Per Astrology: come sarà novembre per il tuo cane

Mercurio questo mese porterà movimento nelle vite di tutti i nostri amici a quattro zampe. Aprirà infatti il mese dal Segno della Bilancia , rendendoli tutti più miti del solito. Si sposterà poi in Scorpione , rendendo qualche cagnolino dispettoso e, infine, in Sagittario . Gli ultimi dieci giorni del mese saranno probabilmente i più divertenti. Marte in Scorpione terrà vivo in tutti il desiderio di accoppiarsi e riprodursi e quest’immagine si vedrà ripetutamente nei parchi o in giro per la città. Segno per Segno, scopriamo cosa dice l’ Oroscopo per i nostri amici pelosi. Lasciamo che le Stelle li guidino nelle loro giornate.

ARIETE - Con Venere in Capricorno per gran parte del mese, sentirai il peso degli impegni lavorativi dei tuoi proprietari, che ti trascureranno in nome della loro carriera. Mercurio ti renderà abbastanza irrequieto e, soltanto nell’ultima settimana del mese, ti si potrà vedere giocare allegramente con qualche nuovo cagnolino o bambino nel parco vicino alla tua casa.

TORO - Marte in opposizione per tutto il mese di novembre ti renderà particolarmente scontroso. Abbaierai continuamente a chiunque oserà invadere la tua privacy o disturbare i tuoi proprietari. Questa rabbia non ti darà più energia, ma ti farà sentire desideroso di rigenerarti con qualche pietanza gustosa. Venere ti accontenterà con tutto il cibo che desideri.

GEMELLI - La prima settimana del mese, con Mercurio in Bilancia, sarà la più divertente. Poi sarai costretto ad abituarti ad una nuova routine che consentirà ai tuoi proprietari di lavorare senza dover badare troppo a te. Mercurio in opposizione, alla fine del mese, ti renderà molto dispettoso e sarà meglio tener lontano da te le pantofole di tutta la famiglia.

CANCRO - Con Venere in opposizione per quasi tutto il mese, non ti sentirai mai abbastanza coccolato, amato o protetto. Avrai sempre la sensazione che i tuoi cari ti stiano trascurando. Eppure, sarai super energico e farai di tutto per catturare la loro attenzione. Marte in Scorpione non ti farà mancare qualche lunga passeggiata in località che ti piacciono.

LEONE - Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese, ti ritroverai spesso a trascorrere intere giornate dentro casa perché i tuoi proprietari non si sono organizzati in maniera da garantirti un po’ di tempo all’aperto o a passeggio. Per fortuna, negli ultimi giorni del mese, Mercurio favorirà giochi divertenti con i bambini più simpatici della famiglia.

VERGINE - Il mese di novembre sarà molto divertente e stimolante. Mercurio ti farà trascorrere tanto tempo in movimento, in giro per la città o a passeggio in mezzo alla natura. Ti sentirai molto amato da tutte le persone che vivono con te e che non ti faranno mai mancare la loro tenerezza. Dormire nel letto con loro sarà l’esperienza più felice del mese.

BILANCIA - Con Venere in aspetto disarmonico per gran parte del mese, non illuderti di poter trascorrere troppo tempo in giro per la città. Abituati pure a godere della routine familiare, perché starai spesso dentro casa e ti verrà vietato di salire sul divano. Con Marte in Scorpione, evita di mangiare esageratamente altrimenti rischi di avere problemi di digestione.

SCORPIONE - Non solo Marte sarà nel tuo Segno per tutto il mese, ma Mercurio gli farà compagnia per diverso tempo. Sarà un mese in cui accadranno tantissime cose. Farai amicizia con nuovi cagnolini del quartiere e ti innamorerai di una cagnolina con cui potrai sfogare i tuoi istinti riproduttivi. I tuoi padroncini ti lasceranno libero di fare tutto ciò che desideri.

SAGITTARIO - Marte in Scorpione ti renderà particolarmente silenzioso questo mese. Sembra che tu stia nascondendo un malessere di cui nessuno riesce ad accorgersi. Sentirai spesso il bisogno di rifugiarti nella tua cuccia e riposare in orari che solitamente per te sono inconsueti. Sarà importante che i tuoi proprietari scelgano con cura cosa farti mangiare.

CAPRICORNO - Venere, il Pianeta dell’amore, transiterà nel tuo Segno per gran parte del mese e ti farà sentire la mascotte di casa. Tutti si prenderanno cura di te e faranno a gara per portarti a passeggio o per tenerti sul divano per fare caldo e coccolarti. Ti sentirai molto felice. Avrai al tuo fianco tanti amici che ti dedicheranno tutte le loro premure.

ACQUARIO - Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese, non ti sentirai particolarmente in forma e potresti far visita al veterinario molto frequentemente. Sarà importante evitare di stare in luoghi della casa freddi o con troppa corrente. Riposati e non ringhiare ferocemente a chi cercherà di stuzzicarti soltanto per capire come mai sei così sottotono.

PESCI - Con Venere in Capricorno, novembre sarà sicuramente un mese all’insegna dell’amicizia. I tuoi padroncini ti faranno sentire un punto di riferimento importante per la loro vita. Marte in Scorpione ti renderà energico e iperattivo. Vederti scodinzolare felicemente per casa sarà tra le immagini più belle di cui godrà chi ha la fortuna di vivere con te.