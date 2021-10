Oroscopo: i 12 Segni e gli investimenti finanziari

Quando si parla di investimenti finanziari, non tutti reagiscono allo stesso modo. Ci sono le persone più ansiose che evitano di mettere a repentaglio il loro denaro e quelle un po’ più audaci o scaltre, che elaborano costantemente nuove strategie per guadagnare. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela il nostro atteggiamento verso nuovi investimenti finanziari, per arricchirci in armonia con le Stelle!

ARIETE - Sei una persona molto impulsiva e poco razionale. Sicuramente non ti piace trascorrere il tuo tempo a fare calcoli e conteggi per stabilire che tipo di investimento sia più conveniente in un determinato periodo dell’anno. Preferisci affidarti all’estro o impulso del momento. Ecco perché, il più delle volte, i tuoi investimenti finanziari si rivelano rischiosi. In genere ti affidi anche ai consigli degli amici. Quel che più è interessante, però, è che questi investimenti non sono quasi mai fallimentari.



TORO - Il benessere economico per te è di fondamentale importanza per poter mantenere uno stile di vita confortevole e agiato. Non lasci mai nulla al caso e tendi ad agire molto concretamente soltanto dopo aver riflettuto sulle mosse migliori da fare. È questo che accade anche nel caso degli investimenti finanziari. Impieghi mesi e mesi prima di decidere come investire il tuo denaro, ma una volta che ti convinci parti spedita e metti in pratica ciò che hai pianificato. Il tempismo non è il tuo forte.



GEMELLI - Gli investimenti finanziari per te sono un gioco, così come qualsiasi altra attività a cui ti dedichi nel corso delle tue giornate. Non ti piace perdere e, quando un’idea ti incuriosisce, cerchi di leggere o studiare velocemente qualcosa in merito, in modo da fare le tue deduzioni. Prima di investire il tuo denaro, quindi, fai qualche calcolo e poi giochi d’azzardo, in modo da divertirti e unire l’utile al dilettevole. Non ti dispiacerebbe, in futuro, scrivere un libro per condividere le tue strategie.



CANCRO - Anche se non lo dai a vedere, quando si parla di investimenti finanziari, anche tu ti incuriosisci e decidi di scoprire qualcosa in più. Tuttavia, non sei molto costante perché nella vita hai scelto di avere altre priorità. Prima di fare un investimento hai l’abitudine di coinvolgere i tuoi familiari, confrontandoti con loro e chiedendo un parere che possa tener conto delle tue esigenze, ma che allo stesso tempo sia oggettivo. Quando qualcosa va storto, ti senti in colpa per aver perso il tuo denaro.



LEONE - Non hai sempre tanto tempo da dedicare ad alcune faccende economiche e finanziarie, a meno che non siano strettamente legate al tuo lavoro. Il più delle volte preferisci avere una figura di riferimento che ti faccia da consulente e che ti sappia dare le dritte giuste al momento giusto. Ecco perché può capitare che stai guadagnando grandi somme di denaro senza nemmeno esserne a conoscenza. Quando hai successo, ti piace sbandierarlo ai quattro venti. L’umiltà non è mai stata una tua alleata.



VERGINE - Nella gestione del denaro sei sempre molto prudente e cerchi di documentarti bene prima di fare qualsiasi passo azzardato. Sei una delle poche persone che leggono accuratamente tutti i moduli che viene chiesto di firmare quando si fanno investimenti anche di basso calibro. Quando decidi di investire in qualche progetto di larga portata, parti da una somma piccola, per poi incrementarla man mano che ti rendi conto di poterne trarre un buon profitto. In questo modo, però, perdi tante occasioni fortunate.



BILANCIA - Sei una persona molto socievole e hai tantissimi amici che si occupano di qualsiasi attività possibile. Tra questi non possono sicuramente mancare i consulenti finanziari, che spesso e volentieri ti propongono valide soluzioni per veder crescere il tuo denaro in poco tempo. Solitamente ascolti tutti, ma prima di decidere può passare un’eternità. Del resto, appartieni al Segno degli indecisi dello Zodiaco. Ti impegni a fare delle valutazioni rapide soltanto quando ci sono delle scadenze da rispettare.



SCORPIONE - Per te è spontaneo avere sete di potere e di denaro. Ecco perché cerchi sempre di studiare quali strategie offre il mercato per degli investimenti finanziari vantaggiosi. Uno dei tuoi problemi è che ti fidi di pochissime persone sulla faccia della terra e, prima di affidarti ad un consulente, lo metti alla prova con tanti piccoli stratagemmi. I tuoi investimenti non sono mai casuali e tengono conto anche di informazioni riservate, estrapolate a qualche conoscente che te ne ha parlato ingenuamente.



SAGITTARIO - Non sei una persona particolarmente propensa al risparmio e, se vivi nell’abbondanza e nella prosperità, non lo devi ad investimenti finanziari studiati a tavolino ma al solenne incontro tra il tuo talento e le occasioni fortunate che la vita spesso ti offre. Quando qualcuno ti propone qualche investimento in borsa o in criptovalute, la tua curiosità si accende, ma la tua ingenuità ti spinge a commettere anche dei passi falsi. In un modo o nell’altro, però, tu riesci sempre a cavartela con successo.



CAPRICORNO - Tutto ciò che riguarda il denaro e la sfera delle finanze merita delle attenzioni in più da parte tua. Solitamente dai un valore economico ad ogni cosa e sei del parere che nella vita non venga mai regalato nulla a nessuno. Allora tu studi e cerchi di dedicare il tuo tempo ad attività che possano consentirti di guadagnare sempre di più. Gli investimenti economici che fai fanno sempre parte di un piano più complesso, in cui si tiene conto di tutte le tue entrate e tutte le tue uscite di denaro.



ACQUARIO - Sei il Segno dell’innovazione e del futuro. Per te gli investimenti economici hanno senso soltanto se sono all’avanguardia. Non ti interessa investire il tuo denaro in prodotti finanziari che erano diffusi venti o trent’anni fa. Preferisci addentrarti nel mercato della borsa oppure in quello delle criptovalute. È praticamente impossibile che tu non abbia un conto in cui sono depositati i tuoi bitcoin. Ti diverti anche a dare consigli ai tuoi amici, ma non tutti hanno il coraggio di rischiare.



PESCI - A meno che non si tratti della tua professione principale, sei consapevole di non essere in grado di fare degli investimenti economici troppo azzardati. Ma, dato che ti piace l’idea di investire in qualche modo i tuoi risparmi, fai spesso riferimento a qualche consulente che ti sappia dare le giuste indicazioni. È importante che tu ti attenga a ciò che ti suggerisce e non all’estro del momento. Il rischio sarebbe quello di perdere parte del tuo denaro, pur avendo programmato tutto bene precedentemente.