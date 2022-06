Astrologia: Gemelli, identikit del Segno

Date di riferimento:

Elemento di appartenenza:

Polarità

Pianeta governatore:

dal 21 maggio al 21 giugno (approssimativamente)AriaMobile: Maschile/YangMercurio





COME RICONOSCERLO

mai in silenzio,

informato su qualsiasi argomento:

- Sempre in movimento, il Gemelli è riconoscibile dalla sua andatura super rapida. Lo si vede girare per le vie della città con i suoi auricolari rigorosamente alle orecchie e, mentre parla al telefono con qualche spasimante del momento, sorride alla tabaccaia e fa l’occhiolino alla commessa di un negozio di abbigliamento di marche firmate. Non sta praticamentema è molto piacevole sentirlo parlare perché èdai metodi di coltivazione delle patate alle tecniche di guadagno con le criptovalute. Lo vedi scherzare e ridere, ma nella sua testa c’è un mondo carico di idee e di buona cultura. Non sempre mantiene le promesse fatte e potresti vederlo allontanarsi da te se gli farai pressione. Eterno Peter Pan dello Zodiaco, dimostra sempre qualche anno in meno di quelli che ha. Inoltre, indossa sempre tantissimi accessori rumorosi, con cui si fa notare in mezzo alla folla.





Mercurio

comunicazione

vendita

, il suo Pianeta governatore, lo rende particolarmente talentuoso nel mondo dellae della. Potrebbe spacciare un sassolino trovato in mare per una gemma preziosa che arriva dal lontano Oriente. E tutti ci crederebbero perché ha un fascino irresistibile quando parla o spiega qualcosa. Poiché gli piace ogni forma di comunicazione, lo troverai iscritto in tutte le app di dating online.