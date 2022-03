Oroscopo: che vicino di casa sei?

ARIETE - Non sei una persona particolarmente silenziosa e i tuoi vicini di casa si accorgono spesso se hai degli ospiti a casa o se stai ascoltando la musica ad alto volume. Non ti preoccupi della loro reazione perché sai di aver già conquistato la loro simpatia quando sei arrivata per la prima volta nel tuo appartamento e ti sei presentata a loro in modo molto semplice, naturale e spontaneo. Ti vogliono bene.



TORO - Per te l’ideale sarebbe vivere in una casa indipendente, per non condividere troppi spazi con i tuoi vicini di casa. Quando, però, abiti in un condominio, cerchi di prendere più informazioni possibili sul tuo vicinato, in modo da avere tutto sotto controllo. Non crei rapporti sempre amichevoli, ma ti piace l’idea di poter bussare alla loro porta se hai bisogno di un po’ di zucchero o un po’ di farina.



GEMELLI - Trascorri poco tempo in casa e potrebbe capitarti di incontrare i tuoi vicini di casa senza sapere che abitano nel tuo stesso palazzo. Sei molto socievole e quindi, quando li incontri, ti scambi qualche battuta simpatica con loro. Non ti accorgi invece che alcune delle tue abitudini, come quelle di guardare i film ad alto volume nelle tarde ore della notte, potrebbero recar fastidio a chi ti vive accanto.



CANCRO - Per te è naturale trascorrere tanto tempo in casa e in famiglia e, molto spesso, i tuoi vicini di casa sono i tuoi genitori o comunque i tuoi parenti. In questo caso hai un rapporto molto spontaneo con loro e risolvere i problemi “in famiglia” ti rende più serena. I pettegolezzi sono all’ordine del giorno anche quando i vicini di casa sono invece persone che, un tempo, erano semplici estranei.



LEONE - Molto probabilmente tu non sai chi siano i tuoi vicini di casa, ma loro sicuramente sanno chi sei tu perché ti si riconosce sempre quando esci dal tuo pianerottolo con un look vistoso e inconfondibile. Anche quando ti presenti alle riunioni di condominio ti fai notare e alzi la voce se ti accorgi che non vengono rispettate alcune regole per avere degli spazi in comune decorosi.



VERGINE - Sei una persona ordinata, precisa e pulita. È bello averti come vicina di casa perché sei sempre molto attenta anche agli spazi in comune. Tuttavia, tendi ad essere puntigliosa con chi non segue le stesse tue norme di igiene. E così ti lamenti in continuazione con i vicini che lasciano sporco il pavimento del pianerottolo oppure scuotono le tovaglie piene di briciole nel tuo giardino. Non sei simpatica.



BILANCIA - Educata e gentile, i tuoi vicini rimangono sempre piacevolmente sorpresi dalla cortesia che mostri nei loro confronti quando vi incontrate per caso sulle scale o nel giardino condominiale. È tua abitudine avvisarli anche quando fai delle feste a casa, in modo da poterti divertire senza dover pensare ad eventuali lamentele che potrebbero sorgere. Mantieni un rapporto eccellente e cordiale con tutti.



SCORPIONE - Non sei una vicina di casa particolarmente socievole perché vorresti evitare che i tuoi vicini si prendessero troppa confidenza e iniziassero a bussare alla porta di casa in tutti gli orari. Preferisci mantenere un atteggiamento schivo e, se puoi, eviti anche di partecipare alle riunioni di condominio. Ti lamenti quando qualcuno si dimentica di chiudere il portoncino d’ingresso del palazzo o residence.



SAGITTARIO - La maggior parte delle volte che li hai incontrati, i tuoi vicini ti hanno visto con le valigie in mano, pronta ad avventurarti in uno dei tuoi tanti viaggi. Per te è fondamentale mantenere un buon rapporto con loro e solitamente affidi le chiavi di casa tua a uno di loro, nel caso in cui servissero a qualcuno quando tu sei all’estero. Sei simpatica e i tuoi sorrisi fanno sicuramente bene all’intero vicinato.



CAPRICORNO - Trascorri più tempo in ufficio che in casa, perciò spesso conosci meglio chi abita nei pressi del tuo studio (o altro luogo di lavoro). Se lavori in smartworking, però, può capitare che ti ritrovi più spesso ad interagire con chi abita nel tuo stesso pianerottolo, specialmente quando esci per ritirare dei pacchi che ti son stati consegnati dal corriere. Difficilmente parli della tua vita privata con i vicini.



ACQUARIO - I tuoi vicini di casa ti hanno etichettato come persona “stravagante” e non sono ancora riusciti ad inquadrare i tuoi orari o il lavoro che fai (a meno che tu non gliene abbia parlato quando li hai incontrati nel giardino o in ascensore). Sei socievole, ti lamenti poco e non pensi di avere nulla da nascondere e per te è assolutamente normale che anche i tuoi amici abbiano le chiavi di casa tua.



PESCI - Come vicina di casa sei molto premurosa e gentile, ma a volte tendi ad essere un po’ invadente e ti presenti dai tuoi vicini anche in momenti poco opportuni. Sei molto disponibile nel dar loro una mano quando hanno bisogno di aiuto o di qualcuno che badi ai loro bambini o porti da mangiare ai gatti e ai cani mentre sono in vacanza. Dai tanto, ma ti aspetti che gli altri siano altrettanto generosi con te.