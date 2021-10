Astrologia: i cosiddetti “Segni Doppi”

I Segni Doppi, o mutevoli, in Astrologia sono quei Segni con cui si chiude una stagione e se ne apre una nuova. Stiamo quindi parlando del Gemelli (con cui si conclude la primavera e ha poi inizio l’estate), la Vergine (con cui si conclude l’estate e ha poi inizio l’autunno), il Sagittario (con cui si conclude l’autunno e ha poi inizio l’inverno) e infine il Pesci (con cui si conclude l’inverno e ha poi inizio la primavera).



Si tratta di Segni che rappresentano un passaggio ed è proprio per questo motivo che si sdoppiano per consentire di passare da determinate caratteristiche stagionali ad altre.

Quindi non sono doppi perché simboleggiano una natura falsa e ambigua degli individui che ne sono rappresentati, ma per altre caratteristiche inerenti allo Zodiaco e alle sue logiche.



Sicuramente, per qualcuno sarà strano vedere tra i Segni doppi la Vergine o il Sagittario, mentre si è abituati a considerare doppi il Gemelli e il Pesci perché sono raffigurati in maniera duplice anche nel loro glifo. Al Gemelli viene attribuita l’incostanza e al Pesci l’incoerenza, caratteristiche che non fanno sicuramente pensare ad un “io” fermo e stabile. Considerare “mutevole” il concreto e pratico Segno della Vergine o l’ottimista e perennemente entusiasta Sagittario è sicuramente meno immediato, ma le cose stanno proprio così.

Per qualcun altro sarà ancor più strano non vedere tra i Segni doppi il Segno della Bilancia, che viene erroneamente considerato doppio perché rappresentato dai “due” piatti della Bilancia che devono trovare un equilibrio tra di loro.