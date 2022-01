Tarocchi: l'Arcano 21, il Mondo

Il viaggio nei 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi inizia con l’Arcano numero 0, il Matto, e si conclude con l ’Arcano numero 21: il Mondo! Solitamente questa viene considerata la lama più positiva e favorevole dell’intero mazzo. L’Arcano che precede Il Mondo e Il Giudizio (che, come abbiamo visto in precedenti studi, annuncia sempre qualcosa).

Nell’Arcano 21 solitamente troviamo raffigurata, al centro, una donna nuda avvolta da una striscia di stoffa, che tiene tra le mani due bacchette bianche. Nei quattro angoli della carta, invece, ci sono raffigurati un angelo, un’aquila, un toro e un leone, che nella tradizione esoterica rappresentano il tetramorfo, che simboleggia i quattro evangelisti (Matteo, Giovanni, Luca e Marco). Sono i quattro esseri viventi che vengono citati anche nell’Apocalisse.

Basterebbe studiare a fondo la simbologia di queste quattro figure per comprendere il significato profondo che vuole trasmettere Il Mondo.

Quest’Arcano rappresenta il compimento di qualcosa, il raggiungimento di un successo o la conclusione di un ciclo. È una carta di realizzazione e di appagamento, sono i frutti che si raccolgono dopo la semina che si è compiuta con gli Arcani Maggiori che lo precedono. Giunti a questo punto, si arriva alla fine e si può ricominciare da capo.

L’interpretazione è interessante perché, se ad esempio dovesse uscire come esito finale di un esame universitario, potrebbe indicare un successo, ma potrebbe anche segnalare al consultante che dovrà ripetere da capo l’intero esame. Sarà il cartomante a stabilire quale sia l’interpretazione più adatta.

In un consulto amoroso, può indicare il coronamento di un sogno d’amore, un matrimonio, un grande incontro, ma anche una persona finalmente pronta per iniziare una nuova storia in linea con quelli che sono i suoi desideri interiori.