dei tuoi amici manifesteranno attenzioni maliziose nei tuoi confronti. E se cedessi a qualche provocazione? Sappi che il risultato sarebbe eccellente. Venere nel tuo Segno, inoltre, ti farà sentire appagata non solo sessualmente, ma anche sentimentalmente. Sei fortunatissima!



ACQUARIO – LUI - Marte in Scorpione non promette nulla di buono nella sfera dell’eros e questo mese potresti ritrovarti frequentemente in situazioni in cui non te la sentirai di fare l’amore con la partner del momento. È come se avessi bisogno di schiarirti prima le idee in merito ad una relazione che è rimasta in sospeso. Abbi il coraggio di ascoltare il tuo cuore!

LEI - Venere questo mese potrebbe renderti protagonista di relazioni clandestini o, comunque, non vivibili alla luce del sole. Il fatto di non poterti sentire libera pubblicamente col partner non farà bene alla sfera sessuale perché ti farà sentire a disagio. Vorresti che il partner ti desse maggiori dimostrazioni di quello che prova per te, anche in privato.



PESCI – LUI - Con Marte in Scorpione, il sesso sarà magico per tutto il mese di novembre. Avrai la possibilità di vivere una storia che ti farà sentire completo, appagato e gratificato sotto ogni punto di vista: mentalmente, fisicamente, emotivamente e spiritualmente. Venere ti suggerirà parole maliziose per stuzzicare la tua compagna quando non sarete insieme.

LEI - Con Venere nel terzo campo, dovresti dare la possibilità ad una persona conosciuta sui social network di conoscerti meglio. Marte ha in serbo grandi cose per te, anche dal punto di vista sessuale. Preparati a vivere momenti di estasi con un partner pronto a tutto pur di renderti felice. La tua passione sarà incontenibile e ti sentirai super energica.