Oroscopo: una ricetta vegetariana per ogni Segno Zodiacale

Sono tanti gli alimenti sostituitivi e sono tante le ricette da sperimentare per continuare a rendere la tavola un luogo dove allietare i propri sensi. L’Oroscopo e le Stelle ci indicano una ricetta vegetariana per ogni Segno Zodiacale.

ARIETE - Il fatto che tu abbia scelto di non mangiare più carne non significa che tu non sia un’amante della rosticceria. Tra le tue pietanze preferite ci sono sicuramente le crocchette di patata oppure i supplì fatti con il sugo di pomodoro e la mozzarella. Non riesci a rinunciare a queste prelibatezze e il fatto di poterle mangiare senza le posate le rende ancora più gustose per il tuo palato.



TORO - Non hai mai nascosto a nessuno di essere una persona golosa. I primi piatti rientrano sicuramente tra le tue pietanze preferite e nella classifica dei cibi che più ami non possono mancare le lasagne, naturalmente nella loro versione senza ragù. Puoi gustarle con il sugo di pomodoro semplice oppure sperimentarle con le verdure e tanta besciamella (se lo desideri, puoi trovare anche quella vegetale).



GEMELLI - In cucina hai sempre preferito mangiare poco, ma pietanze particolari e sofisticate, possibilmente in monoporzioni tutte diverse. Una delle ricette vegetariane più indicate per te potrebbe essere il sushi vegetariano, senza pesce ma con l’avocado o le zucchine in tempura. Ogni tanto senti proprio il bisogno di gustare il sapore del riso e delle alghe, possibilmente in ristoranti di alta qualità.



CANCRO - Tu ami i piatti tradizionali e, dal momento che hai scelto uno stile di vita vegetariano (ma anche soltanto se vuoi sperimentare una nuova ricetta), potresti sostituire le polpette di carne con quelle di melanzane. Puoi unirle alla cipolla o ad altre verdure come le zucchine e naturalmente servirle con un sugo di pomodoro al basilico oppure fritte e adagiate su un letto di rucola. Libera la tua fantasia!



LEONE - Se c’è un piatto in grado di accontentare tutti, qualsiasi tipo di dieta o alimentazione si sia deciso di seguire, questo è la pizza. Se sei vegetariana, puoi sicuramente optare per una margherita arricchita con basilico, origano, mozzarella di bufala o verdure a volontà. Se sei vegana puoi semplicemente evitare la mozzarella. La pizza accontenta anche chi ha problemi col glutine con tanti diversi impasti.



VERGINE - Sei sempre molto attenta alla linea, ma più che badare alle calorie presti attenzione alla qualità dei cibi che mangi. Sei una grande amante dell’insalata, in ogni sua forma, e per questo non avrai fatica a trovare ricette vegetariane. Puoi arricchire la solita insalata di lattuga, iceberg, radicchio o valeriana con un po’ di frutta secca o fresca a pezzetti: mela, ananas e arancia appagheranno il tuo palato.



BILANCIA - Ti piace stare attenta all’alimentazione e potresti decidere di optare per una dieta vegetariana almeno in qualche periodo dell’anno per sentirti più in forma. Tra i tuoi alimenti preferiti ci potrebbero essere i germogli di soia, da gustare sotto forma di insalata con altre verdure e quindi crudi, oppure cotti al vapore o ripassati velocemente in padella con carote, zenzero, peperoncino o qualche spezia.



SCORPIONE - Quando scegli un’alimentazione vegetariana, solitamente lo fai per motivi etici o per problemi di salute. Forse le verdure crude, e quindi le insalate, non rientrano tra i tuoi piatti preferiti, ma potresti avere un debole per le verdure cotte e per i legumi. Una zuppa di lenticchie, ceci o fagioli di varie tipologie può sicuramente essere un piatto adeguato ai tuoi gusti e ti fa subito sentire sazia.



SAGITTARIO - Qualsiasi tipo di alimentazione tu scelga, il riso può sicuramente rientrare tra le tue pietanze preferite, in tutte le sue diverse qualità: dal riso carnaroli al riso rosso, arborio, ribe, basmati o venere (il cosiddetto riso nero). Sono tante le ricette vegetariane che possono rendere i tuoi piatti di riso allettanti per il palato. Le spezie giocano sempre un ruolo rilevante per ingolosirti.



CAPRICORNO - Non hai sempre tanto tempo da trascorrere in cucina e tra i fornelli. Se scegli un’alimentazione vegetariana, hai sempre ben chiaro in mente come organizzare i tuoi pasti durante la giornata. Un alimento che può fare al tuo caso è la polenta, disponibile in commercio anche precotta. Puoi gustarla con le verdure oppure accompagnata da formaggi da fondere durante la sua cottura (anche al forno).



ACQUARIO - C’è stato almeno un momento della tua vita in cui hai pensato di essere vegetariana e, anche se ora mangi anche pietanze con carne o pesce, hai sicuramente sperimentato ricette che non li contenevano. Sei un’amante delle verdure, sia crude che cotte. Un piatto adatto a te potrebbero essere le verdure al forno, gratinate, arricchite con una spolverata di parmigiano e con semi di papavero o di chia.



PESCI - Non ti piace stare tanto tempo in cucina, ma ti piace assaggiare pietanze particolari e saporite. Se hai deciso di optare per una cucina vegetariana o vegana, per appagare il tuo palato sono sufficienti dei crostini di pane conditi con qualche patè di olive, carciofi o asparagi (possibilmente raccolti da te sarebbe) oppure con il guacamole. Il gusto dell’avocado risveglia in te piacevoli sensazioni.