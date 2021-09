Tarocchi, Arcano 16: La Torre

Istockphoto

Nello studio degli Arcani Maggiori dei Tarocchi, dopo la lama numero 15 in cui è raffigurato il Diavolo, incontriamo un altro Arcano che viene spesso molto temuto: la Torre, arcano numero 16. Solitamente in questa lama viene rappresentata una torre (che fa riferimento alla Torre di Babele), che viene colpita da un fulmine. A causa di questo colpo, tante persone si trovano a cadere da questa torre, ma sembra proprio che siano loro stesse a lanciarsi per cercare la salvezza. La Torre, infatti, simboleggia sempre la necessità di un cambiamento: soltanto allontanandosi e scappando via da ciò che fa male si può giungere ad una liberazione, che non sarà indolore.