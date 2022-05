Oroscopo: le Stelle ti dicono quanto sei ordinato in casa

ARIETE

- Non si può dire che tu sia una persona particolarmente puntigliosa per quel che riguarda le pulizie domestiche, ma non sei nemmeno disordinata e tendi ad organizzare gli spazi di casa in modo efficiente, per poter poi ritrovare qualsiasi cosa al momento del bisogno. Quando ci sono da fare le pulizie in casa, metti la radio ad alto volume, canti, balli e cerchi di finire tutto in breve tempo.





TORO

- Per te è importante avere la casa in ordine, ma i tuoi impegni personali e professionali non sempre ti consentono di dedicarci il tempo che vorresti. La soluzione è immediata: una persona che faccia le pulizie in casa è quello che ti serve per avere ogni cosa al suo posto e non rinunciare ai tuoi momenti di relax e di pace. Del resto, lavori tanto anche per permetterti di avere una vita agiata.





GEMELLI

- Tutti sanno che appartieni al Segno bipolare dello Zodiaco e questo significa che potrebbero esserci periodi in cui la tua casa si trova perfettamente in ordine senza uno spillo fuori posto e altri in cui la trascuratezza prende il sopravvento, i piatti rimangono sporchi nel lavandino e i vestiti sparsi per la casa. L’ideale per te sarebbe vivere con qualcuno che pensi a tutte le faccende di casa.





CANCRO

- La casa è il luogo in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo e preferisci invitare i tuoi amici da te anziché andare insieme a pranzo o a cena fuori in qualche locale. Avendo spesso tanti ospiti, cerchi di tenere in ordine i vari ambienti, soprattutto la cucina e il salone. In camera da letto, invece, è possibile che ci sia più disordine, soprattutto se sei abituata a mangiare mentre sei a letto.





LEONE

- Non importa che ci sia un particolare ordine, ma quel che conta è che la tua sia una casa sontuosa. Sicuramente non sei una persona trascurata. Cerchi il più possibile di mettere in risalto alcuni pezzi d’arredamento che possano colpire i tuoi ospiti, soprattutto quando puoi esporre delle opere d’arte tue o di un artista famoso. Nessuno noterà un po’ di polvere in mezzo a tanta bellezza.





VERGINE

- Quando si parla di ordine e pulizia, tu sei sempre in fila. Non necessariamente sei ordinata in modo maniacale perché la tua maniacalità potrebbe manifestarsi anche in modi diversi che nella pulizia della casa. Ti senti al sicuro quando igienizzi gli ambienti di casa con prodotti professionali e di qualità. Non sopporti la polvere e ti disgusta vedere briciole o capelli sparsi nel pavimento di casa.





BILANCIA

- In quanto esteta, tu non potresti mai vivere in un ambiente trascurato perché sarebbe poco armonico. Anche quando le pulizie non sono state impeccabili, accendi un incenso o una candela profumata che possano rendere gli ambienti di casa più accoglienti. Hai tante borse e tanti vestiti e cerchi di tenerli in ordine nei tuoi vari armadi o cassettiere, in modo da trovarli nel momento del bisogno.





SCORPIONE

- Se ti fissi con l’ordine e la pulizia degli ambienti di casa, rischi di diventare davvero ossessiva. E allora ti si potrebbe vedere spolverare la casa in qualsiasi ora del giorno o della notte pur di non vedere qualche peletto di troppo posato sui tuoi mobili. Sei abbastanza essenziale nella scelta dell’arredamento di casa e, poiché scegli spesso il bianco o il nero, lo sporco tende a vedersi di più.





SAGITTARIO

- Sei una persona abbastanza disordinata e, quando rientri da qualcuno dei tuoi viaggi, potresti lasciare le valigie aperte con dentro i tuoi vestiti per diversi giorni prima di riordinare tutto. Hai altre priorità e, se ti viene proposto di fare qualcosa con i tuoi amici o col partner, ti sembrerebbe sciocco rinunciarci soltanto perché devi lavare i pavimenti. Tieni di più alla cura del tuo corpo.





CAPRICORNO

- Ordinata e precisa, a casa ti piace tenere tutto sotto controllo e ogni accessorio ha un suo posto prestabilito in uno degli ambienti domestici. Non ti piace perdere tempo e tendenzialmente fissi delle giornate e degli orari in cui dedicarti alle faccende di casa, senza essere disturbata da nessuno. Non badi tanto al profumo dei prodotti che usi, ma preferisci che svolgano al meglio le loro funzioni.





ACQUARIO

- Per te l’ordine è relativo perché l’importante è che tu sia in grado di trovare le tue cose in mezzo a quello che, per il resto del mondo, è il caos. A casa tua è possibile trovare gli accessori della cucina in camera da letto o il telecomando del televisore vicino ai fornelli della cucina. La tua casa è pulita perché acquisti spesso piccoli robot per pulire all’avanguardia, da usare come giocattoli.





PESCI

- Ti piace definirti un’artista, anche quando non hai nessun hobby di tipo creativo. Come qualsiasi artista che si rispetti, però, non ti piacciono gli ambienti troppo sobri e la tua casa potrebbe essere piena di souvenir o oggetti personalizzati, che spesso si riempiono di polvere o vanno a finire in mobili e credenze dove non dovrebbero stare. Quando fai le pulizie di casa, ti sembra di essere Cenerentola.