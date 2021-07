Tarocchi: l’Arcano 14, La Temperanza

Istockphoto

Nel lungo viaggio negli Arcani Maggiori dei Tarocchi, dopo aver incontrato la Morte e le trasformazioni che essa porta con sé, eccoci finalmente giunti all’Arcano numero 14: la Temperanza. In questa carta solitamente viene raffigurata una figura femminile alata, un angelo, mentre tiene due anfore, una per ciascuna mano, e versa un liquido da un’anfora all’altra, creando così un flusso continuo, come per simboleggiare un ciclo. Il suo volto è rilassato e imperturbabile, non si lascia condizionare da niente e da nessuno. Trasmette serenità e dolcezza.