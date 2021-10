Astrologia, affinità tra Segni: la Bilancia

BILANCIA – ARIETE - Questa coppia è la dimostrazione vivente che gli opposti si attraggono. Sono due Segni complementari e si completano vicendevolmente, con passione.



BILANCIA – TORO - Entrambi governati da Venere, amano godere assieme dei piaceri della vita. L’unico problema è che la Bilancia vorrebbe mettere il Toro a dieta.



BILANCIA – GEMELLI - Questa combinazione di Segni d’Aria è una delle più promettenti dello Zodiaco: leggeri, spensierati e brillanti. Possono formare una bella famiglia.



BILANCIA – CANCRO - Le lamentele del Cancro snervano la Bilancia. La leggerezza della Bilancia viene interpretata come mancanza di sensibilità dal Cancro. Non va bene.



BILANCIA – LEONE - Questi Segni trovano facilmente un loro equilibrio. Li si vede partecipare a tutti gli eventi mondani della città, sorridenti e felici. Sarà solo apparenza?



BILANCIA – VERGINE - La Bilancia apprezza l’ordine e la disciplina della Vergine, che invece rimane affascinata dalla sua raffinatezza. In amore, però, questo non basta.



BILANCIA – BILANCIA - Nessuno dei due ama la solitudine. Non solo si fanno compagnia, ma coinvolgono nella loro vita tantissime altre persone. Poca intimità.



BILANCIA – SCORPIONE - Non è facile che questi due Segni si incontrino. Fisicamente potrebbero sentirsi attratti l’uno dall’altro, ma hanno diverse filosofie di vita.



BILANCIA – SAGITTARIO - Non si capisce chi dei due sia più vanitoso. In ogni caso, entrambi sono abituati a scambiarsi complimenti lusinghieri. Può funzionare come coppia.



BILANCIA – CAPRICORNO - La Bilancia non è tanto spaventata dalla freddezza del Capricorno quanto dalla sua rigidità. Il Capricorno reputa la Bilancia troppo frivola. Intesa scarsa.



BILANCIA – ACQUARIO - Ecco un’altra combinazione vincente. Basta osservarli per capire che si piacciono. La Bilancia è uno dei pochi Segni in grado di legare l’Acquario.



BILANCIA – PESCI - Sono due Segni remissivi ed entrambi cercano sempre di essere accondiscendenti nei confronti degli altri. Se si piacciono fisicamente, può funzionare.