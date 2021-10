Oroscopo: a chi ti rivolgi per un saggio consiglio?

Ci sono momenti nella vita in cui sentiamo il bisogno di confrontarci con qualcuno , prima di prendere una decisione importante. Occorre scegliere accuratamente le persone da cui farci consigliare, in base alla fiducia che riponiamo in ciascuno di loro. L ’Oroscopo e le Stelle ci rivelano a chi si rivolge ogni Segno Zodiacale quando vuole ricevere un saggio consiglio . Lasciamoci guidare!

ARIETE - La persona migliore a cui rivolgerti quando hai bisogno di un consiglio è sicuramente la tua migliore amica. Non hai bisogno di spiegarle dettagliatamente gli eventi perché probabilmente ne è già a conoscenza e sa tenere in considerazione il fatto che tu abbia un carattere molto focoso e irascibile. Per te il valore dell’amicizia è sacro è sei felice di poterti confidare senza temere giudizi.



TORO - Quando hai bisogno di ricevere un consiglio saggio e ponderato, probabilmente la migliore persona che ti possa aiutare è il tuo commercialista. Infatti, nella maggior parte dei casi si tratta di faccende economiche o finanziarie. Per tutto il resto riesci perfettamente a cavartela senza bisogno del sostegno di nessuno. In alcuni casi, però, confidi al commercialista anche le tue faccende personali.



GEMELLI - Non sei una persona particolarmente riservata e tendi a parlare dei tuoi problemi anche a persone con cui non hai un rapporto particolarmente intimo. La tua rete sociale è molto vasta. Le prime persone che ti vengono in mente quando senti di aver bisogno di un consiglio, sono i tuoi vicini di casa. Sono abituati ad ascoltare i racconti colorati e divertenti della tua vita. Ma ti fidi di loro?



CANCRO - Chi meglio di tua mamma è in grado di darti saggi e preziosi consigli per la tua vita? Nessuno. Ti rivolgi a lei per qualsiasi cosa, anche quando non dovresti farti condizionare dai pareri e dalle opinioni di nessuno. Hai la convinzione che soltanto lei sulla faccia della terra sia in grado di comprendere il tuo stato d’animo, soprattutto quando stai soffrendo per una delusione amorosa o un fallimento.



LEONE - A te piace sempre attirare l’attenzione di chiunque e ogni occasione è buona per metterti in mostra. Quando hai bisogno di un saggio consiglio, allora, ti rivolgi direttamente ai tuoi followers, rendendo così pubbliche le tue vicissitudini. Ti piace l’idea che tante persone si preoccupino di come tu possa vivere più felicemente. Il problema è che spesso arrivano dei commenti non desiderati.



VERGINE - Sei del parere che l’unica persona in grado di darti dei saggi consigli sia il tuo medico. Effettivamente, sei spesso focalizzata sulla tua salute e il tuo benessere psicofisico. Ti rivolgi a lui anche per farti suggerire degli integratori che ti sostengano durante lo studio o attività lavorative molto intense. Il tuo medico conosce praticamente tutte le tue ansie e le tue preoccupazioni. Ti fidi ciecamente.



BILANCIA - Hai l’abitudine di confidarti e chiedere consigli alle persone che frequenti più spesso. Ed è proprio per questo motivo che la tua estetista o la tua parrucchiera diventano le tue migliori confidenti. Hai parlato con loro di tutti i tuoi problemi amorosi e le tue perplessità lavorative. Per quanto ti riguarda, sono saggi anche i consigli che riguardano la scelta del tuo look per un’occasione importante.



SCORPIONE - Sono poche le persone di cui ti fidi e oseresti chiedere consigli importanti per la tua vita soltanto a loro. Spesso ti rivolgi al tuo partner, con la speranza che non ti faccia domande aggiuntive a quello che decidi di raccontargli. Ma ti fidi ancor di più del tuo eventuale amante perché hai raggiunto un alto livello di confidenza e lo hai già messo alla prova. Sai che non tradirebbe mai la tua fiducia.



SAGITTARIO - Ti fidi facilmente delle persone che frequenti e molto spesso ti capita di confidarti e farti dare qualche buon consiglio dal tuo personal trainer, in palestra. Non ti importa che conosca i dettagli di quello che gli domandi, ma ci tieni ad avere un suo parere. L’unico problema che potrebbe sorgere è che qualcuno metta in giro dei pettegolezzi su di te e sul tuo rapporto con lui. Fai molta attenzione.



CAPRICORNO - La tua vita si svolge prevalentemente in ufficio o nei locali dove svolgi le tue attività. Ecco perché, quando hai bisogno di qualche consiglio, ti rivolgi al tuo datore di lavoro. Il più delle volte si tratta proprio di faccende legate ai progetti in corso o alla tua carriera. Se ci hai instaurato un rapporto amichevole, accetti i suoi consigli anche per quel che riguarda la sfera personale o familiare.



ACQUARIO - Non sei una persona che ama chiedere consigli al prossimo, non solo perché difficilmente li segui, ma anche perché il più delle volte sei tu a darli. Se proprio sei costretta a rivolgerti a qualcuno, prima di prendere una decisione importante, allora chiami il tuo astrologo. Ti piace pensare di agire in armonia con le stelle e con l’universo. Ci instauri un rapporto che va oltre qualsiasi formalità.



PESCI - Una persona mistica come te ha sempre una guida spirituale a cui rivolgersi in caso di necessità. E, se proprio non dovessi averla, dovresti andare alla sua ricerca. Per te è importante che le tue azioni seguano un cammino ben preciso e possibilmente allineato con la tua evoluzione. Non hai paura di mostrare le tue debolezze e sei sicura che la tua guida ti sproni a dare sempre il meglio di te.