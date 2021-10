Astrologia: i Pianeti della Bilancia

Nel cerchio dello Zodiaco , i Pianeti sono disposti nei dodici Segni Zodiacali in modo da svolgere diverse funzioni in ciascuno di essi. Ci sono Pianeti che in un Segno esprimono al meglio le loro qualità e in un altro non riescono invece ad esprimere pienamente la loro simbologia.

Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio.

Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti esprimono al massimo le loro energie. Invece, in caduta e in esilio, tendono ad emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta.



I Pianeti del Segno Zodiacale della Bilancia sono i seguenti:



Domicilio - Nel Segno della Bilancia trova il suo domicilio Venere, Pianeta dell’Amore. Trova qui l’armonia, l’equilibrio e la pace che sono indispensabili per mantenere buone relazioni con gli altri. Il Segno della Bilancia non potrebbe vivere senza condividere con qualcuno le sue esperienze. Venere in questo Segno trova anche l’amore per l’arte, per la musica e per la poesia.



Esaltazione - Urano trova la sua esaltazione nel Segno della Bilancia. Le innovazioni si sposano quindi con le relazioni sociali, rendendo possibile un cambiamento globale, una rivoluzione che interessi tutti gli individui sulla terra.



Esilio - Marte, il Pianeta della guerra, trova naturalmente il suo esilio in un Segno che fa della pace uno dei suoi principali valori. E così Marte è costretto a cedere il posto alla diplomazia e, non potendo passare all’azione quanto vorrebbe, reprime parte delle sue energie.



Caduta - Il Sole, che si trova in esaltazione nel Segno dell’Ariete, è in caduta nel Segno della Bilancia. Qui, infatti, non riesce ad esprimere la sua unicità. La Bilancia non ama fare “nulla” da sola e cerca sempre di coinvolgere qualcuno, a costo di rinunciare alla sua vera natura pur di stare in compagnia. Nel Segno della Bilancia si passa dall’ “io” al “noi”.