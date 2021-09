Oroscopo: generoso o avaro? Lo dicono le Stelle 

Quanto siamo generosi con le persone che abbiamo? Molto spesso è più facile valutare la generosità degli altri, ma si fa fatica ad osservare la propria attitudine quando si dona qualcosa agli altri. Non tutti sono generosi o avari allo stesso modo e spesso dipende dall ’educazione o dal carattere . In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci svelano qualcosa in più su noi e sugli altri!

ARIETE - Non sei una persona che ama fare i calcoli e, anche quando si tratta di spendere il tuo denaro, lo fai con semplicità e senza badare al risparmio. Se ti piace qualcosa e hai la possibilità di comprarlo, lo fai serenamente. Se ti rimane del denaro (evento raro, ma non impossibile) per fare dei regali alle persone care, al partner o ai tuoi amici, non esiti a farlo con grandissimo piacere.



TORO - Come tutti i Segni di Terra, anche tu dai un ruolo importante al denaro e fai sempre accuratamente i tuoi calcoli prima di spendere il tuo denaro in qualcosa di effimero. Ti piace goderti la vita e sai benissimo che, per poterlo fare, è necessario avere un conto in banca prosperoso. Non si può dire che tu sia generosa con tutti, ma sicuramente lo sei con te stessa e non rinunci alle tue comodità.



GEMELLI - Dietro la tua superficialità e la tua leggerezza, si nasconde una persona molto attenta, che riesce a fare i calcoli matematici mentalmente con estrema rapidità. Sei una grande amante dello shopping e quando dai il via ai tuoi acquisti compulsivi è praticamente impossibile fermarti. Non solo acquisti tutto quello che ti piace, ma compri regalini anche per tutte le persone a cui vuoi bene.



CANCRO - Non è facile comprendere il tuo rapporto col denaro e si potrebbe dire che è altalenante, così come lo è il tuo umore. In base a come ti svegli al mattino, puoi decidere se essere generosa e investire il tuo denaro in coccole e regali per te stessa o per gli altri oppure essere avara e andare alla ricerca del risparmio in qualsiasi cosa, incluso l’acquisto dei prodotti di uso quotidiano al supermercato.



LEONE - Nessuno oserebbe mai mettere in dubbio la tua grande e innata generosità. Per te nasce proprio dal cuore e sei felice quando hai la possibilità di accontentare le persone che ami con un regalo o realizzando concretamente i loro desideri. Qualcuno potrebbe pensare che tu spenda più di quello che guadagni, ma in realtà tutto torna indietro e anche tu ricevi sempre doni e regali da tante persone.



VERGINE - Trovi assurdo che qualcuno ti definisca una persona avara: sei semplicemente molto attenta a come spendi il tuo denaro e preferisci metterne un po’ da parte che sperperarlo in qualcosa di effimero. Tu pensi sempre che in futuro la situazione potrebbe essere più grigia e preferisci prevenire eventuali difficoltà economiche. Quando si tratta di fare regali ai tuoi amici, sei amante del riciclo.



BILANCIA - Non potresti mai essere una persona avara per un semplice motivo: faresti una pessima figura con le persone che ti stanno intorno. Cerchi di essere generosa per cortesia nei confronti del prossimo. Tuttavia, quando devi fare dei regali, fai sempre in modo che siano commisurati a quelli che hai ricevuto tu quando se n’è presentata l’occasione. Cerchi una forma di equilibrio e giustizia anche in queste cose.



SCORPIONE - Tu non conosci le mezze misure e, anche in questo caso, ci sono delle occasioni in cui sei estremamente generosa e altre in cui sei estremamente avara. Tutto dipende dalla persona che ti ritrovi davanti e dai sentimenti che nutri nei suoi confronti. Perché mai dovresti fare dei regali costosi a qualcuno di cui non ti importa nulla? Viceversa, quando ami qualcuno, fai il possibile per viziarlo.



SAGITTARIO - Il tuo Pianeta governatore è Giove e simboleggia la prosperità e la ricchezza: potresti mai non essere generosa? Per te fare regali è un passatempo molto divertente e ti impegni sempre per scegliere qualcosa che possa piacere alla fortunata persona che riceverà il tuo dono. Anche quando avevi prestabilito un budget per i tuoi regali, non ti metti problemi a superarlo se ritieni che ne valga la pena.



CAPRICORNO - Il tuo rapporto col denaro si fa sentire con prepotenza nella tua vita ed è per questo motivo che vieni spesso accusata di essere una persona avara. Tendi a monetizzare ogni cosa che fai e cerchi sempre di risparmiare, anche rinunciando a qualcosa che potrebbe renderti felice. Non riesci inoltre a sopportare che vengano sprecati soldi, risorse e tempo per qualcosa di effimero e poco utile.



ACQUARIO - Secondo il tuo punto di vista, la generosità dovrebbe nascere spontaneamente e detesti l’idea di essere obbligata a fare regali per diverse ricorrenze, che molto spesso nemmeno festeggi. Ecco perché qualcuno potrebbe pensare che tu non sia tanto generosa. In realtà, ti piace donare il tuo tempo e fare tanti regali alle persone a cui vuoi bene nei momenti in cui non se lo aspettano, per sorprenderli.



PESCI - La generosità è il tuo stile di vita. Non riusciresti mai ad essere avara perché provi un vero godimento nel donare alle persone a cui vuoi bene tutto quello che desiderano, inclusi il tuo tempo e le tue dolci emozioni. A volte i tuoi regali mettono in difficoltà chi li riceve perché sono costosissimi (e bellissimi). A te non importa riceverne altrettanti in cambio perché la generosità nasce dal cuore.