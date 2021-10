Oroscopo del sesso: dalle Stelle le ispirazioni per un ottobre hot

Marte in Bilancia sarà il protagonista delle notti bollenti nel mese di ottobre . L’iniziativa e l’intraprendenza non verranno contemplati e si lascerà spazio all’incontro tra partner che si piacciono e che tentano di farselo capire senza dirselo esplicitamente. Venere transiterà per la prima settimana nel Segno dello Scorpione e poi si sposterà in Sagittario, dando libera espressione anche alle storie più passionali, ma meno impegnative. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco . Lasciamoci ispirare e trasportare dai piaceri della vita!

ARIETE – LUI - Marte in Bilancia per tutto il mese non ti renderà sicuramente uno degli amanti più ben prestanti dello Zodiaco. Tuttavia, Venere potrebbe compensare il calo del desiderio con la nascita di un sentimento molto forte verso una donna che desidera impegnarsi seriamente con te e che è disposta ad attendere prima di lasciarsi andare ai piaceri dell’eros.

LEI - Con Venere favorevole e Marte dissonante, questo mese potresti invaghirti di qualcuno che cederà alle tue lusinghe, ma non farà passi in avanti per proporti di andare a letto insieme. Ti sembrerà assurdo, ma dovrai accontentarti di trascorrere delle piacevoli serate a guardare un film. Piano piano si accenderà anche il fuoco della passione.



TORO – LUI - Marte in Bilancia potrebbe far nascere il fuoco della passione in ufficio, con una collega da cui ti sei sempre sentito fortemente attratto. Con Venere in Sagittario, inoltre, non è escluso che possano esserci dei ritorni di fiamma con una persona che è sempre riuscita a farti raggiungere l’estasi. Ci sarà da divertirsi per tutto il mese!

LEI - Venere ti rende un po’ scontenta nella prima settimana del mese. Poi avrai la possibilità di rivedere una persona con cui hai sempre avuto una magica intesa sessuale. Non illuderti che la storia possa avere un seguito anche fuori dalla camera da letto e cerca di godere di ogni momento per quello che è. Le sorprese non tarderanno ad arrivare.



GEMELLI – LUI - Con Venere in Sagittario, ti troverai in difficoltà con una donna che ti manderà continuamente messaggi, senza prendere in considerazione il fatto che tu non abbia interesse per lei. Marte in Bilancia ti consolerà con qualche nuovo magico incontro a luci rosse. Preparati a sperimentare qualcosa che, finora, hai visto soltanto nei film più hot.

LEI - Con Marte in Bilancia per tutto il mese, avrai la sensazione di aver finalmente trovato un uomo in grado di soddisfare i tuoi desideri più intimi e proibiti. Venere in Sagittario ti metterà però in guardia da situazioni ambigue, dove potresti ritrovarti a svolgere il ruolo di amante. Sii tu a scegliere! Lilith nel tuo Segno ti renderà molto trasgressiva.



CANCRO – LUI - Con Marte in Bilancia, gli impegni e le preoccupazioni familiari non lasceranno spazio per divertirsi e godere dei piaceri della vita. Se ti sei separato da poco, hai bisogno di trascorrere un po’ di tempo per conto tuo. I giorni più bollenti del mese sono quelli della prima settimana: Venere in Scorpione ti farà sentire corteggiato da una giovane amante.

LEI - Venere in Sagittario ti invita ad aprire gli occhi sul lavoro: un collega potrebbe essersi invaghito di te e sarebbe un peccato non consumare un’attrazione reciproca proprio in ufficio. Marte in Bilancia, invece, ti invita a non farti false illusioni sul fatto che qualcuno possa decidere di convivere con te dopo che ti conosce da poche settimane.



LEONE – LUI - Nonostante una prima settimana del mese un po’ sottotono, Venere in Sagittario ti renderà premuroso e gentile, capace di condurre la sua amante verso le alte vette del piacere. Con Marte in Bilancia, ti divertirai anche a stuzzicare una nuova amica con messaggi maliziosi e foto provocanti. Riuscirai a passare dalle parole ai fatti?

LEI - Con Marte in Bilancia, le avventure erotiche non mancheranno. Ti sentirai molto appagata e, con la complicità di Venere in Sagittario, potresti addirittura fare in modo che si trasformino in relazioni serie, da portare avanti nel tempo. Lilith in Gemelli potrebbe farti finire improvvisamente a letto con il tuo migliore amico. Non scappare!



VERGINE – LUI - Lilith in Gemelli ti lascerà senza parole di fronte alle proposte indecenti di qualcuno. Non te la sentirai di sperimentare qualcosa di nuovo e preferirai lasciar perdere. Con Venere in Sagittario, non sei molto soddisfatto della tua vita sentimentale e ci vuole un po’ di tempo prima che decida di rimetterti in campo per trovare una nuova compagna.

