Tarocchi: l'Arcano 18, La Luna

Nello studio della simbologia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi , dopo aver incontrato le Stelle , eccoci di fronte all’arcano numero 18: La Luna! Sicuramente, per analizzare il suo significato, possiamo far riferimento alle conoscenze astrologich e legate ad essa. Ma, per approfondire meglio, vediamo cosa viene raffigurato esattamente in questa carta.

La prima cosa da osservare è che la Luna viene rappresentata con un volto umano. Nella maggior parte delle rappresentazioni tradizionali, ai lati della carta ci sono due strutture simili a due torri e due animali, che sembrerebbero lupi che ululano (la simbologia del lupo è spesso associata a quella della luna). Inoltre, quasi in primo piano, c’è un granchio che emerge dall’acqua (il granchio è associato al segno zodiacale del Cancro, che è governato proprio dalla Luna). Sono immagini molto forti. I due lupi rappresentano una soglia, da superare per raggiungere le due torri. Il granchio, dopo essersi purificato nell’acqua, sotto i raggi lunari si prepara a varcare quella soglia.



Essendoci la Luna, si potrebbe pensare che lo scenario sia notturno, ma la Luna è spesso visibile nel cielo anche durante il giorno. Sicuramente, però, simboleggia l’esistenza di un lato che viene mostrato e un altro che viene nascosto. È proprio per questo motivo che nei consulti viene interpretata come un segreto o un mistero che non sono ancora stati svelati. Inoltre, l’acqua rappresenta le emozioni e questa carta solitamente indica proprio un grande coinvolgimento emotivo del consultante, che deve liberarsi dalle sue paure e dai suoi tormenti, per poter poi andare oltre.



Molto spesso, quando durante una stesa delle carte esce fuori la Luna, abbiamo a che fare con una figura femminile (non necessariamente la consultante) non semplice da decifrare e, in alcuni casi, anche ingannatrice.