Oroscopo: la laurea perfetta per ogni Segno Zodiacale

Il mondo accademico offre oramai diversi corsi di laurea , adatti alle esigenze di tante persone che vorrebbero approfondire determinate discipline oppure sfruttarle per la propria professione. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci rivela quale corso di laurea sia maggiormente affine alle nostre aspettative. Le Stelle sono in grado di darci un prezioso orientamento.

ARIETE - Tendenzialmente non sei una persona che ama molto studiare e preferisci quasi sempre passare all’azione, senza elaborare strane teorie su tutto quel che prima ci sarebbe da fare. Quale laurea potresti prendere per sentirti felice e in pace con te stessa? Probabilmente quella in “scienze motorie”. L’idea di avere poi degli sbocchi nel mondo della salute legato all’attività fisica non ti dispiace.



TORO - Non sei una persona che ama fare le cose per caso e anche la scelta di un corso di laurea per te deve essere eseguita con determinati criteri. Sei del parere che in un momento storico come quello che stai vivendo potrebbe essere utile prendere una laurea in “economia e commercio”. In questo modo potresti comprendere meglio le dinamiche che si muovono dietro il famigeratissimo dio del denaro.



GEMELLI - Comunicativa, curiosa e vivace, sei una persona che ama studiare e documentarsi su tutto ciò che cattura il tuo interesse. Non sempre hai la costanza di portare a termine ciò che inizi (inclusi i corsi di laurea), ma sicuramente la tua scelta potrebbe ricadere in un corso di “Scienze delle Comunicazioni”, possibilmente con un indirizzo dedicato ai Social Media. A te piace stare sempre al passo coi tempi.



CANCRO - Non è una novità che a te piaccia leggere, anche e soprattutto saggi che parlano di storia moderna o storia antica. Prediligi anche i romanzi ambientati in contesti storici diversi da quello che vivi. Un corso di laurea adatto alle tue corde potrebbe quindi essere quello di “Storia e Filosofia” oppure quello di “Lettere classiche o moderne”. In entrambi i casi avrai la possibilità di diventare insegnante.



LEONE - Le vicissitudini degli ultimi anni ti hanno fatto comprendere quanto sia importante il ruolo della politica nella società odierna. Non ti piace particolarmente dedicarti allo studio ma, dato che solitamente ambisci a posizioni di potere, ritieni che un corso di laurea che potrebbe tornarti utile sia quello in “Scienze Politiche”. Sei sicura che potrai sfruttare questo titolo di studio in diversi contesti.



VERGINE - Il desiderio di essere utile per gli altri è sempre stato vivo dentro di te e, negli ultimi anni ti sarebbe piaciuto dare un contributo per trovare nuove soluzioni all’emergenza sanitaria. Ritieni che la miglior professione da svolgere per poter essere d’aiuto sia quella del medico oppure dell’infermiere. I corsi di laurea suggeriti sono quindi quello in Medicina e Chirurgia o Scienze Infermieristiche.



BILANCIA - Il tuo è il Segno associato alla diplomazia, alla pace e al senso della giustizia. Uno dei corsi di laurea più adatti a te è certamente quello in “Giurisprudenza”. Che tu voglia diventare avvocato, magistrato o notaio, non importa: quel che conta è conoscere le leggi, farle rispettare ed eventualmente trovare il modo per infrangerle. Tante persone non sanno quanto tu sia scaltra e astuta.



SCORPIONE - Il tuo intuito e il tuo sesto senso innato ti permettono sempre di comprendere gli altri senza bisogno di troppe parole. Ti basta uno sguardo per capire se sono tristi, se sono felici, se hanno subito una delusione amorosa e se semplicemente si sentono follemente attratti da te. Il corso di laurea maggiormente in linea alla tua natura potrebbe essere “Psicologia” (ma anche Criminologia).



SAGITTARIO - Hai la fama di essere una “saputella” e ogni volta che si intraprendono discussioni su qualsiasi argomento di attualità o scienze, tu parli come se avessi già tutta la conoscenza che occorre in tasca. A volte sei fastidiosa e altre volte simpatica. Per evitare di fare brutte figure quando si affrontano certe tematiche, potresti scegliere di seguire un corso di laurea in “Biologia” oppure “Chimica”.



CAPRICORNO - Per te è importante avere sempre tutto sotto controllo e tendi ad inquadrare tutte le situazioni secondo logiche e schemi ben predefiniti. La tua mente razionale predilige materie in cui non ci sia troppo spazio per la fantasia. Ed ecco che il corso di laurea più indicato per te potrebbe essere quello in “Ingegneria”. Gli indirizzi sono tanti e potrai trovare quello più attinente ai tuoi interessi.



ACQUARIO - I tuoi ideali sembrano spesso poco realistici ed è per questo motivo che sembra che tu viva in un mondo astratto e chiaramente hai l’impressione che nessuno riesca a capirti (e viceversa). Questa tua attitudine può renderti adatta a corsi di laurea come “Matematica” o “Fisica”. Lo studio di modelli matematici ti trasporta veramente in nuove dimensioni dove anche l’impossibile si può realizzare.



PESCI - Sei una persona romantica e questo tuo lato emerge anche nella scelta dei tuoi studi. Tra le discipline che prediligi ci sono l’arte e la storia dell’arte. Un corso di laurea affine ai tuoi gusti potrebbe essere quello di Architettura. Non solo ti darebbe modo di studiare la storia di tanti artisti, ma anche di imparare a fare progetti che diano risalto alla tua creatività, al buon gusto e alla fantasia.