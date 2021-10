Tarocchi: l'Arcano 17, Le Stelle

Sono tante le raffigurazioni che incontriamo nei diversi mazzi che sono stati rappresentati nel corso degli anni, ma solitamente in questa Lama troviamo raffigurata una donna seminuda che versa il contenuto di due anfore, una per mano, in un corso d’acqua (un lago o un ruscello). Nella carta, sopra la figura di questa donna, sono raffigurate anche le stelle luminose e secondo alcune interpretazioni una di queste rappresenta Sirio. Troviamo anche un piccolo uccello che simboleggia “l’anima”. La donna viene raffigurata inginocchiata e, sotto l’influenza delle stelle, rivivifica l’acqua. Ecco perché la simbologia delle Stelle è legata alla rigenerazione e alla rinascita spirituale.



Dopo aver incontrato Il Diavolo (arcano 15) e La Torre (Arcano 16) finalmente è possibile ritrovare la pace interiore e pianificare il futuro in armonia con le stelle. Solitamente questa carta riaccende le speranze del consultante e invita a portare alla luce i propri sogni, per poi concretizzarli.



L’acqua che scorre rappresenta lo scorrere del tempo e l’andare incontro al proprio destino. La luce delle stelle può essere una guida che arriva dal profondo della propria anima, portando ad una vera e propria illuminazione. È una carta di azione e di movimento.



Quando esce nei consulti che riguardano l’amore, non porta grandi cambiamenti ma indica che si sta percorrendo la strada giusta per raggiungere l’armonia. In un consulto legato alla sfera lavorativa, invece, potrebbe indicare qualche collegamento al mondo dell’arte. Se la carta risulta capovolta, il suo significato può avere accezioni negative, come un eccesso di leggerezza o di superficialità.