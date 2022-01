Tarocchi: L'Arcano 20, il Giudizio

In questo Arcano troviamo appunto raffigurato un angelo che suona una tromba e, sotto la sua immagine, tre figure nude, che escono da una tomba. Si tratta di un uomo, una donna e un altro individuo che viene spesso interpretato come “il bambino alchemico”. La triade potrebbe essere un chiaro riferimento alla trinità. L’uomo e la donna simboleggiano proprio l’essenza del femminile e del maschile, che si fondono tra loro dando vita ad una terza entità.

L’angelo è sempre considerato un messaggero e, in quanto tale, ha qualcosa da annunciare. Siamo giunti proprio al momento del giudizio, momento in cui, secondo alcune tradizioni religiose, ad ogni uomo verranno rimessi i suoi peccati. Il Giudizio può simboleggiare sia una ricompensa che una punizione. L’angelo che viene raffigurato e circondato da raggi dorati che ne indicano la natura divina: fa da tramite tra lo spirito e l’uomo.



Quando, durante un consulto, esce questa carta, siamo di fronte ad una notizia che sta per arrivare e che segnerà una svolta nella vita del consultante (in merito all’argomento della domanda che ha posto agli arcani). Rappresenta spesso un evento improvviso e inaspettato, che cambia la scena in cui si svolge la vita del consultante. Potrebbe trattarsi di una comunicazione o di una telefonata che ufficializzano un avvenimento importante. Può indicare un colpo di fulmine, un incontro inaspettato, il ritorno di un grande amore, o ancora una promozione o un grande salto di carriera.

Al rovescio, invece, vengono spesso annunciate notizie poco liete per il consultante e vengono generalmente dettagliate dalle carte che vengono stesse accanto a “Il Giudizio”.