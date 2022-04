Oroscopo, Giove in Ariete: cosa porterà ai 12 Segni

Cosa significa questo per i 12 Segni Zodiacali? Le simbologie di Giove sono legate alla fortuna , alla ricchezza , alla crescita e all’ espansione. Scopriamo insieme quali influenze porterà con sé e prepariamoci al meglio per accogliere questo suo passaggio.

ARIETE

- Sei molto felice di poter accogliere Giove nel tuo Segno e non vedi l’ora di celebrare il suo ingresso in Ariete in compagnia dei tuoi amici e delle persone care. Giove ti darà la possibilità di crescere e fare dei grandi passi in avanti sia a livello professionale che personale. Ti sentirai finalmente realizzata e sarai grata alla vita per averti fatto vivere certe esperienze che un tempo hai dato per scontate.





TORO

- Il transito di Giove in Ariete per te sarà molto silenzioso e apparentemente potrebbe sembrare che non cambierà nulla nella tua vita. In realtà, sentirai crescere dentro di te una forza interiore che prima non possedevi. Ti sentirai al sicuro anche quando intorno a te non tutto andrà per il verso giusto. Giove ti spingerà inoltre ad indagare sulla tua spiritualità, grande estranea per te.





GEMELLI

- L’ingresso di Giove in Ariete per te avrà grandi risvolti nella sfera sociale. Se ti occupi di politica o hai un ruolo importante nella società in cui vivi, la tua popolarità crescerà e aumenteranno anche i consensi di tanti supporters. Giove favorirà anche la nascita di nuove amicizie che, giorno dopo giorno, diventeranno sempre più importanti e ti trasmetteranno calore, affetto e solidarietà.





CANCRO

- Non vedi l’ora che Giove ritorni nel Segno dei Pesci e il suo transito in Ariete potrebbe effettivamente portare dei rallentamenti nella tua vita. Probabilmente stavi avviando qualcosa di nuovo e ora sei costretta a rimandare i tuoi progetti a causa di imprevisti dell’ultimo momento. Inoltre, Giove in Ariete potrebbe rendere particolarmente noioso il rapporto con i tuoi colleghi o con tua madre.





LEONE

- Stai aspettando da tempo l’ingresso di Giove in Ariete e speri che possa finalmente portare una ventata di novità nella tua vita. Sicuramente ti sentirai più vitale e riuscirai ad incanalare le tue energie correttamente. Giove favorirà i viaggi, gli studi universitari, i concorsi e le gare sportive a livello agonistico. Sarà un ottimo antagonista per Saturno, che continuerà a chiudere alcune relazioni.





VERGINE

- Sei felice che Giove si sposterà nel Segno dell’Ariete perché il suo transito in Pesci per te è stato abbastanza fastidioso. Ha portato rallentamenti in ogni ambito della tua vita. Ora, passando in Ariete, ti darà la possibilità di riprendere in mano tutto ciò che hai lasciato in sospeso in passato. Tante persone ritorneranno nella tua vita e potresti avere a che fare anche con qualche cospicua eredità.





BILANCIA

- Il transito di Giove in Ariete ti preoccupa perché sarà in opposizione rispetto al tuo Segno e molto probabilmente ti costringerà a fare i conti con tante relazioni che non sono sorrette da basi stabili. Giove in Ariete metterà anche alla prova la fiducia che hai in te stessa e nelle tue capacità. Fortunatamente, potrai contare su Saturno per non perdere di vista ciò che è davvero importante per la tua vita.





SCORPIONE

¬- Il transito di Giove in Ariete non ti entusiasma perché hai paura che possa costringerti ad accettare una routine che, alla lunga, potrebbe diventare noiosa. Sicuramente sarà necessario seguire alcune attività lavorative un po’ ripetitive e poco stimolanti. Inoltre, parte del tuo tempo potrebbe servire per prenderti cura della tua salute. Giove promuove la prevenzione per evitare tanti problemi.





SAGITTARIO

- Sei uno dei Segni più felici del transito di Giove nel Segno dell’Ariete. Sei particolarmente legata a questo Pianeta, che è il governatore del tuo Segno. Giove riaccenderà il tuo entusiasmo e ti renderà felice e fiera di ogni cosa che fai. Riuscirai a mettere amore in ogni tua giornata e recupererai l’ottimismo e la fede che avevi smarrito. Inoltre, il tuo caro Giove renderà magica la sfera dell’eros.





CAPRICORNO

- Non è tua abitudine lasciar trapelare troppe emozioni, ma il transito di Giove in Ariete ti innervosisce. Sei consapevole del fatto che potrebbe costringerti a gestire più intensamente alcune faccende familiari complicate e impegnative. Non è escluso che tu possa cambiare abitazione (per scelta o per necessità?). Non scoraggiarti e ricordati che dai problemi possono nascere grandi opportunità.





ACQUARIO

- L’idea che Giove entri nel Segno dell’Ariete ti rallegra e hai la sensazione che possa portare un po’ di leggerezza nella tua vita. Sicuramente si intensificheranno gli spostamenti ed entrerai in contatto con tante nuove persone che condivideranno i tuoi hobby o ti proporranno nuove avventure da vivere insieme. Diventerai più simpatica e Giove porterà fortuna nel mondo dell’editoria e della comunicazione.





PESCI

- Ti dispiace che Giove abbandoni il tuo Segno, ma tutto sommato il suo transito in Ariete potrebbe portare qualcosa di buono nella tua vita. Dal punto di vista economico e finanziario, potrebbe esserci una vera svolta e riuscirai finalmente a dar forma concreta ai tuoi progetti. Tuttavia, se hai dei debiti, ricordati che Giove espande tutto quel che trova ed è meglio che non ti faccia cogliere impreparata.