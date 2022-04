Oroscopo: come i 12 Segni vivono la fine di una relazione

Ma può essere interessante scoprire anche come ciascun Segno Zodiacale vive la fine di una relazione . Le esperienze passate, infatti, potrebbero in qualche modo condizionare anche quelle successive. Lasciamo che le Stelle ci mostrino qualcosa di nuovo su noi stessi e sulle persone che abbiamo vicino!

ARIETE

- Non sei una persona particolarmente melodrammatica, ma non resti nemmeno indifferente di fronte ad alcuni eventi importanti come la fine di una relazione. La tua prima reazione è sicuramente aggressiva, soprattutto se è stato il partner a lasciarti. La tua rabbia, però, non dura a lunga e basta poco tempo affinché tu ti avventuri in nuove storie. Non diventerai sicuramente amica dei tuoi ex.





TORO

- Solitamente sei tu che decidi di porre fine ad alcune relazioni, dopo aver fatto lunghe valutazioni che tengono conto sia di questioni affettive che pratiche ed economiche. Il distacco dal partner è faticoso, ma lo gestisci in modo intelligente. Se sei tu ad essere lasciata, la situazione cambia e le tue scenate di gelosia o le tue recriminazioni potrebbero diventare davvero indimenticabili per i tuoi ex.





GEMELLI

- Le tue relazioni non finiscono sempre in modo netto e definitivo. Molto spesso, infatti, sparisci dalla vita della persona che frequentavi (non ti piace dire che stavate insieme) senza darle nessuna spiegazione. La tua leggerezza sfocia talvolta nella superficialità, ma la cosa più divertente è che spesso i tuoi ex ti riprendono come se fossi il dono più bello che l’universo potesse fargli.





CANCRO

- La fine di una storia d’amore per te è una delle tragedie più grandi della vita. Nella maggior parte dei casi, infatti, speravi di poter costruire una famiglia con la persona con cui stavi. La situazione è ancora più grave se ti separi dal padre dei tuoi figli. Non potrai mai perdonargli di averti abbandonato e farai il possibile per farlo sentire in colpa, con la speranza che un giorno ritorni da te.





LEONE

- L’amore è una faccenda seria. Quando ti innamori, lo fai con tutta te stessa e quando ti lasci con qualcuno soffri immensamente. Non è tua abitudine nascondere le emozioni che provi e tutte le persone che conosci sono al corrente del fatto che il tuo cuore sia stato spezzato. La sofferenza è uguale anche quando sei tu che hai dovuto prendere questa decisione. Tendi a consolarti in breve tempo.





VERGINE

- Solitamente, prima di impegnarti in una relazione, valuti attentamente i pro e i contro ed eviti di impelagarti in situazioni potenzialmente rischiose. La fine di una storia potrebbe essere molto più dolorosa di quello che immagini perché generalmente ti spinge a costruire nuove barriere intorno al tuo cuore, che potrebbero impedirti di vivere serenamente e senza paura altre storie in futuro.





BILANCIA

- Hai avuto tante relazioni amorose nella tua vita e probabilmente sei passata da un fidanzato all’altro in brevissimo tempo sin da quando eri una bambina. La fine di una relazione non fa piacere a nessuno, ma non ne fai un dramma e cerchi subito di rimetterti in pista per trovare un nuovo partner. Solitamente, aspetti che siano gli altri a lasciarti perché non vuoi assumerti questa responsabilità.





SCORPIONE

- Quello che accade alla fine di una tua relazione potrebbe essere riassunto in una sola parola: vendetta. Se sei stata lasciata, non potrai mai perdonare chi ha osato calpestare in questo modo i tuoi sentimenti e farai di tutto per punirlo. Se sei stata tu a lasciare, ritieni che comunque la responsabilità sia stata di chi non ti ha amato abbastanza. Per i tuoi ex è impossibile liberarsi di te.





SAGITTARIO

- Sei un’ottimista e anche quando una storia finisce cerchi sempre di trovare il lato buono della situazione. Brevi periodi di singletudine non ti dispiacciono e ti danno la possibilità di viaggiare e divertirti con i tuoi amici, passando da un’avventura all’altra senza impegno e aspettative. Inoltre, solitamente i portoni si aprono dopo che vengono chiuse le porte e a te piacciono i detti popolari.





CAPRICORNO

- È difficile capire quello che provi quando decidi di impegnarti in una relazione ed è ancora più difficile capirlo quando questa relazione finisce. Qualcuno potrebbe pensare che tu non sia in grado di provare emozioni, ma la verità è che molto spesso ami o soffri in silenzio. La fine di una storia non ti lascia indifferente, ma le lacrime e la disperazione non sarebbero utili per nessuno.





ACQUARIO

- Non si capisce mai quando le tue storie iniziano e nemmeno quando finiscono. A volte pure tu non sai se considerarti impegnata o single. La verità è che non ti impegni facilmente in relazioni importanti e, quando questo raramente accade, instauri un rapporto talmente complice col partner da riuscire a comprenderlo anche se decide di lasciarti (o viceversa). Solitamente rimani amica dei tuoi ex.





PESCI

- La fine di una storia d’amore per te è sempre molto dolorosa e soffri anche quando si lasciano coppie di tuoi amici. Ti dispiace interrompere relazioni in cui avevi messo tutto il tuo cuore e se vieni lasciata ci vorrà del tempo prima che riesca a vedere che oltre le tue lacrime si possono aprire nuovi orizzonti. Quando sei tu a prendere questa decisione, solitamente i motivi sono esterni alla coppia.