Oroscopo: Segno per Segno, il viaggio perfetto per il 2022

Quando inizia un nuovo anno, tutti sperano di avere la possibilità di organizzare almeno un viaggio per staccare la spina dal lavoro, dalla famiglia o semplicemente per svagarsi un po’ da soli o con gli amici. Per ogni Segno Zodiacale, l’ Oroscopo ci svela quali sono le mete più ambite. Lasciamo che le Stelle accontentino il nostro desiderio di viaggiare…

ARIETE - Con Giove in Pesci per gran parte dell’anno, desidererai sperimentare l’esperienza di viaggiare da sola. Una delle mete migliori da visitare potrebbe essere New York. Non ci sarà mai da annoiarsi e, organizzandoti anticipatamente per trascorrerci qualche settimana, riuscirai a visitare tanti luoghi di interesse, fare shopping, fotografare la Statua della Libertà e mangiare la pizza in un ristorante italiano.



TORO - Bisogna ammettere che l’anno appena trascorso sia stato molto pesante per te e tutto quello che ci vuole adesso è un viaggio per dimenticare una delusione d’amore o un fallimento lavorativo. Non ha tanta importanza la meta che sceglierai (le capitali europee come Berlino o Madrid andranno benissimo) quanto la compagnia con cui viaggiare. Seleziona un’amica con cui ti trovi in perfetta sintonia.



GEMELLI - Sei una persona che ama stare in movimento e per te è assolutamente naturale organizzare più viaggi o spostamenti durante tutto l’anno, anche organizzandoli all’ultimo minuto. Nel 2022 potresti addirittura organizzare un viaggio per incontrare una persona che hai conosciuto sui social network e che ha attirato notevolmente la tua curiosità. Saresti disposta ad arrivare nelle terre lontane d’Australia?



CANCRO - Il 2021 non si è concluso in modo molto rilassante per te e avresti sicuramente bisogno di rigenerarti. Giove nel 2022 ti consiglierà di pianificare un viaggio spirituale, alla scoperta di te stessa e del tuo mondo interiore, quello di cui ogni tanto tendi a dimenticarti. La destinazione ideale potrebbe essere l’India. L’incontro con uno Sciamano rivoluzionerà totalmente la tua visione della vita, preparati!



LEONE - Nel 2022 si farà sentire forte il desiderio di evadere e di conoscere e vivere luoghi diversi da quelli d’origine. I tuoi viaggi potrebbero essere veri e propri trasferimenti di qualche mese (se non oltre), alla scoperta di nuove tradizioni e nuove culture. I paesi asiatici saranno quelli che ti affascineranno di più e, se non sei mai stata in Giappone, non dovresti avere dubbi sulla tua scelta.



VERGINE - Dopo gli ultimi anni di emergenza sanitaria a livello mondiale, ti senti molto stressata e ti piacerebbe tanto trovare il tempo e le condizioni necessarie per organizzare un viaggio in mezzo alla natura. Una delle mete più ambite potrebbe essere la Penisola di Snæfellsnes, in Islanda. Lo Snæfellsjokull è proprio il vulcano di cui parla Jules Vernes nel suo libro “Viaggio al centro della Terra”.



BILANCIA - Tu ami stare in compagnia e sarebbe molto azzardato proporti di organizzare un viaggio da sola. Sei molto più affascinata invece dall’idea di una fuga romantica insieme al partner, una sorta di luna di miele valida anche se non vi siete sposati o vi siete appena conosciuti. Per visitare le città più romantiche del mondo non serve andare molto lontano, ma Venezia o Parigi sapranno accontentarti.



SCORPIONE - Nel 2022 per te i viaggi saranno un’ottima via di fuga per allontanarti dallo stress familiare. Anche quando avresti voglia di riposarti a casa, una vocina dentro di te suggerirà di organizzare un viaggio o di unirti a quello che hanno già pianificato i tuoi amici. Le destinazioni che ti intrigheranno saranno tante e in Europa sarai indecisa se visitare nuovamente Praga oppure Amsterdam.



SAGITTARIO - Viaggiare per te è uno stile di vita e ne senti la mancanza perché negli ultimi anni hai viaggiato poco e hai dovuto addirittura annullare tante delle vacanze che avevi prenotato. Per il 2022 hai in programma di andare in località calde dove rilassarti e goderti i paesaggi del mare. Tra le destinazioni più ambite ci sono sicuramente le Maldive, ma anche Zanzibar o le Mauritius non ti deluderanno.



CAPRICORNO - Saturno quest’anno ti chiederà di essere molto cauta nelle tue spese, ma tu sei abituata a fare economia delle tue risorse e non sarà certamente un problema organizzare almeno un viaggio e possibilmente low cost. Ovviamente farai in modo che sia conciliabile ai giorni di ferie che avrai a disposizione. Thailandia e Cambogia sono due delle mete che si possono trovare segnate nel tuo calendario.



ACQUARIO - Gli astri ti stanno aiutando a ricoprire ruoli sempre più importanti dal punto di vista lavorativo e nel 2022 potrebbe capitarti di viaggiare molto spesso per motivi di lavoro. Avrai sempre la valigia pronta per salire su un aereo e raggiungere nuove destinazioni. Il viaggio più bello potrebbe essere a Dubai, nella città del futuro, oppure nella Silicon Valley, la culla della tecnologia.



PESCI - Il 2022 te lo immagini come un anno di grande ripresa e rinascita. Non sarai particolarmente interessata a viaggiare per lavorare o per andare a visitare amici e parenti che vivono lontano. Il tuo sogno sarà quello di viaggiare soltanto per divertirti e trascorrere delle giornate spensierate e rilassanti. Ibiza potrebbe sicuramente essere una delle tue mete preferite, ma anche la Sardegna non ti deluderà.