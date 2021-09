Oroscopo: un animale da compagnia per ogni Segno Zodiacale

Chiunque nella propria vita ha avuto almeno un animale da compagnia a cui dedicare le sue premure e le sue attenzioni. Anche chi non ha mai avuto un gatto un cane , probabilmente ha ospitato in casa almeno un pesce rosso per un breve periodo. Gli animali che possiamo tenere in casa sono tanti e l’Oroscopo ci svela qual è quello consigliato per ogni Segno Zodiacale! Lasciamoci guidare dalle Stelle …

ARIETE - Non hai molto tempo per prenderti cura di qualche animale domestico e sei anche del parere che agli animali debba essere lasciata la loro libertà. Non prenderesti mai un canarino o un criceto da tenere dentro ad una gabbia. Il tuo animale da compagnia preferito è senza ombra di dubbio il gatto. Avere un felino che gira per casa ti rende felice. Entrambi vi lasciate coccolare soltanto quando ne avete voglia.



TORO - Ti piacciono tutti gli animali da compagnia e, nel tuo mondo ideale, potresti addirittura vivere in una fattoria, in mezzo agli animali e con un orticello da coltivare. Anche se non è molto diffusa come usanza, l’idea di avere come animale domestico un maialino ti entusiasma. Lo tratteresti esattamente come se fosse un cagnolino, ma probabilmente rimarrà soltanto una simpatica e dolce fantasia.



GEMELLI - Sei del parere che ci siano momenti della vita in cui la compagnia di alcuni animali sia più utile e piacevole. Hai avuto cani, gatti, criceti e forse anche serpenti. L’animale che più tutti conquista il tuo interesse e la tua curiosità è però il camaleonte. Il fatto che cambi colore lo rende stravagante, proprio come te. Prima di adottarne uno, però, dovresti documentarti bene o potresti pentirtene.



CANCRO - Per te gli animali sono tutti sacri e li consideri una parte integrante della tua famiglia. Sarebbe un oltraggio pensare al tuo dolce cagnolino come ad un semplice animale da compagnia. Potresti sicuramente apprezzare anche la dolcezza e la tenerezza di un criceto, a cui destineresti sicuramente una gabbia molto grande, per poi dargli anche la possibilità di stare un po’ libero ma sotto controllo.



LEONE - Per te l’animale da compagnia per eccellenza è soltanto uno: il cane. Avere un fedele amico a quattro zampe è un lusso che solitamente ti concedi sin dalla tua più tenera età. Ovviamente lo consideri il cane più bello, intelligente e fedele del mondo. Se è di taglia piccola, puoi divertirti nel comprargli tanti simpatici vestitini con cui portarlo a passeggio. Ti fa fare sempre belle figure in pubblico.



VERGINE - Gli animali da compagnia ti piacciono tantissimo e li trovi anche più piacevoli di tante persone. Però, se vivi in un appartamento senza giardino o senza dei grandi spazi all’aperto, ritieni che sia un azzardo prendere un cane o un gatto che potrebbero sporcare gli ambienti, costringendoti a pulire in continuazione. Ecco perché potresti optare per un grande acquario con tanti pesciolini colorati.



BILANCIA - Sei una persona leggera e spensierata. L’idea di avere degli animali in casa ti piace, ma allo stesso tempo preferiresti non avere troppi impegni vincolanti con loro. Una delle soluzioni migliori potrebbe essere avere una coppia di canarini colorati sulla terrazza. L’idea che siano in due è molto romantica. Ti dispiacerebbe infatti che si sentissero soli. Il loro cinguettio è molto dolce al mattino.



SCORPIONE - Probabilmente ognuno sceglie un animale da compagnia che in qualche modo lo rappresenti. Tu sei difficile da accontentare e l’animale che potrebbe essere più affine al tuo modo di essere potrebbe essere un serpente, da tenere in una teca dentro casa. Il fatto che i tuoi ospiti ne restino spaventati ti diverte, soprattutto quando qualcuno si ferma a dormire a casa tua col terrore di ritrovarselo addosso.



SAGITTARIO - Gli animali ti piacciono tantissimo, ma preferisci vederli correre felici in mezzo alla natura. Avere un cavallo è sempre stato un tuo sogno, ma sicuramente non puoi ospitarlo dentro casa, a meno che tu non viva in una tenuta in campagna. Il tuo animale da compagnia preferito potrebbe quindi essere un simpatico pappagallo, a cui insegnare a ripetere tutto quello che dici. Potreste fare grandi discorsi!



CAPRICORNO - Non sei una persona particolarmente affettuosa e fai fatica a manifestare le tue emozioni sia con le persone che con gli animali. Inoltre, ti piace stare da sola, e la compagnia di un cane o di un gatto a volte potrebbe addirittura infastidirti. L’animale da compagnia più adatto a te potrebbe essere una tartaruga, regolarmente registrata. Ti piace l’idea che possa invecchiare e vivere più a lungo di un uomo.



ACQUARIO - Tu sei una persona stravagante. Ami gli animali, ma non ti piace l’idea di essere vincolata nei tuoi spostamenti quando in casa ci sono loro che hanno bisogno delle tue cure. Se scegli di prendere un cane, lo porti con te ovunque, come se fosse un bambino. In alternativa, potresti restare piacevolmente colpita da un simpatico animaletto che si chiama axolotl, un incrocio tra un rettile e un anfibio.



PESCI - Dolce e tenera, ti piace l’idea di avere un animale da compagnia peloso da coccolare e viziare in qualsiasi momento. Cerchi sempre di creare le condizioni migliori per ospitare nuovi animali da compagnia e, se non le trovi, attendi che i tempi siano maturi. Uno degli animali che potrebbe farti sentire più coccolata e felice è il coniglio, ma lo adotti soltanto quando hai un giardino a disposizione.