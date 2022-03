Oroscopo: quale Segno ti motiva e quale ti demoralizza

ARIETE - Ti motiva il Leone, che come te appartiene ai Segni di Fuoco. La sua fierezza e la sua lealtà per te sono dei valori che dovrebbero sempre essere imitati. Pensi che sia un ottimo modello da seguire.

Ti demoralizza il Capricorno perché hai la sensazione che abbia un mondo interiore arido. Non si infuoca come fai tu e sembra indifferente a tanti eventi della vita che, invece, a te fanno scalpitare.



TORO - Ti motiva il Segno della Bilancia, governato dallo stesso tuo Pianeta guida: Venere. Ti insegna ad apprezzare la bellezza in ogni sua forma e ti aiuta a tirar fuori il tuo lato più sensuale e seducente.

Ti demoralizza l’Acquario perché è troppo imprevedibile. Tu hai bisogno di rassicurazioni concrete e punti fermi, che non puoi certamente trovare in un Segno che fa del cambiamento la sua più grande certezza.



GEMELLI - Ti motiva il Segno della Vergine, che è come te governato dal pianeta Mercurio. È l’unico Segno in grado di cogliere sempre la tua ironia e il tuo sarcasmo. Con le sue idee accende sempre la tua curiosità.

Ti demoralizza il Toro, che va ad una velocità troppo lenta per i tuoi gusti. Mentre tu ti occupi di dieci o dodici attività contemporaneamente, il Toro sta ancora decidendo se avviarne una.



CANCRO - Ti motiva il Capricorno perché, nonostante sia il tuo opposto, riesce a tirar fuori la tua vera forza, che è quella delle emozioni. Il Capricorno ti mette di fronte ad una sfida molto grande: imparare ad amare.

Ti demoralizza il Segno della Bilancia, troppo superficiale e leggero per una persona sensibile e profonda come te. A volte hai proprio l’impressione che viviate su due pianeti diversi.



LEONE - Ti motiva il Sagittario perché sorride sempre, è ottimista, positivo e riesce a vivere la vita con un entusiasmo che molto spesso caratterizza anche te. Tiene viva in te la speranza e la fede.

Ti demoralizza il Segno della Vergine perché cerca sempre di calcolare tutto e non si accorge che ci sono cose nella vita che non possono essere contate o misurate con la ragione. Non vi capite assolutamente.



VERGINE - Ti motiva lo Scorpione perché è l’unico Segno in grado di scaldarti e tirar fuori il tuo lato più dolce e affettuoso, che solitamente rimane estraneo alla maggior parte delle persone che conosci.

Ti demoralizza il Segno dei Pesci, il tuo opposto, perché ha una visione della vita totalmente diversa dalla tua e ti sembra sempre troppo ingenuo o troppo confuso. Inoltre, non comprende il tuo sarcasmo.



BILANCIA - Ti motiva il Segno dei Pesci perché ha un’indole in qualche modo simile alla tua. Si adatta facilmente alle situazioni e riesce ad essere remissivo senza rinunciare ai suoi sogni e ai suoi obiettivi.

Ti demoralizza l’Ariete perché cerca sempre lo scontro e tende a distruggere l’armonia e la pace che tu tenti di creare costantemente intorno a te. I suoi modi irruenti ti fanno perdere la pazienza.



SCORPIONE - Ti motiva il Gemelli perché è l’unico Segno in grado di tenerti testa. Entrambi siete cervellotici e vi perdete con gusto in ragionamenti contorti, suscitando l’interesse e la curiosità dell’altro.

Ti demoralizza il Segno del Cancro perché, pur essendo molto sensibile, si lamenta in continuazione, mette a dura prova la tua pazienza e tenta invano di metterti dei sensi di colpa per come ti comporti.



SAGITTARIO - Ti motiva l’Acquario, con la sua indipendenza e i suoi forti ideali di amicizia e libertà. Il suo stile di vita per te è veramente affascinante e cerchi spesso di unirti a questo Segno nelle sue avventure.

Ti demoralizza lo Scorpione perché non riesce a vedere il bello che lo circonda ed è sempre troppo diffidente verso le nuove persone incontra. A parer tuo, non riesce a godersi la vita come potrebbe.



CAPRICORNO - Ti motiva il Segno del Toro perché è l’unico in grado di comprendere il tuo bisogno di sicurezza materiale, che spesso corrisponde alla stabilità lavorativa e finanziaria. Ti dà un gran senso di fiducia.

Ti demoralizza il Gemelli perché è troppo scostante e non rispetta mai le sue promesse. A te piace pianificare le tue giornate ed è una cosa assolutamente impossibile per il Segno dei Gemelli.



ACQUARIO - Ti motiva il Segno dell’Ariete perché riesce a comprendere il valore e l’importanza dei tuoi ideali. Gli piace fare squadra e riesce a tirar fuori il tuo coraggio anche nelle situazioni più difficili.

Ti demoralizza il Leone perché non riesce a comprendere che a te non interessa avere successo o popolarità, se prima non hai creato un ambiente pacifico, sereno e privo di ingiustizie intorno a te.



PESCI - Ti motiva il Cancro perché è dolce, tenero, affettuoso e sensibile. È l’unico in grado di capire che in alcuni momenti della vita tu hai solo bisogno di qualcuno che ti abbracci o che pianga insieme a te.

Ti demoralizza il Sagittario perché è troppo presuntuoso e hai dei modi di fare poco empatici per i tuoi gusti. Inoltre non prende mai sul serio le tue lamentele e le minimizza, mettendoti a disagio.