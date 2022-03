Oroscopo: la primavera e i nuovi amori per ogni Segno

La primavera viene spesso considerata la stagione dei nuovi amori perché la natura si risveglia e, insieme ad essa, si risvegliano anche i nostri sensi e ci mandano alla ricerca di qualcuno con cui condividere le gioie dell’amore. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela con quali Segni ci saranno maggiori possibilità di vivere una romantica avventura, in armonia con le Stelle !

ARIETE

- La primavera molto probabilmente è la tua stagione preferita perché il tuo Segno inizia proprio con l’equinozio primaverile. È la stagione dei nuovi amori e tu potresti sicuramente perderti in nuove avventure vivaci e spensierate con qualche stravagante e inafferrabile Acquario o qualche simpatico e divertente Gemelli. Ricordati che è molto difficile tenere questi due Segni legati a te per sempre.





TORO

- Con la primavera senti un forte richiamo sensoriale, che ti manda a caccia di nuovi amori. I Segni con cui potrai vivere le storie più romantiche sono sicuramente il Segno dei Pesci, che riesce sempre a trasportarti in una dimensione di sogno, e il Segno del Cancro, con cui a volte ti ritrovi a parlare di costruire una famiglia insieme sin dai primi appuntamenti. Intorno a te si creerà un’atmosfera molto dolce.





GEMELLI

- La primavera è sicuramente la stagione ideale per dar spazio ai tuoi amatissimi flirt. L’idea di scherzare maliziosamente con più persone contemporaneamente ti diverte. Potrai vivere delle avventure passionali con qualcuno dell’Ariete, uno dei pochi Segni con cui non ti annoi mai, o con qualcuno del Segno del Leone, che insieme a te ha pane per i suoi denti. I tuoi messaggi vocali saranno super sexy.





CANCRO

- Speri tanto che con la primavera arrivino delle notizie romantiche nella tua vita. Senti dentro di te un folle bisogno di innamorarti di qualcuno, ma allo stesso tempo vorresti evitare di soffrire ancora per chi non ti dà sicurezze. Ecco perché i Segni con cui ti sentirai maggiormente a tuo agio saranno l’affidabile e protettivo Segno del Toro oppure il premuroso e stabile Segno della Vergine.





LEONE

- In primavera avverti sempre il risveglio dei tuoi sensi. Ti allieta il fatto di avere tanti spasimanti che ti corteggiano e che fanno di tutto pur di attirare la tua attenzione. Ma, a conquistare veramente il tuo cuore, sarà qualche astuto e lusinghiero Gemelli o qualche galante e raffinato Bilancia. Questi due Segni ti trasmetteranno tutta la leggerezza di cui avrai bisogno per sentirti appagata.





VERGINE

- Sei pronta per immergerti in nuove avventure amorose fuori dai tuoi programmi? Se non sei troppo giovane, dovresti aver compreso che in amore non è possibile fissare delle regole. In primavera potresti dunque perdere la testa per un dolce e tenero Cancro oppure per un tenebroso e misterioso Scorpione. In entrambi i casi avrai a che fare con qualcuno che riuscirà a leggere nei tuoi pensieri.





BILANCIA

- Per te la vita non avrebbe senso se non ci fossero le storie d’amore e la primavera è sicuramente la stagione ideale per vederne nascere tante sotto la luce del sole. Tu potresti invaghirti di un maestoso e fiero Leone, che ti farà sentire bella e affascinante, oppure di un avventuriero e allegro Sagittario, che ti porterà in viaggio nelle località che desideri. Preparati a vivere magiche notti di passione.





SCORPIONE

- Il vero amore può accendersi in qualsiasi stagione, ma devi ammettere che in primavera sembra che le occasioni di fare nuovi incontri si moltiplichino. Non ti serve tanto tempo per buttarti in nuove storie appassionanti, ma solitamente ti lasci guidare dal tuo sesto. Verrai così condotta tra le braccia di qualche Vergine o qualche Capricorno: entrambi ti sorprenderanno piacevolmente sotto le lenzuola.





SAGITTARIO

- La stagione dei nuovi amori ti rende frizzante e allegra: sei pienamente consapevole di avere la possibilità di vivere nuovi flirt o avventure amorose con chi desideri. Per mantenere intorno a te un’atmosfera spensierata e leggera, potrai sicuramente lasciarti andare insieme a qualche raffinato Bilancia o qualche irresistibile Acquario. Non limitarti alle chiacchiere amorose: passa dalle parole ai fatti.





CAPRICORNO

- Anche se la tua stagione di riferimento è l’inverno, in primavera anche tu ti ammorbidisci e ti lasci raggiungere più facilmente dalle dolci attenzioni che qualcuno mostra nei tuoi confronti. Non saprai resistere di fronte alle provocazioni maliziose di uno Scorpione o alla dolcezza e la sensualità di un Pesci. Questi due Segni riusciranno a tirar fuori un lato romantico di te, che non sempre emerge.





ACQUARIO

- A meno che tu sia troppo impegnata con i tuoi hobby e i tuoi passatempi originali, non ti tiri mai indietro di fronte ad una nuova avventura amorosa primaverile. I Segni con cui potrai sentirti più affine saranno sicuramente il Sagittario e l’Ariete. Entrambi saranno in grado di travolgerti con una forte passione, che diventerà particolarmente incandescente in camera da letto. Ci sarà da divertirsi.





PESCI

- Se stai cercando un nuovo amore, la primavera è sicuramente la stagione giusta per incontrarlo e per colmare il tuo bisogno di coccole e tenerezza. È facile che tu perda la testa per un rassicurante Capricorno o per un affidabile Toro. Entrambi ti sapranno dare tutte le certezze di cui hai bisogno, ma dovresti goderti i primi appuntamenti con spensieratezza, senza pensare subito al matrimonio.