LEI - Con Venere in Sagittario, una convivenza sembra essere particolarmente problematica. È come se, da quando hai deciso di andare a vivere col partner, la passione tra di voi si sia spenta. Marte in Bilancia ti renderà molto esigente, ma non soddisferà i tuoi desideri. Evita di contattare una persona che non ha mai mostrato interesse per te.



BILANCIA – LUI - Marte nel tuo Segno e Lilith in Gemelli renderanno il mese di ottobre particolarmente entusiasmante sotto le lenzuola. Preparati a realizzare tutti i tuoi desideri erotici con un’amante irresistibile e trasgressiva. Non è escluso che vi possiate innamorare, ma per questo mese preferirai tenere le porte aperte anche ad eventuali nuove relazioni.

LEI - Se desideri che qualcuno ti accontenti nel sesso, Marte questo mese ti potrebbe accontentare. Accogli con gioia una proposta piccante e sii certa che non rimarrai delusa quando le luci si spegneranno e i vestiti ti scivoleranno di dosso. Lilith in Gemelli ti spingerà a realizzare anche le richieste più strane e bizzarre che ti verranno fatte dal partner.



SCORPIONE – LUI - Questo mese avrai la consuetudine di infilarti soltanto in situazioni difficili in cui potrai svolgere il ruolo di amante, ma non quello di fidanzato ufficiale. Se non dirai alla tua partner cosa ti piace, difficilmente riuscirà ad indovinarlo da sola e rischi di trascorrere intere serate senza raggiungere il piacere nel modo in cui vorresti. Non nasconderti!

LEI - Venere ti renderà molto esigente sotto le lenzuola e non sarà facile riuscire a convincere il partner ad accontentare ogni tuo desiderio. Potresti sentire la mancanza di qualcuno che in passato riusciva a leggere nella tua mente e faceva esattamente ciò che più bramavi. Se gli eventi lo consentono, perché non ti decidi a ricontattarlo? Provaci.



SAGITTARIO – LUI - Con Marte in Bilancia, sarai l’amico di letto che ogni donna vorrebbe, ma che solo in poche potranno avere. Preparati a performances da urlo. Con Venere nel tuo Segno, non è escluso che tu ti possa innamorare di una donna che è stata la tua amante per tanto tempo. Se i sentimenti che provate sono reali, nessuno vi potrà più dividere.

LEI - Venere nel tuo Segno ti farà sentire particolarmente affascinante e sexy. Giocherai spesso a sedurre con lo sguardo le persone che ti staranno vicino e più di un amico potrebbe cedere alle tue provocazioni maliziose. Non trattenerti dal manifestare la tua gioia e chiedi al partner tutti i baci che desideri. Te li darà con enorme piacere.



CAPRICORNO – LUI - Marte in Bilancia questo mese ti renderà particolarmente stressato. Non riuscirai facilmente a staccare la spina dalle faccende lavorative e rinuncerai anche a qualche incontro galante. Con Venere in Sagittario, però, potresti decidere di provare a sedurre una persona già impegnata che ti ha fatto capire di nutrire un interesse speciale per te.

LEI - Con Marte in aspetto dissonante, non dovresti aspettarti di trascorrere serate particolarmente eccitanti con il partner. È più possibile che vada in défaillance proprio nel momento più bello e magico della giornata. Venere ti proporrà di adattarti al ruolo di amante con un uomo che ti asseconda e che accontenta ogni tuo desiderio sessuale.



ACQUARIO – LUI - Il mese di ottobre sarà particolarmente eccitante sotto le lenzuola. Marte in Bilancia ti spingerà a frequentare persone che arrivano da lontano e che hanno culture e tradizioni diverse dalle tue. Il sesso con loro sarà ancora più coinvolgente. Venere in Sagittario non esclude che una cara amica si possa invaghire di te, proponendoti qualcosa di hot.

LEI - Marte in Bilancia e Lilith in Gemelli faranno crescere la tua autostima nella sfera dell’eros e ti spingeranno a confidare a qualcuno i tuoi desideri: preparati perché li realizzerà tutti, uno dopo l’altro e ripetutamente. Sarai un’amante instancabile e soddisfatta. Venere ti consentirà di creare un’intesa che va anche oltre la sfera dell’eros.



PESCI – LUI - Con Venere in aspetto dissonante dalla seconda settimana del mese, non ti sentirai all’altezza di frequentare una donna molto esigenze, che vuole averti a tutti i costi. Hai follemente paura di non essere in grado di soddisfare le sue aspettative. Marte in Bilancia potrebbe far rinascere la passione con un’amante molto sexy e intrigante.

LEI - Questo mese rifletterai a lungo prima di uscire con un uomo che ti sta corteggiando da diverso tempo. Non vuoi illuderlo e hai paura che, andando a letto insieme, possa avere delle pretese che vanno oltre. Con Venere in Sagittario, ti senti ancora troppo delusa dalla fine di una storia che ti ha segnato profondamente. Ci vuole tempo per rimettersi in gioco!